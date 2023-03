En septiembre del año pasado, cuando Calixto Tellechea, el intendente de Florentino Ameghino, anunció su retiro de la función pública en medio de un escándalo por la realización de cirugías estéticas en el hospital municipal, quien asumió en su reemplazo fue Nahuel Mittelbach, un concejal joven en quien muchos vieron la promesa de una renovación. Sin embargo, a poco de andar, ya había quienes advertían que la gestión de Mittelbach iba a ser peor que la de Tellechea.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal Hugo Bas, del Frente de Todos (FdT), confirmó lo que auguraba en aquel momento. Dijo que el nuevo intendente dejó al municipio en “piloto automático” y que la administración no genera “ningún tipo de actividad” que permita hacer frente a la crisis económica, pero, en cambio, aumenta “en forma desmedida” las tasas municipales.

Mirá la entrevista:

–¿Cómo es la realidad de los vecinos de Ameghino hoy en día? Una realidad que me imagino que no escapa al contexto económico y social de la provincia y del país.

Sí, estamos en un contexto de crisis, en un momento muy especial en el distrito, en la provincia, en el país y en el mundo. Recordemos que mucho de lo que nos pasa a nosotros les está pasando, quizá en otra escala, a grandes potencias incluso. La pandemia, la guerra: hay motivos más que suficientes que, lamentablemente, fundamentan la situación que estamos viviendo. Y ni hablar en los países subdesarrollados, endeudados como el nuestro, donde sin duda alguna el impacto que han tenido estas cuestiones tan especiales ha sido mucho mayor aun. Lógicamente, tratando de absorberlo y de aliviarlo, fundamentalmente en los sectores más vulnerables, que son los que generalmente más sufren este tipo de situaciones, ¿no?

–¿Cuáles son aquellos pesares o aquellas dificultades que atraviesan hoy en día los ciudadanos de Ameghino?

Nosotros lo decimos y lo vivimos, lamentablemente: a este contexto global de crisis, donde la situación económica tiene un impacto importante, donde la inflación sufre un impacto importante, como te contaba recién, en los sectores más vulnerables, a nuestro distrito hay que agregarle un plus. Vos me decías: hablemos de la realidad de Ameghino, hablemos de la gestión de Ameghino. Y en verdad, si uno quiere hacer una nota muy extensa, tiene que hablar de lo que no se ha hecho o de lo poco que se ha hecho y que se ha hecho mal. Estamos en un municipio prácticamente sin gestión, que tiene el piloto automático puesto y que no contiene ni atiende los problemas más importantes. Incluso no se pueden satisfacer algunas cuestiones muy básicas de los vecinos del distrito en lo que respecta principalmente a vivienda, a alimentación y salud y, lógicamente, y por suerte, con una provincia muy presente que nos permite que en educación de alguna manera podamos tener, sí, un buen panorama, similar a lo que ocurre en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Ameghino, desde hace ya casi dos períodos de gobierno, durante casi ocho años, tiene una falta de gestión total, con un gobierno municipal que, si se caracteriza por algo, principalmente es porque tiene un gran presupuesto global, general, pero que más del 60% de ese presupuesto está destinado al pago de sueldos. Entonces uno se imagina (y ojalá fuera así) que los empleados municipales están ganando muy bien, pero no es así. Los empleados municipales de menor jerarquía cobran sueldos básicos muy pero muy por debajo de la línea de pobreza. No así aquellos que ocupan lugares muy jerárquicos, fundamentalmente la planta política de Florentino Ameghino, que se ha impuesto sueldos que están fuera de contexto, que aumentan de manera desproporcionada con el resto de los empleados municipales y con todos los sueldos del resto de la sociedad en nuestro distrito. Por lo que tenemos una mirada muy crítica en este y otros sentidos, porque por el hecho de dejar menos de un 40% para el resto del funcionamiento, lógicamente no podemos aspirar a tener obra pública, no podemos aspirar a una respuesta coherente y necesaria en lo que tiene que ver con las urgencias en salud y demás.

