El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de inauguración del edificio de la Escuela Secundaria N°5 de Coronel Suárez, junto al intendente Ricardo Moccero; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el jefe de gabinete local, Mauro Moccero; y la directora de la institución, Liliana Villarreal.

En ese marco, Kicillof destacó que “no fue casualidad que las obras en esta escuela se paralizaran durante una etapa en la que se aplicaron políticas económicas que promovían el endeudamiento y la fuga”. “Con esa visión en la que el Estado excluye, no hace falta más educación: no se construyen escuelas y universidades cuando no se apuesta por el trabajo y la industria nacional”, indicó.

“Esta es una comunidad que crece y que, para desarrollarse, necesita que haya más trabajo, salud y educación. En el interior de la provincia, es el Estado el que construye los hospitales y las escuelas que generan igualdad de oportunidades”, manifestó el Gobernador, al tiempo que valoró que “la educación es lo que cambia el futuro, por eso estamos aquí para invertir y garantizar el derecho de las y los estudiantes”.

Esta obra emblemática para el municipio fue iniciada en 2015 y luego paralizada durante cuatro años. Tras su reactivación, con una inversión total de $120 millones, se construyeron seis aulas, dependencias administrativas, sanitarios y un patio, en tanto que se proyecta una segunda etapa de ampliación de las instalaciones.

Por su parte, el intendente Moccero explicó que “a pesar de que los Gobiernos deben tener continuidad, aquí se paralizaron las obras de esta escuela durante cuatro años, como consecuencia de una gestión a la que no le interesaba la educación”. “Hoy tenemos nuevamente el apoyo de la Nación y de una Provincia que apuesta a la educación pública y las obras que permiten cumplir los sueños de nuestro distrito”, dijo.

Este edificio escolar es el número 116 desde la puesta en marcha del programa Escuelas a la Obra. Creada en 2007, la escuela cuenta con una matrícula de 167 estudiantes y comparte todavía algunas instalaciones con la Escuela Primaria N°5. Se trata de la única secundaria de Santa Trinidad, una localidad que triplicó su población durante los últimos dos años.

“Con una gestión que ha puesto a la educación pública en el centro de las prioridades, compartimos la emoción de una comunidad que es consciente de que buena parte de su destino está dentro de las escuelas. Aquí, en este nuevo edificio escolar, se crearán más posibilidades para que las y los estudiantes puedan tener una vida mejor”, sostuvo Sileoni, quien por la tarde participará también de la inauguración del edificio de la Escuela Secundaria N°10 de Pedro Luro, en Villarino.

Por último, Kicillof resaltó que “allí donde algunos sectores ven un gasto, nosotros vemos una inversión para que se cumplan los derechos que van a permitir que tengamos una Argentina y una provincia mejor”. “Se trata, ni más ni menos, que de reconocer el derecho de todos y todas a un futuro mejor”, concluyó.

Participaron también el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el director Provincial de Educación Secundaria bonaerense, Gustavo Galli; el diputado provincial Alejandro Dichiara; los intendentes de Tornquist, Sergio Bordoni; de Tres Lomas, Jorge Carrera; de Monte Hermoso, Marcos Fernández; de Daireaux, Alejandro Acerbo; y de Benito Juárez, Julio Marini; el jefe del distrito 19 de Vialidad Nacional, Gustavo Trankels; el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Federico Susbielles; el concejal Néstor Carbini; y el dirigente local Gabriel Godoy