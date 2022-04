Escuchá la entrevista completa de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Claudia Necco y Guillermo Alonso.

En principio, me gustaría conocer el balance que hace de la gestión de Ricardo Casi, una gestión que, con algunas interrupciones, viene desde el año 2003.

Guillermo Alonso: Va a cumplir este año 18 años de mandato. En este último periodo vemos un deterioro en la ciudad, muchas problemáticas. Ha llegado a un cansancio, tanto del lado del Ejecutivo como de la parte de los empleados. Tenemos día a día problemáticas que son varias.

En detalle, estas problemáticas, ¿qué temas abarcan?

Guillermo Alonso: Lo que más abarca es la parte de obra pública. Tenemos gran problemática en el tema de agua corriente y cloacas. En 18 años se han puesto curitas.

No se han tomado esas problemáticas como un objetivo importante. Sabemos que hay que empezar a levantar todas las cañerías y es un trabajo que va a llevar varios años, pero en algún momento hay que empezarlo a hacer, porque si no tenemos problemas de cloacas reventadas, caños de agua corriente en varias calles perdiendo continuamente.

¿Cuáles son las zonas más postergadas del distrito?

Claudia Necco: Tenemos un barrio que es el barrio Rivadavia, no tiene agua corriente y no tiene cloacas. Cuando uno recorre el barrio es lo que te pide la gente porque los pozos se llenan cada 15 o 20 días entonces tienen que llamar al camión y todo eso es un costo que es el vecino el que tiene que pagar.

"El deterioro es en toda la ciudad. No es el Colón que conocemos de hace unos años atrás"

El deterioro es en toda la ciudad. No es el Colón que conocemos de hace unos años atrás. El desmejoro es terrible. Se están haciendo parches porque lamentablemente los arreglos duran muy poquito.

Yo continuamente estoy mandando a la Mesa de reclamos del Municipio las distintas pérdidas de cloacas, agua, pozos en las calles. Son reiterados los reclamos, tanto de los vecinos como míos porque tardan en arreglarlos.

Muchas veces esos arreglos duran muy poco tiempo y se escucha a los vecinos decir que no arreglan las cosas como deben arreglarlas. Por eso decimos que a lo mejor lo hacen, tardan 20 días o un mes, pero hacen parches.

En cuanto a la atención de la salud, ¿en qué estados se encuentran los centros de atención primaria?

Claudia Necco: Hay muchas quejas en las guardias, tanto de pediatría como en la guardia general de adultos. Son quejas que las tenemos continuamente por la mala atención. Si llegás a una guardia por supuesto que necesitás una atención inmediata. Hemos tenido este tipo de reclamos.

Para descongestionar un poco lo que es el Hospital, están las salitas barriales. El médico va a uno o dos veces por semana, y está la enfermera que cumple un horario. Ahí también tenemos esas quejas de los pueblos vecinos.

Nosotros somos el nexo entre el vecino y el Ejecutivo, pero ya no depende de nosotros que se instale una enfermera las 24 horas del día en cada salita.

Si pudieran definir en una o dos palabras la gestión de Ricardo Casi, ¿cuáles serían?

Guillermo Alonso: Cuando llegás a una cierta cantidad de años en el gobierno o en un trabajo es como que te vas aletargando. Lo que está pasando en este momento es que se está perdiendo la autoridad y el mando. Cuando ya se pasa el trato con los jefes de área como amiguismo no podés exigir. Eso es lo que estamos viendo.

Nos decían la perla de la provincia de Buenos Aires porque era una ciudad ordenada, limpia, florida. Y hoy encontrás todo lo contrario. Se ha afeado con el correr del tiempo, no de un día para el otro.

Claudia Necco:Vemos el amiguismo entre los directores del área y el personal. El personal está muy cansado en algunas áreas de esta gestión, pero es el trabajo y por supuesto que tiene que seguir acatando las órdenes de su jefe.

Como colonense, nacida en esta ciudad, me duele mucho que hoy Colón esté en estas condiciones y que el mismo personal te diga “hoy no me dieron tarea para hacer”, cuando vemos que hay mucho para hacer.

"La gente del campo está muy enojada con el intendente porque son intransitables los caminos rurales"

La gente del campo está muy enojada con el intendente porque son intransitables los caminos rurales. El año pasado tuvieron una reunión con el intendente donde les prometió que iban a arreglarlos. El arreglo no fue como tenía que ser. Al pasar de los días, en época de cosecha, vuelven a tener el mismo problema.

En un momento Colón fue muy lindo, pero hoy no está en las mismas condiciones. El amiguismo ha llegado a que hoy estemos ahí. Colón necesita un cambio y para eso estamos trabajando día a día hace años y vamos a seguir trabajando para que en el 2023 el radicalismo o alguien de Juntos por el Cambio esté en el Ejecutivo municipal.