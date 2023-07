En otras ocasiones dábamos cuenta en este espacio de que se cuestionaba al intendente de Lobería, Juan José Fioramonti, por centrarse en cuestiones estéticas más que en resolver los problemas profundos que aquejan al distrito; o por no atender a los vecinos que iban a reclamar; o por no dedicar esfuerzos a paliar la escasez de viviendas.

Estas cuestiones las señala también Juan Pablo Cappelli, precandidato a intendente por Unión por la Patria (UxP), quien dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre la situación de Lobería y sus propuestas para mejorarla.

Escuchá la entrevista:

–Me gustaría conocer, en primera instancia, qué es lo que lo ha llevado a participar en las próximas elecciones como candidato a intendente por Unión por la Patria (UxP). ¿Qué lo ha motivado a tomar esta decisión?

Habría que remontarse un poco a por qué uno hace política, ¿no?, por qué dedica su tiempo a la política. Particularmente, más allá del interés intelectual, de, como ciudadano, como vecino, querer mejorar y demás, lo que realmente me llevó a la participación fue el día que falleció Néstor. Yo viví unos diez años en Capital. Estaba estudiando allá. Volví a mi ciudad (soy analista en sistemas, me dedico a eso en mi profesión particular) y, si bien seguía a Néstor y a sus políticas de cerca, estaba dedicado a mi actividad privada. El día que Néstor falleció me decidí a pisar la unidad básica, el Partido Justicialista (PJ) de mi ciudad, por primera vez. Con los compañeros y compañeras que allí estaban, con la misma tristeza y dolor que yo, viajamos hacia Buenos Aires a despedir a Néstor, y ahí tomé la decisión de que había que poner el cuerpo y no sólo las ideas. Y ahí empezó mi vida política, en ese entonces.

¿Por qué hoy puedo ser precandidato? Y bueno, una consecuencia de todo ese devenir y todas esas decisiones. Fui concejal con quien fuera nuestro querido intendente, Hugo Rodríguez, que gobernó nuestra ciudad desde el 2003 hasta que fue asesinado en octubre del 2013, en medio de un proceso eleccionario. Es algo que nos afectó muchísimo, no solo en lo personal y en lo emotivo, sino que también en lo político. Es decir, perdimos nuestra conducción. Hugo era nuestro Néstor. Habíamos perdido a Néstor, después habíamos perdido a Hugo, y eso hizo que se inaugure una nueva etapa en el peronismo, de fragmentación. Visto a la distancia, parece que es natural que pase, ¿no? Si uno pierde el liderazgo y la conducción, el peronismo se fragmenta en distintos pedacitos, que hacía diez años que no los podíamos juntar. La última lista de unidad fue en el 2013, y fue también el último triunfo del peronismo en Lobería. A diez años de aquella vez, volvimos a afinar una lista de unidad, volvimos a unir los pedacitos del peronismo, y estamos frente a una chance real y concreta de poder disputar la comuna.

–Me imagino, Juan Pablo, que en esta oportunidad que se le dio para presentarse para intendente debe haber, también, un trasfondo en la necesidad de cambiar la realidad de Lobería.

Por supuesto. Eso siempre, ¿no? La realidad de Lobería no es ajena a la realidad de cualquier otra ciudad o lugar de nuestro país. Obviamente, cada una tiene sus circunstancias y su coyuntura. Lobería es una ciudad linda, limpia, un pueblo lindo para vivir, pero está atravesado por la misma inflación, por el mismo desempleo, por las mismas cuestiones que suceden en el resto de las ciudades y con otras particularidades.

La gestión de la salud local no es una gestión buena. La cuestión social y humana es lo que más agua hace, me parece, la gestión del radicalismo, que tiene una mirada, más allá de lo radical, muy parecida a su frente electoral, ¿no?, a Juntos por el Cambio (JxC). El candidato del radicalismo local lleva en su boleta, para gobernador, a (Néstor) Grindetti, alguien desconocido para los loberenses, y a Patricia Bullrich, alguien que no es desconocido ni para los loberenses ni para los argentinos, porque sabemos muy bien que lleva un protagonismo político, inclusive, desde aquella Alianza del 2001, que dejó más de treinta muertos en nuestro país.

Juan Pablo Cappelli con Axel Kicillof y Verónica Magario.

La realidad hay que transformarla, sí. Eso es lo que nos lleva a ponernos al frente de una opción electoral, y es el pueblo, en definitiva, quien decide qué es lo que más sirve, ¿no?

–En base a su experiencia política y también como habitante de la ciudad, ¿cómo calificaría la gestión de Fioramonti al frente del Ejecutivo?

La gestión de Fioramonti en sí tiene una buena imagen en la sociedad, y uno no es ajeno a esa sociedad, por lo cual hay cuestiones que uno puede valorar. Pero justamente esas cuestiones que más son valoradas por nuestra sociedad tienen que ver con grandes obras u obras que están realizadas y financiadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Fioramonti va a cumplir el 10 de diciembre de este año ocho años de gobierno. No es el candidato de JxC ni del radicalismo local. Y de esos ocho años las mejores obras son en estos últimos cuatro años, porque coinciden con la gestión del gobernador Axel Kicillof, que ha venido a Lobería ya más de tres veces en lo que va de su mandato. Entonces hay una buena imagen en algunos aspectos: en los aspectos que tienen que ver con el espacio público, en los aspectos que tienen que ver justamente con alguna obra pública en donde intervienen estas políticas presentes de la Gobernación. Y hay otros aspectos donde hace falta muchísimo, como los aspectos humanos.

