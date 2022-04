El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, dejó en evidencia su indignación con aquellos vecinos que depositaron basura en un descampado que está reservado en exclusiva para la recolección de ramas de árboles por parte de la Municipalidad.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el jefe comunal manifestó: “Buen día, ya no sé cómo decírselo. Estamos en lo que ustedes creen que es un basural, que es para tirar ramas de la Municipalidad, Diagonal y Ruta 226, ‘Prohibido tirar basura’, muchachos. ¿Cuántas veces quieren que se los diga? Miren lo que es acá afuera. No puede ser”.

“¡No pueden ser tan brutos, tan ordinarios! ¿Por qué no la ponen en una bolsa y se la pasamos a buscar por su vereda? ¿Por qué no la llevan al basural? ¿Por qué? A ver, muchachos, ¿así quieren un Pehuajó mejor?”, añadió.

En torno a esto, el alcalde indicó: “¿O pienso que están tan odiosos con su vida, tan enojados con este gobierno que progresa, que lo hacen a propósito? No me lo hacen a mí, se lo hacen a la gente de Pehuajó. Basta, eh. Me tienen recontra re podrido con esto”.

Sobre el final del descargo, Zurro advirtió que se van a tomar medidas contra los responsables de arrojar basura en lugares donde estaba prohibido. No especificó qué tipo de multa se les aplicaría, pero sí aseguró llevar a cabo una investigación sobre lo que sucede en esa esquina de las calles Diagonal y Ruta 226.