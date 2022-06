El intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, opinó sobre el proyecto que su par de Pehuajó, Pablo Zurro, le presentó a la vicepresidenta Cristina Fernández, en torno al traspaso de los planes sociales a los municipios.

En declaraciones radiales, comentó: “Pablo siempre fue una persona de generar empleo genuino. No conozco en detalle el proyecto, pero me parece muy saludable que no estemos articulados cada vez que tomamos una decisión”.

MIRÁ TAMBIÉN Bronca en Moreno: Mariel Fernández insiste en instalar una planta de residuos entre dos barrios populares

En ese sentido, dijo: “Yo creo en el Estado en general... la cercanía es la puerta más directa a las mayores demandas sociales y eso está en los municipios”