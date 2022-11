Calles inundadas, falta de trabajo y de perspectivas de crecimiento para el distrito son algunos de los problemas por los que el intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, es cuestionado, tal como te lo informábamos en ocasiones anteriores.

La concejal Paula Bermejo (Frente de Todos) dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM para trazar un panorama de la situación actual del partido que Uset gobierna hace siete años. Baches por doquier, tumbas abiertas en el cementerio y oportunidades perdidas para el acceso a planes de vivienda forman parte del desalentador cuadro con que, según dijo la edil, se enfrentan los vecinos y vecinas.

MIRÁ TAMBIÉN Reino firmó un convenio para avanzar en el desarrollo de un Centro Comercial a Cielo Abierto

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221109 Paula Bermejo

–¿Qué balance puede hacer de la gestión de Mariano Uset?

MIRÁ TAMBIÉN Carlos Casares: Stadnik anunció el inicio de la construcción de la Casa de la Provincia

La evaluación de la gestión la venimos realizando, también, a partir de la escucha de los vecinos y las vecinas con respecto al tránsito o a la vida cotidiana en el distrito. Hoy, cualquier persona que vive o que pasa por el distrito se da cuenta de que está muy desordenado, sobre todo en lo que tiene que ver con servicios públicos. Tenemos una gran problemática allí con todo lo que es el mantenimiento de las calles. No hay sesión en la que no haya cuatro o cinco proyectos pidiendo el bacheo o el arreglo de alguna calle. El mantenimiento de las calles de tierra, que tenemos muchas todavía en el distrito. Eso ya está incomodando bastante porque no terminan de arreglar una calle que al poquito tiempo empieza a desmejorar nuevamente. Mucho en ‍los barrios, por supuesto, pero también en el casco céntrico, donde tenemos el mayor tránsito. Es una queja que se ve permanentemente porque es lo que afecta al vecino directamente, todos los días, cada vez que sale de su casa, ya sea que salga en auto, en bicicleta o caminando. Tienen un gran problema allí. Creo que ya pasó el sexto o séptimo director de Servicios. Hace muy poquito renunció el último, que duró cuatro meses. Claramente es una problemática que no están pudiendo resolver.

–Usted señala que en el Concejo Deliberante hay constantemente proyectos al respecto. ¿Qué pasa con la gestión de Uset? ¿No los escucha? ¿Es difícil el diálogo que mantienen con el oficialismo para solucionar ciertos temas, como éste?

Muchas veces nos cuesta. Si bien los proyectos siempre son aprobados y pasan al Ejecutivo, una vez que llegan ahí, listo: ahí quedan. Son muy pocas las explicaciones. Cada vez que asume un nuevo director de Servicios lo citamos, y muy pocas veces han acudido al cuerpo para poder, mínimamente, contarnos el plan de gestión que tienen respecto a servicios, que es lo que nosotros pedimos, porque si no es ir siempre atrás de un bache. Lo que nosotros entendemos es que cuando un funcionario asume, asume con un plan, con una idea, con un proyecto de gestión para poder resvolver una problemática que es muy clara. Bueno, nunca hemos recibido esa respuesta. Eso es algo que se pidió en cada gestión: la planificación que tenía cada funcionario. Y nunca, nunca nos han contestado. El último director de Servicios ni siquiera pasó por el Concejo Deliberante. Bueno, te repito que fue una gestión muy cortita, de apenas cuatro meses. Así que no hemos tenido esa respuesta, que no es una respuesta a nosotros, es una respuesta hacia la comunidad, que es la que la está demandando.

–¿Con qué otros reclamos se encuentran a diario por parte de los vecinos?

En el área de servicios también hay una gran dificultad en el cementerio local, con el mantenimiento del cementerio. Ya no sabemos de qué manera hacer llegar este mensaje de que lo tienen que poner en condiciones. Hay muchas quejas. La gente cuando va a visitar a sus familiares se encuentra con muchas dificultades. Hay tumbas abiertas, árboles creciendo de las tumbas, los pastos que no se pueden pasar, mucha inseguridad, porque al no haber mantenimiento, porque hay pocos trabajadores destinados a esa área, hay quejas de inseguridad, de roturas, de robos. Hemos tenido un déficit enorme, que ahora más o menos se resolvió, en acceso a las tumbas, porque no había lugar. Muchas familias estuvieron muchos meses con familiares en depósitos. Eso de a poquito se fue resolviendo. Pero lo que tiene que ver con el mantenimiento de ese espacio sigue exactamente en las mismas condiciones.

Paula Bermejo.

Y después, en lo que es más amplio, y que es lo que nosotros venimos tratando de trabajar, no hay una sola política pública de vivienda, no hay una sola política pública de trabajo. Llegamos a algunos consensos para aprobar mañana lo que es mano de obra local: en esta insistencia en poder generar alguna política pública de trabajo, bueno, todas las obras públicas que se realicen tienen que tener un mayor porcentaje de trabajadores locales, para defender el empleo local. Pero, más que alguna articulación con los ministerios de Trabajo de Provincia y Nación, no hay, no se ha creado una sola política de trabajo en estos siete años de gestión del intendente.

En cuanto a vivienda, nos hemos perdido todas las oportunidades que ha habido, por ejemplo, los programas Procrear. Han entrado millones al distrito a través del Procrear, pero únicamente para las personas que contaban con terreno. El municipio no ha adherido al Plan de Suelo Urbano, dice no tener tierras fiscales, entonces no hemos podido tener ningún programa de vivienda ni gestionar los que facilita Nación. Volvimos a presentar la adhesión al Plan de Suelo Urbano, donde justamente el Estado nacional promueve y acompaña para poder acceder a tierras, y en varias oportunidades se han negado a tratarlo. Estamos persiguiendo eso porque creemos que es una oportunidad que han aprovechado muchos distritos. A veces la excusa es que no son del mismo color político que la Provincia y la Nación, pero sabemos que muchos distritos, incluso Bahía Blanca, han tenido sus planes de vivienda, han accedido a los programas del Procrear, y hoy muchos bahienses cuentan con su casa. No estaría pasando lo mismo con los vecinos y vecinas de Rosales, porque no han tenido esta posibilidad.

–Si tuviera que definir en dos palabras la gestión de Uset, ¿cuáles serían?

Sin planificación. Sin ningún tipo de planificación en ningún área. Ni en las que mencioné ni en ninguna otra área hay planificación. Creo que eso es lo que nosotros hemos estado demandado desde el comienzo, porque si no es el hacer tapando baches (literal, porque acá es tapando baches literalmente), sin tener ningún tipo de programa político para llevar adelante el distrito.

–¿Cómo se prepara el Frente de Todos, a nivel local, para las elecciones del próximo año?

Bueno, justamente ayer hemos tenido reunión del Consejo del partido, donde estamos participando todos los espacios políticos que conforman el FdT, con matices, como es normal, como es sano, como es necesario también, pero todos trabajando para poder llegar lo más unidos posible para el 2023, como se ha tratado de hacer siempre. Ahora estamos tratando de planificar el 17 de noviembre, el Día del Militante. La idea es poder pasar un Día del Militante en unidad. Así que, bueno, trabajando, pensando, planificando, discutiendo esos matices que por ahí todavía tenemos. Pero al día de la fecha nos encuentra trabajando todos juntos para profundizar el trabajo para el distrito que tenemos y la mejor forma para encarar el año que viene.