No es la primera vez que Martín Yeza, el intendente de Pinamar, recibe fuertes críticas por su desempeño al frente del municipio. Desde aquí te contábamos, por ejemplo, sobre sus problemas judiciales por el robo de tarjetas Alimentar, pero también sobre los cuestionamientos por dedicarse a “maquillar” avenidas en lugar de reparar calles inundadas.

Ahora, Yeza sufrió otro revés judicial en el conflicto que lo enfrenta con los médicos agrupados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop, por su denominación original: Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincia). Sol Besteiro, secretaria general de la Delegación Pinamar del gremio, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre el particular.

Escuchá la entrevista:

20230809 Sol Besteiro

–Más que importante para ustedes, me imagino, el triunfo de CICOP Pinamar, porque la Corte bonaerense falló a favor del gremio contra el intendente Martín Yeza, que a partir de ahora deberá respetar la Ley de Asociaciones Profesionales. Imagino que esto sienta un precedente importante a favor de los derechos del sindicato.

Así es, sí, tal como lo decís. Nosotros habíamos obtenido en marzo de este año una sentencia favorable del Tribunal de Trabajo de Dolores, donde habíamos iniciado ya una demanda en 2021, y fue votado por unanimidad el fallo, por los tres jueces de Dolores, para que la Municipalidad de Pinamar nos otorgara el código de descuento gremial. Es la lucha por la que nosotros veníamos batallando desde nuestros inicios como sindicato y por una decisión política el intendente Yeza no nos reconocía oficialmente. Un poco por una cuestión económica, otro poco para no abrir la mesa de diálogo de paritarias, bueno, etcétera, etcétera, pero esto afectaba directamente a los trabajadores de la salud de Pinamar, a quienes representamos.

El título de la noticia de ayer es este revés judicial porque la Municipalidad, a partir de ese fallo de marzo, presentó un recurso extraordinario a la Suprema Corte bonaerense pidiendo la nulidad del mismo, y en el día de ayer la Suprema Corte lo rechazó in limine, por lo que quedó firme la sentencia de principio de año. Así que ya en breve tenemos que estar con el acto administrativo que nos otorgue de hecho este derecho de la cuota sindical, que va a repercutir directamente en los beneficios para nuestros afiliados, en una mejor condición como institución de negociación. Así que estamos muy felices con eso. Confiábamos en que iba a ser así, pero quizás esperábamos que se demorara un poco más, y nos sorprendió gratamente.

De izquierda a derecha: Simón Khoury (secretario gremial Delegación Pinamar), Martín Mayo (secretario de Asuntos Municipales CICOP Central), José Rodriguez (presidente Delegación Pinamar), Sol Besteiro (secretaria general Delegación Pinamar) y Pablo Maciel (presidente CICOP Central).

–¿Considera que este fallo limita el accionar de dirigentes políticos, como en el caso del propio Martín Yeza, que tuvo manifestaciones antisindicales, de desprecio al gremialismo en general?

Absolutamente, sí. Sienta un precedente. No es el primer municipio en que se da; por eso decía que confiábamos en que se iba a resolver por la vía judicial de este modo. Así pasó en Tandil, así pasó en Mar del Plata. Son pocos, en realidad, los municipios en donde los intendentes, y no casualmente de Cambiemos, desconocen a distintos gremios. Y bueno, nosotros, siendo de la salud y en una situación tan delicada como la que pasamos en pandemia, sentir el destrato, el ninguneo, la no atención, la cerrada de puertas permanente del Ejecutivo local, la verdad que nos generó mucha impotencia, mucha bronca, mucho resentimiento para el trabajador que se estaba jugando la vida.

Así que sí, la verdad que es poner un poco las cosas en orden, es tener que reconocer, antes de irse de su gestión (lo cual también esperábamos que fuera así, porque él había manifestado públicamente que siendo intendente en su gobierno no nos iba a reconocer, casi caprichosamente), así que esto es, digamos, un aval desde la Justicia para poder ejercer nuestros derechos y toda nuestra actividad como corresponde.

–La falta de reconocimiento del municipio hacia el sindicato generó, entre otros puntos, como usted bien señalaba, que no se habilitaran mesas formales de diálogo. En general, Sol, ¿siempre ha sido tensa la relación con el Ejecutivo municipal?

No. Nosotros tenemos, la verdad, buen trato con distintos funcionarios, por ejemplo el secretario de Salud o el jefe de gabinete. Muchos de ellos nos han recibido, inclusive con la Asesoría Letrada, con quien hemos mantenido, a lo largo de estos años, calculo que más de veinte audiencias en el Ministerio de Trabajo, porque en principio agotamos la vía administrativa, pero la decisión final siempre fue del intendente, quien bajaba línea para el resto de sus funcionarios de que no prosperara ningún tipo de pedido nuestro.

Así que más allá de tener llegada, diálogo, de poder sentarnos en una mesa y plantear los reclamos, lo único que podía llegar a tener solución era el arbitraje cuando intentábamos intermediar en conflictos particulares de distintos compañeros del hospital.

–De acuerdo a su experiencia profesional y también como habitante de la ciudad, ¿cómo está hoy el sistema sanitario de Pinamar? ¿Qué evaluación puede hacer?

Sol Besteiro.

La verdad que subsiste por el capital humano que tenemos, que es muy bueno, pero está muy, muy dejado de lado todo lo que es infraestructura. Tenemos un centro muy grande, nuevo, en la avenida Intermédanos, que iba a descentralizar la atención de consultorios del hospital tradicional, que tenemos uno solo acá en Pinamar. No se habilitó. Hace cuatro años que había comenzado la construcción; es el día de hoy que ya hace más de un año y medio que está terminado y no se habilita. Tenemos dos salas de primeros auxilios, una con guardia las 24 horas, que siempre queda vacía, sin médicos, sin atención médica, porque tienen que sacar al personal médico para llevarlo al hospital, para cubrir huecos de licencias o de traslados de médicos de guardia. Así que la verdad que hay una deficiencia muy grande en lo que es organización del recurso de infraestructura y humano.

Y bueno, no está en las miras de este gobierno local, a nivel ideológico, apuntalar y fortalecer la salud, la educación, la seguridad. Son ítems en los que se relajan y les dan una importancia secundaria, y apuntan más a embellecer la ciudad como cosmética, al turismo. Cuestiones que por ahí engrosan un poco más las arcas en lo que tiene que ver con concesiones, marcas, publicidad. Pero al habitante local lo deja bastante desprotegido.

–Como usted bien señaló, este es el último periodo de Martín Yeza al frente del Ejecutivo. Con el cambio en el mando del Ejecutivo, ¿piensa que puede haber algún tipo de modificación a la realidad que vive hoy el sistema sanitario de la ciudad?

Esperemos que sí. Nosotros vamos a seguir en la lucha, lo seguiremos intentando. Es parte de nuestro compromiso sindical militante que así sea. Y su candidato, que es el actual secretario de Turismo (así que imaginate), en una de sus propuestas de campaña anunció la construcción de un nuevo hospital. La verdad que nos sorprendió a todos porque, teniendo el recurso que tenemos, no damos abasto porque no hay personal suficiente; construir un nuevo edificio creo que es para que otra vez quede vacío, como lo que te contaba de los consultorios de atención externa. Así que algunos delirios por ahí, a manera de seducción, de propuesta de campaña, pero efectivamente no sabemos cuál va a ser el plan o la planificación sanitaria. No hay un equipo técnico de profesionales de la salud dentro de la propuesta de gabinete.