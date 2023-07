De Esteban Santoro, el intendente de General Madariaga, se ha dicho que bajo su gobierno el distrito “sólo creció en planta de funcionarios”; que su gestión “se reduce a una rotonda y dos cuasifuentes”; que “prioriza lo insustancial y el maquillaje” por sobre las medidas de fondo, y muchas otras cosas de las que GRUPOLAPROVINCIA.COM te viene informando.

Ciro Albarengo, precandidato a intendente por Unión por la Patria (UxP), dialogó con nosotros para dar su visión al respecto.

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230711 Ciro Albarengo

–¿Con qué expectativas se prepara para pelear por la intendencia de la ciudad en las próximas elecciones PASO?

La verdad que con mucha expectativa y con mucho entusiasmo sobre todo. Hemos armado un grupo de trabajo que tiene muchísimo entusiasmo a la hora de abordar estas nuevas elecciones, esta nueva instancia a nivel electoral. Así que, bueno, con mucho entusiasmo sobre todo y, nosotros decimos, con propuestas que acercan mucho más a la gente.

Nosotros lo que tenemos en Madariaga es una forma de gobierno que muchas veces a la gente le disgusta; que no los escucha, que por ahí tiene un sentido de escucha distinto al que deberían. Entonces, lo que venimos a proponer, en primera instancia, es escucharlos de manera distinta, escucharlos de igual a igual, decimos nosotros, lo que es fundamental para una gestión de gobierno.

–¿Notan eso al recorrer las calles, al hablar con los vecinos: que al intendente Esteban Santoro le falta mayor contacto con el pueblo?

Sí, totalmente, totalmente. Y además, como te digo, el vecino a nosotros nos abre sus puertas. Y lo que nos dicen es que el intendente tal vez está un poco alejado, no solo de la realidad del pueblo, sino que está un poco alejado de cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Y eso es lo que nosotros venimos a proponerles: venimos a proponerles un nuevo gobierno que escuche de manera diferente, que hable de la realidad porque la conoce.

–En este sentido, ¿cuáles son las principales propuestas o los principales ejes de la campaña que la lista que usted encabeza pretende abordar en caso de llegar a la intendencia?

Bueno, en primera instancia, es cambiar la forma de gobernar: escuchar a todos por igual. Y después, propuestas concretas, por ejemplo, traer la universidad o un centro de desarrollo universitario, primero de manera virtual. Nosotros sabemos que hay un centro integrador comunitario en nuestra ciudad que tiene el equipamiento disponible para poder generarlo. Ahora que después de la pandemia se empezó a utilizar de manera virtual mucho más ágil la cuestión de las universidades con sus carreras, bueno, tratar de utilizar esas herramientas y traer universidades a Madariaga de manera virtual para luego, una vez que se pueda establecer este circuito, generar la universidad de manera presencial.

Ciro Albarengo.

Esa es una de las propuestas. También tenemos, desde el área educativa, la de generar un centro de desarrollo deportivo y cultural de alto rendimiento, que es una propuesta que muchos de los vecinos, sobre todo las juventudes, nos vienen acercando, y para nosotros es fundamental también.

–Cuando ustedes recorren los barrios de la ciudad y charlan con los vecinos, ¿cuáles son aquellas necesidades urgentes por resolver?

Las primeras necesidades son las necesidades básicas en sí. Lo que corresponde a la seguridad en relación a la iluminación, lo que corresponde también al mantenimiento de las calles. Son los servicios esenciales que tiene que brindar un municipio como servicios básicos y que por ahí el vecino está notando que hay una deficiencia, y que hay una deficiencia casualmente por eso de no escucharlos, por eso de no acercarse a la casa del vecino o de la vecina para saber cuál es la inquietud. Entonces me parece que desde eso, que es lo más básico que nosotros tenemos que brindar como servicio desde una Municipalidad, está siendo deficiente.

Bueno, por ese motivo nosotros proponemos tener ese contacto puerta a puerta desde diferentes organismos que van a involucrar las áreas municipales, para poder tener un servicio de calidad.

–Por último, ¿cuál es el mensaje que le gustaría dejarles a los habitantes de General Madariaga, pensando ya en las próximas elecciones PASO?

El mensaje es claro, es simple, es sencillo: es simplemente mostrarles que nosotros somos genuinos, pedirles que nos acompañen en estas elecciones porque nosotros proponemos una forma distinta de escucharlos. Simplemente lo que hacemos es ponernos al servicio de quienes nos van a elegir y quienes nos van a poner en esa posición, y no vamos a estar en el pueblo como un jefe, sino simplemente como un vecino más que tiene otra responsabilidad a cargo y que los va a escuchar como siempre hemos sabido hacerlo nosotros: de igual a igual.