Pero también hace falta otra cuestión que se suponía que el radicalismo, JxC, venían a solucionar, y que después de ocho años no ha sucedido. La inversión privada, la producción, la generación de empleo genuino, ese tipo de desarrollo de Lobería no se ha dado en los últimos ocho años y es una gran apuesta, me parece, de nuestra propuesta.

–Cuando usted manifiesta este déficit en cuanto a “lo humano”, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Es un intendente que está alejado de los reclamos, de las necesidades de su pueblo?

Yo no lo pongo en términos personales. No creo que Juan José esté alejado o no le importe la necesidad de un vecino. Supongo que sí y no tengo por qué dudarlo. Pero la gestión es otra cosa. Los loberenses hemos visto cómo cada vez hemos ido perdiendo más posibilidades de atención de alta complejidad en Lobería. Y la verdad que muchas veces nos da miedo enfrentar una situación de salud compleja porque sabemos que no deberíamos atendernos en nuestra ciudad; deberíamos irnos a otra ciudad a atendernos. Porque ahí hay un problema humano de salud que no tiene que ver con si el intendente es bueno o malo, sino con que hay una mala gestión de esa temática tan importante para cada uno.

Y después, uno ha visto, obviamente que no es sólo responsabilidad municipal, porque los tiempos de la economía y los conflictos que se generan a raíz de eso tienen que ver muchas veces con el manejo nacional. Ahora bien ¿cuál es el manejo nacional que nos llevó a esa situación económica? El manejo de Mauricio Macri, quien fuera candidato a presidente con el propio Fioramonti. Esas consecuencias de ese desmanejo de la economía se ven en Lobería con una precarización de los hogares que no había, con miniasentamientos que no había, con casitas de chapa y casillas donde están viviendo familias, algo que no se veía desde hace muchos años... Y ahí, si bien por la situación económica uno no puede responsabilizar a lo local, lo que sí es responsabilidad de lo local es atenuar eso de la mejor forma posible.

Juan Pablo Cappelli.

Es decir, claramente no hay una política de vivienda municipal efectiva. La Provincia le ha financiado 32 viviendas, con cien viviendas más cuando finalicen éstas, y no se alcanzan a finalizar porque se ha elegido una metodología de construcción que, si bien favorece a la generación de empleo local, la verdad es que retrasa los tiempos y no se pueden cumplir con los objetivos principales del programa de vivienda.

Entonces hay muchas cosas por mejorar en nuestra ciudad. Y eso no quita que haya cosas que se hayan hecho bien. Y nosotros obviamente nos comprometemos a generar una serie de políticas de Estado, algo que también es bastante inédito en nuestra ciudad.

–¿Cuáles son los proyectos urgentes por presentar?, ¿cuáles son los ejes fundamentales de su campaña?

Bueno, por eso planteo algunas cuestiones que están bien vistas y que nosotros también acompañamos, y que tienen que ver con los centros de estudios universitarios, una política que arrancó en nuestro gobierno cuando todavía ni siquiera había Internet en la ciudad; había una antena satelital con conexión a universidades para que se puedan estudiar desde nuestra ciudad distintas carreras a la distancia. Eso fue mutando, obviamente, con la tecnología, y también con una decisión y una inversión fuerte de la gestión actual para crear el concepto de la universidad en Lobería, donde se está construyendo un edificio realmente hermoso. Bueno, éstas evidentemente son políticas y deben ser políticas de Estado, que empezaron con otra gestión, que se profundizaron con ésta y que nosotros proponemos continuar y profundizar también aun más.

En ese sentido también podemos plantear todo lo que tiene que ver con el ambientalismo. Nuestra gestión trabajó muy fuerte con el taller protegido, una entidad muy cercana, muy querida a toda la población de Lobería y que desde hace muchísimo tiempo viene llevando adelante las causas del ambientalismo, el reciclaje y demás. Sus operarios trabajan de eso y eso les genera no sólo un trabajo sino, a partir de este año, por los trabajos que hemos realizado nosotros, también la posibilidad de jubilarse, etcétera. Esa política también fue llevada adelante por la gestión actual, creando la Dirección de Ambiente y promoviendo algunas cuestiones importantes, como los Jueves Verdes, como el SEMAR, una planta de reciclaje que, con mucha colaboración también de la Provincia de Buenos Aires, está llevando adelante. Ahí hay proyectos para profundizar y para llevar adelante. Eso también debe ser una política de Estado que se inició con otras gestiones, que se profundizó con ésta y que nosotros debemos llevar también hacia otro nivel.

Esa cosa me parece importante destacarla porque no puede ser todo una discusión, no puede ser todo una grieta. En realidad hay que generar un espacio e institucionalizarlo para que radicalismo, peronismo y población, instituciones, definamos acciones concretas en el marco de acuerdos sobre cuatro o cinco ejes que deben ser centrales para el desarrollo de Lobería. Esa es una propuesta que nosotros nos comprometemos a cumplir y que no ha existido. Si bien a veces en campaña se habla de llegar a acuerdos de políticas de Estado, después sucede, como sucede actualmente, que el intendente no tiene reuniones con los concejales de otros bloques que no sean los propios, o no hay un mecanismo de conexión entre la sociedad civil y las instituciones con el resto de los poderes que tienen representación, como el Concejo Deliberante o el Poder Ejecutivo. Estas cosas me parecen fundamentales. Esa comunidad organizada de que nos hablaba Perón es importantísimo que nosotros la llevemos adelante con la participación de todas las ideas. Con la pluralidad de todas las ideas es como Lobería puede llegar a desarrollarse.