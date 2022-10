Tandil es una ciudad que hace veinte años tiene el mismo intendente: Miguel Lunghi. Y en los últimos ocho, los principales problemas no han hecho más que agravarse, señaló Juan Arrizabalaga, concejal del Frente de Todos, quien puso el acento en el déficit habitacional que, según señaló, hizo que muchas personas se quedaran en la calle a pesar de tener un ingreso regular.

En términos de vivienda, la ciudad “se ha convertido en algo muy caro”, dijo Arrizabalaga, quien lamentó la falta de políticas al respecto por parte de la comuna y subrayó que el Estado nacional ha tenido que intervenir en temas de infraestructura, como la falta de agua en algunos barrios.

–¿Qué análisis hace usted, siendo uno de los referentes de la oposición del distrito, de la gestión de Miguel Lunghi en la ciudad?

Nosotros creemos que Tandil se viene transformando de forma acelerada, porque es una de las ciudades más pujantes del centro de la provincia de Buenos Aires, pero que sin embargo ese nuevo desarrollo que va teniendo, sobre todo en los últimos veinte años, que coincide con la gestión del intendente Lunghi, también trajo nuevas contradicciones, nuevas desigualdades. Y me parece que ese es el bache de la gestión actual.

Tandil, como ciudad intermedia, puede evitar esos problemas del crecimiento, como el encarecimiento de la vivienda y de los alquileres, la falta de trabajo industrial y de políticas en estos términos, que si no se resuelven a tiempo generan después una fragmentación de las ciudades que se hace difícil de recuperar por parte de las gestiones municipales. Creo que ese es uno de los grandes temas a destacar de estos años, de cara al bicentenario de Tandil, que va a ser en 2023.

–Cuando usted recorre los barrios ¿cuáles son las mayores necesidades vecinales que puede relevar?

Nosotros venimos trabajando fuertemente lo que es la integración sociourbana. En Tandil hay barrios populares. Junto a la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación venimos trabajando en obras de acceso a cloacas, red formal de agua, conexiones seguras de electricidad, mejoramiento de viviendas. Pero no como parte de una política municipal, sino como parte de una política nacional por la que a través de las organizaciones sociales se está trabajando en los sectores más vulnerables de la ciudad. ¿Por qué? Porque han crecido fuertemente estas desigualdades sociales y la desintegración urbana.

Esa es una de las grandes necesidades de los barrios: que hay una distancia muy grande con esa otra parte de la ciudad que vive una pujanza más fuerte. Esto se está viendo en muchas ciudades turísticas. Tandil es una ciudad turística, inmobiliaria, universitaria, agraria y en su momento fue una ciudad industrial. Y ese perfil que se está transformando no está siendo discutido fuertemente, porque tiene un impacto muy grande. Y porque genera una actividad comercial y empresaria que no es la que paga mejores salarios. Entonces hay actividad en la construcción, en el comercio, en la gastronomía, en el turismo, pero la verdad es que el promedio salarial de la ciudad está por debajo del promedio general. Entonces tenemos una ciudad pujante pero que pierde ingreso en el sector asalariado y que a su vez pierde una parte de sus ingresos porque en términos habitacionales es una ciudad que se está transformando en algo muy caro.

Eso va generando un trabajo de zapa, una pérdida de ingresos y de calidad de vida, y tiene que haber políticas de Estado para atemperar esa situación. Un poco eso es lo que estamos trabajando en los barrios. Además de comedores, merenderos, trabajo educativo, trabajo sociocultural, estamos trabajando en la generación de cooperativas de la economía popular y fundamentalmente en la integración de barrios populares.

–Y con respecto al acceso a los servicios básicos ¿cómo está la situación en los barrios? Pienso en las cloacas, por ejemplo. O los ingresos a los barrios, las calles, ¿cómo se encuentran?