Te voy a hablar de algunos números y te puedo asegurar que muchos de ustedes van a creer que es una manera figurada o exagerada de demostrar la falta de gestión. Y lo que te voy a mostrar es literal. En el distrito de Florentino Ameghino, en casi ocho años (estamos a muy pocos meses de terminar la gestión, la segunda consecutiva que van a desarrollar), se construyeron solamente ocho viviendas sociales muy precarias. No se hizo una sola cuadra de asfalto, y cuando digo una lo digo literalmente: no se construyó una sola cuadra de asfalto en todo el distrito de Florentino Ameghino, con todo lo que eso significa, porque en los municipios muy chicos como el nuestro tenemos por un lado el beneficio propio de la obra, pero además también lo que genera en cuanto a mano de obra, a puestos de trabajo. Hay distintas empresas, cuando se hacen viviendas o asfalto, que toman empleados de Ameghino. Siempre, en otros gobiernos, además, en los pliegos de licitación se proponía que un porcentaje o el total de los materiales que se compraban para todas esas obras fueran comprados en Florentino Ameghino, con todo el beneficio que eso genera, generando un círculo virtuoso desde lo económico que tiene un impacto positivo en el bolsillo de todos los ameghinenses, porque después son personas que ese dinero lo utilizan para el consumo de bienes y servicios dentro de la misma comunidad. Bueno, lamentablemente no es lo que está ocurriendo. Por eso, en Ameghino este impacto de crisis global se siente mucho más. Porque no se ha generado obra pública y porque tampoco desde el municipio se genera ningún tipo de actividad que permita, de alguna manera, sobrellevar mejor este tipo de situación.

Hugo Bas.

Hoy las familias que tienen alguna emergencia en salud (y yo creo que es un caso insólito, muy curioso, lamentable por cierto) tienen que organizar rifas. En las redes sociales ponen su CBU. En las radios hacen los sorteos de las rifas que están vendiendo, con lechones o con productos que algunos comerciantes donan para gente que ha tenido o tiene algún problema de salud, alguna enfermedad, y necesita estar internada o viajar permanentemente a otro centro con mayor complejidad. Estamos un poco lejos de todo también. Tenemos que ir a Junín, tenemos que ir a Buenos Aires o a La Plata cuando tenemos este tipo de situaciones. Y el Estado municipal está muy ausente. Entonces es muy común, para desarrollar, por ejemplo, algún tipo de estudio, tener que organizar una rifa, porque no hay una respuesta ni en el servicio ni en el acompañamiento económico tampoco, para aquellas personas que viven este tipo de situación.

Y además, con una administración muy dudosa. Meses antes de (la denuncia por realización de cirugías estéticas en forma irregular), se habían realizado allanamientos en el hospital municipal, porque le estaban entregando a la gente medicamentos vencidos, con todos los riesgos que eso significa. Hace unas pocas semanas, una criatura de tan sólo nueve años que se accidenta en una escuela primaria de nuestra ciudad no fue atendida, se le negó atención en el hospital, porque sus papás no habían hecho el cambio de domicilio. Una familia que trabaja en la ciudad, un chico que asiste y está matriculado en la escuela de nuestro distrito, se accidenta en un recreo, se quiebra un brazo, una fractura expuesta realmente muy compleja. Le niegan atención, demoran los papás por no tener las condiciones económicas para poder ir inmediatamente en búsqueda de otro lugar, y hoy el chico tiene, y para toda la vida, una discapacidad de un 70% en ese brazo, que ya es irrecuperable, todo por la falta de atención. Y así te podría enumerar un montón de situaciones y de cosas que, lamentablemente, el municipio hoy tiene la obligación de cubrir y no lo hace.

Por lo tanto, decíamos: no hay obra pública, el hospital municipal, que en infraestructura edilicia se está avanzando pero gracias al aporte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ha dispuesto de 19 millones de pesos para reacondicionar el hospital, pero en la conducción, en lo administrativo, no está devolviéndole a la gente por lo que cobran.

Impuestos, te cuento además, muy caros, y que también, así como los sueldos de los empleados de planta política, aumentan de manera desmedida. El año pasado la inflación fue del 94,8%. Bueno, los impuestos en Ameghino aumentaron el 100%. Este año, el 1 de enero, con dar vuelta la página y el almanaque, aumentaron 40% ya los impuestos y a partir de ahora, bimestralmente, van a ir aumentando de acuerdo al costo de vida, por lo que los ameghinenses, una vez más, vamos a pagar muchos más impuestos que lo que diga la inflación en Ameghino. Pero además, lo que es más grave todavía es que la devolución en los servicios no se ve. Es decir que tampoco tenemos los ameghinenses un Estado que al menos, ya que cobra y aumenta mucho más los impuestos municipales, lo devuelva en servicios. No ocurre eso. El regador funciona poco y mal, no se limpian las calles, hay una política que, más allá de quién gobierne (porque hemos tenido y tenemos dos intendentes), lo que hacen es pintar y limpiar solamente la parte céntrica, la que la gente ve, la que habitualmente se camina y utiliza, y no el resto de la población, y mucho menos las localidades que completan el distrito de Florentino Ameghino.