Se viven tiempos conflictivos en el municipio bonaerense de Azul, donde la gestión del intendente Hernán Bertellys sigue desangrándose con renuncias y despidos de funcionarios. Hace menos de dos meses fue quien hasta entonces había sido mano derecha del jefe comunal, Alejandro Vieyra; ahora, hubo que echar a la directora de Recursos Humanos, Dana Vena, por denuncias de maltratos e intimidaciones a empleadas; con ella se fue también su hermana, Maya Vena, que era la secretaria de Cultura.

No es la primera vez que desde aquí te contamos sobre las críticas que se le hacen a la gestión de Bertellys por temas como la desocupación o la crisis sanitaria.

MIRÁ TAMBIÉN Watson aseguró que hay un “disciplinamiento” sobre la clase política que estuvo y está junto al pueblo

En esta ocasión, el concejal Joaquín Propato (Frente de Todos) dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM para analizar la gestión del intendente a la luz de los últimos acontecimientos.

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221206 Joaquín Propato

–¿Considera que el gobierno del intendente Hernán Bertellys en la ciudad vive otra crisis política, teniendo en cuenta las recientes renuncias y apartamientos de funcionarios municipales, pero también el paro de actividades en una de las áreas más sensibles, como es la de Recursos Humanos?

Nosotros venimos hace siete años dando muestras de las características de este gobierno, que se han agudizado en el último tiempo a partir de las diferentes renuncias. Lo más trágico acá es que a partir de la renuncia del secretario de Gobierno, Vieyra, el intendente Bertellys intentó disfrazar una gestión de gobierno adjudicándole un entorno de violencia al secretario de Gobierno y prácticamente se había declarado como rehén de esa persona durante siete años, lo cual lógicamente es una tomada de pelo para toda la comunidad de Azul. Y la muestra cabal de eso son los recientes acontecimientos repudiables que ha llevado adelante una funcionaria, que ahora ha sido separada, que hostigó, persiguió, maltrató a una empleada municipal, y esto no puede estar en desconocimiento del intendente. Lo que digo es que es una muestra cabal de que es una gestión que evidentemente ejerce la violencia laboral, que tiene maltratos, y esto no se lo adjudico a uno u otro funcionario: tiene que ver con una forma de manejarse.

No tengo duda de que Bertellys es lo peor que le pasó a Azul. Por muchos aspectos, pero hoy su actual secretario de Gobierno es quien ha intervenido en este conflicto mintiéndoles a los trabajadores, queriendo firmar un acta de compromiso por parte del gobierno municipal respecto de esta situación de violencia laboral que se ejerció sobre una trabajadora que se anima a denunciar, pero sabemos que esta situación se repite en otras áreas. Este mismo secretario de Gobierno, Sottile, fue presidente de la bancada de concejales del intendente municipal, y durante todos los años que estuvo al frente se encargó sistemáticamente de agredir al gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a todo el gobierno del Frente de Todos, sistemáticamente. Es un operador más de esta permanente campaña de odio que se ha generado y que tiene consecuencias al día de hoy.

La bancada de Bertellys y el propio intendente Bertellys han sido el único espacio político que no tuvo declaraciones cuando intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación. Incluso hicieron una conferencia de prensa donde estuvieron todos los bloques menos el del intendente Bertellys. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una gestión que por más que intente disimular y mostrarse distinta, a partir de una serie de acontecimientos con funcionarios, en realidad recrea toda una práctica que han tenido a lo largo de los siete años. Ni hablar de la gestión, ni hablar del desmanejo político que tiene principalmente el intendente Bertellys, que es, lógicamente, el máximo responsable.

–En relación al desarrollo de la gestión, usted señaló recientemente que el intendente “está de joda tocando el acordeón”, olvidándose o lavándose las manos en relación a los problemas vecinales. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que hoy afectan a los vecinos de Azul y que el intendente no resuelve?

Yo declaré que está de joda porque es lo que muestra permanentemente. Desde mediados de octubre, cuando tuvo el cambio del jefe de gabinete, intenta mostrarse distinto alguien que viene gobernando hace siete años. Entonces cree que con el acordeón va a resolver los problemas básicos que tiene este municipio, esta querida ciudad de Azul con sus localidades, que tiene las calles detonadas, que debería ser un problema ya, en el siglo XXI, mínimamente resuelto. Porque son tareas que no responden a las grandes obras públicas, sino que son casi habituales, son lo mínimo que tiene que hacer una gestión municipal.