Si bien es una ciudad que tiene redes extendidas de servicios básicos, tenemos un problema, fundamentalmente en los nuevos barrios donde falta terminar la extensión de servicios o mejorar la infraestructura urbana. Y en los barrios que ya tienen más tiempo de vida, muchas veces la gente no tiene los recursos para hacer las conexiones intradomiciliarias de cloacas, de agua y fundamentalmente de gas. También, a veces, la gente tarda mucho tiempo en hacer la conexión formal de luz, porque para pagar un medidor se necesitan miles de pesos.

Yo creo que hay un problema muy importante no sólo en la extensión de los servicios sino en cómo eso se realiza efectivamente. Muchas veces los municipios cuentan la estadstica de la extensión de las redes, pero el problema que tenemos es si la gente tiene la conexión segura de cloaca, de agua y de electricidad en su vivienda. Y lo que tenemos son barrios con falta de agua en el verano. Es un problema que no necesita grandes inversiones, no es una inversión que no pueda hacer un municipio, pero hoy la estamos haciendo a través de la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación. Creo que el tema del agua es una de las cuestiones a seguir discutiendo en términos de planificación urbana.

Juan Arrizabalaga.

–¿Usted considera que la gestión de Miguel Lunghi, luego de tantos años al frente del municipio, está agotada?

Yo creo que en un municipio no puede haber una gestión de veinte años, no importa el color político. Es absolutamente innecesario que la misma persona y el mismo grupo político de confianza gestionen veinte años un municipio. Creo que hay niveles distintos: el nacional, el provincial y el municipal. No se necesita tener el mismo poder político para gobernar un municipio y, por lo tanto, la necesidad de estar tantos años. Creo que los municipios deben ser lugares donde se fortalece la democratización política y social y no al revés. Y más en una ciudad intermedia que aspira a modernizarse.

Tandil es una ciudad que habla de la modernización pero tiene un gobierno que de alguna manera es como una monarquía, que hace veinte años que está. Entonces contrasta esta lógica con otra donde deberían abrirse canales de recambio político y generacional y participación ciudadana.

Pero además hay un gobierno que hace por lo menos dos gestiones que no tiene innovación, que no aborda los problemas. Por ejemplo: el alquiler temporario es uno de los grandes problemas en la Argentina. Nosotros presentamos una propuesta para hacer una regulación moderna, actual, de un problema que es muy acuciante en Tandil...

–Una propuesta que quedó cajoneada, ¿no?

Quedó cajoneada. Es algo que discutimos mucho; tenemos incluso el apoyo del sector del turismo, del sector de alquileres, pero muchas viviendas, cada vez más, cientos y cientos, se están yendo al alquiler temporario de manera informal. Por lo tanto, no sólo no tributan como el resto de la actividad económica, sino que además achican la oferta de alquiler y suben el precio. Este es un problema muy fuerte. Tenemos un reguero de gente que ha quedado en la calle, teniendo un salario. Y no hay respuesta. Si bien faltan regulaciones nacionales y provinciales, los municipios tienen algunas herramientas para atemperar este problema, incentivando otra lógica económica, habitacional y urbana. Y me parece que no se está haciendo. No se responde a los problemas modernos que tiene el actual desarrollo de la ciudad. Se quiere gestionar un determinado desarrollo sin hacerse cargo de los problemas que todo desarrollo tiene.

El tema ambiental es otro de los problemas. Nosotros tenemos las sierras dentro de la ciudad. Entonces Tandil siempre tiene el problema de lo ambiental en el día a día. Entonces hay que hacerse cargo: el tema de los residuos, la no urbanización de las sierras. Son problemas absolutamente actuales, producto de este tipo de desarrollo, pero Lunghi no quiere abordar las consecuencias de ese desarrollo para ir equilibrándolo.

Me parece que en eso está gran parte del agotamiento, sobre todo de las dos últimas gestiones. Lunghi tuvo dos gestiones (las dos primeras) con las que yo no coincido ideológicamente, pero a las que les puedo reconocer que fueron pujantes y claras en torno a un modelo de ciudad. La tercera fue más o menos, y las dos últimas realmente son de estancamiento de la gestión.