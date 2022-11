De las falencias de la gestión de Gustavo Notararigo, intendente del partido bonaerense de Saavedra, que tiene a Pigüé como ciudad cabecera, te informábamos hace casi siete meses, cuando te contábamos que había disconformidad por la falta de obras y el “notorio deterioro” de los espacios públicos.

En diálogo con Grupo La Provincia, la concejal Clarisa Rivas, del Frente de Todos, contó que la situación no ha mejorado y acusó al intendente de llevar adelante una gestión poco ambiciosa. Además, denunció que el oficialismo bloquea en el Concejo Deliberante las iniciativas del peronismo referidas a la problemática ambiental, un tema que el municipio debería tener resuelto ya que estuvo en el centro de su campaña.

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221101 Clarisa Rivas

–Meses atrás, en una entrevista con este medio, usted fue tajante al asegurar que en el distrito había un cierto deterioro en todas las localidades. ¿Cómo está hoy la situación? ¿Hubo algún tipo de cambio?

Lamentablemente, no. Al menos desde mi óptica, y desde lo que apreciamos desde el bloque de concejales del que formo parte, el estado de conservación de los espacios públicos, de las arterias de Pigüé, de las localidades, no es bueno. Hay un déficit notorio en el rol del Estado municipal y sobre todo en la prestación de los servicios. Parecería que no hay una buena cuestión.

También hay otras cuestiones que tienen que ver con que necesitamos una mayor impronta en aspectos productivos, industriales, comerciales. Hay un Estado que debería estar un poco más presente, acompañando a emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros hacemos recorridos por el Parque Industrial, intentamos ser nexo con las oportunidades que brindan la Provincia y la Nación, y vemos que hay un Estado municipal que en este aspecto está ausente, que está haciendo un trabajo más de oficina, recepcionando seguramente a vecinos y demás, pero en estos momentos en que hay que fortalecer sobre todo a las pymes, que son el motor de la economía, hay que ir a buscarlas, acompañar y articular con todo lo que haya de Provincia y Nación. Y, por supuesto, también hacer un acompañamiento financiero y económico de esta actividad privada, que es el motor de la economía local.

–Ustedes, desde el Frente de Todos, están constantemente recorriendo los barrios de la ciudad, entrando en contacto con los reclamos y las necesidades vecinales. ¿Con qué necesidades se encuentran con mayor frecuencia?

Nosotos tenemos lo que llamamos el Bloque Federal, con el que recorremos las localidades del distrito y también caminamos por los barrios de Pigüé. Las demandas son amplias, por eso te digo que hay una ausencia, un corrimiento del rol del Estado importante. Demandas desde lo que quizás pueda parecer una singularidad, como la presencia de perros: una falta de compromiso en el control de la población canina. Nosotros presentamos un proyecto de ordenanza junto a una red que está trabajando fuertemente en Almirante Brown, una ordenanza modelo que tiene los lineamientos para reducir realmente la población canina. Bueno, lo tenemos en comisiones, sin poder aprobarlo desde principios de año, porque el bloque del oficialismo le quiere hacer muchas modificaciones, y desde la red nos aseguran que si la modificamos no se puede controlar la población.

Muchos vecinos están enojados porque hay temas ambientales que no se resuelven o que se resuelven equivocadamente. Por ejemplo, hubo últimamente una tala importantísima de árboles. Cuando presentamos esos reclamos en el bloque, aparece una cuestión de que con los temas ecológicos el peronismo no debería meterse, porque son temas que se han apropiado el radicalismo y Juntos desde las campañas. Entonces esos proyectos quedan detenidos o son desaprobados, cuando pedimos que se revean algunas obras con respecto a los árboles o a la basura. Parte del triunfo electoral de este gobierno tuvo que ver con una propuesta con respecto al ambiente y a la basura; son temas en los que parece que el peronismo no se pudiera meter. Pero estos temas no son sacados de la galera. Son temas que surgen de las recorridas, que observamos, para los cuales estudiamos, incluso viajamos: la semana pasada estuvieron mis compañeros en La Plata con la gente de Ambiente de Provincia. No son temas que nos surgen porque sí o por una cuestión de “politiquería”: tienen que ver con un tema totalmente analizado.

Clarisa Rivas.

–Si usted tuviera que definir en dos palabras la gestión de Gustavo Notararigo, ¿cuáles serían?

Qué difícil. Él dijo que iba a hacer una gestión con pocas promesas, poco ambiciosa. Y yo creo que fue fiel a su palabra: va por ahí. Habló mucho de austeridad y, si bien yo creo que la austeridad es un rasgo que debería tener una gestión de gobierno, no debería ser el único. Hay que ser ambicioso. Y me parece que éste es un gobierno municipal poco ambicioso.

–¿Cómo se prepara el Frente de Todos a nivel local, pensando ya en 2023?

Por un lado, me parece que falta mucho. Hoy, los dirigentes que ocupamos cargos públicos tenemos que ocuparnos de que mejore una situación que está atravesando los vecinos. Que también la vemos en las recorridas, porque también hay gente que nos habla de sus problemas financieros, económicos, de la inflación. Y me parece que tenemos que trabajar todavía en ese sentido para paliar un poco la situación actual. Tampoco está resuelto si va a haber PASO o no.

Creo que hoy no es prioritario pensar en 2023, sino continuar en la línea de trabajo que estamos teniendo, con compromiso, con responsabilidad, con dedicación. Entonces, este sector al que nosotros pertenecemos, al menos, tiene que seguir acompañando.

Si pretendemos que siga gobernando el Frente de Todos, debemos seguir resolviendo los problemas de la gente. Y después trabajar para la unidad real. Y después, ir dando el alineamiento dirigencial con vistas a 2023. Pero hoy, a nosotros, nos ocupa el vecino: el que viene al Concejo Deliberante, el que nos encontramos y nos plantea un reclamo y volvemos al bloque y se lo intentamos resolver, o le decimos es por acá. En eso estamos.