No tiene un plan de desarrollo económico. Acá seguimos teniendo dificultades para la radicación de empresas. Algunas empresas que están en el parque industrial no tienen ni siquiera completados los trámites para constituirse como consorcio y poder gestionar de manera conjunta.

Joaquín Propato.

Ni hablar del tema del cementerio, donde hace años se vienen haciendo robos sistemáticos, manipulación de cuerpos, donde hemos intervenido y está interviniendo la Justicia fuertemente. En los últimos dos años se ha agravado. Hay denuncias en la Justicia acusando a funcionarios de esta gestión. Y el intendente nunca tuvo absolutamente ningún tipo de explicación. Se le están venciendo los plazos que le hemos puesto para un último pedido de informes. Estamos hablando de un control mínimo de un cementerio, que tiene que ver con mejorar la seguridad, con un tratamiento humano de las cuestiones más queridas, que son los familiares que tenemos ahí en el cementerio.

Ni hablar de los temas de la cultura, del desarrollo cultural. Acá ha habido protestas innumerables del colectivo cultural, con una falta de respuesta y persecución a funcionarios y directivos de museos.

Si uno hace una lista, es infinita. Yo últimamente he optado por una pregunta al revés. Cuando uno cae en esta posición tan crítica, en tiempos en que entiendo que la gente se cansa un poco de los enfrentamientos y las diferencias políticas, yo elijo preguntar al revés: ¿qué ha hecho bien esta gestión, que es lo que uno puede rescatar de esta gestión municipal del intendente Bertellys a lo largo de siete años? Nadie puede nombrar un tema siquiera. Por eso insisto en que Bertellys ha sido lo peor que le pasó a Azul.

–Pensando ya en el 2023, ¿cómo se prepara el FdT a nivel local, cómo se consolida en este camino por disputarle la intendencia a Bertellys?

Yo creo que es determinante, justamente, la consolidación del FdT en términos de generar una alternativa y una propuesta. Para poner un ejemplo, esta gestión ha sido un desastre en su manejo de la pandemia, y hay que rescatar el esfuerzo que han puesto los trabajadores de la salud, tanto profesionales como no profesionales, teniendo en cuenta que el único efector de salud pública que tenemos acá, y que atendió todo y se cargó el tema, es el hospital municipal. El tema de la pandemia ha sido, como en todo a lo largo de estos años, por lo menos desde 2019 a esta parte, han sido el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, del Frente de Todos, los que han estado permanentemente acompañando, poniendo recursos, poniendo obras para este municipio como para otros. Y por eso, cuando uno oye al secretario actual de Gobierno o al propio Bertellys, después de haber dicho barbaridades respecto de los principales dirigentes de nuestra fuerza, a uno, lógicamente, se le revuelven las tripas, porque no se puede tener una posición de tanto rencor, de tanto odio, sobre todo una persona que al peronismo le ha sido un traidor, que no sólo ha traicionado a nuestra fuerza sino que se encargó, en un acto en Olavarría, de decir que todos los peronistas éramos ladrones. Nosotros no nos olvidamos de eso. Porque no sólo ofendió a los peronistas sino que ofendió a azuleños y azuleñas, ¿no? Estaba en un acto en Olavarría ofendiendo a los peronistas de Azul. En definitiva, ofende a sus propios vecinos.

Ese es el intendente Bertellys, que, entiendo, no es merecedor de nada, porque no ha respetado ni siquiera la institucionalidad. Con total descaro han tenido declaraciones de un ataque permanente a nuestro gobernador, a nuestro presidente, a nuestra vicepresidenta, en momentos muy delicados de nuestro país. Por eso, el Frente de Todos tiene que ser la fuerza que pueda generar una alternativa, tener en claro que desde esta fuerza, con objetivos claros, lo que nos moviliza es un proyecto de gobierno de mayorías, que contenga a todos los sectores, que tiene que ser bien amplio, entendiendo que vivimos en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero que debe tener su eje en el desarrollo económico, pensando en el trabajo, en la salud pública, en la educación, en la vivienda. Insisto: me parece que el desafío es lograr una propuesta que contenga a las mayorías