El intendente de Colón, Ricardo Casi, encabezó la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante local. Allí, hizo una extensa evaluación de la coyuntura política nacional. Los detalles de lo desarrollado por cada área, en información por separado.

Tras 20 años en la administración local, el mandatario privilegió en su mensaje los agradecimientos: a su hermano, Raúl; al Presidente del HCD, Pablo Pino, “que me ha acompañado siempre en los 20 años de gestión”, dijo. También, a los funcionarios y funcionarias que conformaron y conforman su equipo de colaboradores y a los trabajadores y trabajadoras municipales. También, a los concejales y concejalas, incluso de la oposición, “porque he sido correspondido cuando tendimos puentes de diálogo”, afirmó.

Un especial reconocimiento tuvo para con el pueblo, por la “confianza brindada durante tantos años”. No obstante, se detuvo para decir: “algunos me trataban de irresponsable, de sibarita y hasta de borracho.” “Me fui convirtiendo en un tipo que se cargó la mochila de la responsabilidad y el compromiso”, afirmó. Y fue especial la mención a su hermano, a su condición de hombre de confianza: “Estoy orgulloso de que nos digan “Los Casi”; somos uno con dos corazones enormes”, remató. También agradeció a su familia, su esposa y sus hijas.

“No es fácil transitar tantos años sin que algo te afecte; me voy viejo, cansado, con muchas cicatrices”, dijo, pero dejó una puerta abierta: “O no me voy, porque tal vez tengo ganas de seguir dando la pelea y me siento orgullosamente peronista”. Y: “quiero seguir luchando para que no vuelvan los liberales, que están cerca de los libertarios”. “Siento el reconocimiento de los vecinos; y de los que no me quieren, su respeto”, dijo, para reafirmar los respaldos sociales a su gestión.

Las disputas

Ya en clave de política, de construcciones y en el plano electoral, confesó su admiración por Raúl Alfonsín y señaló en referencia al radicalismo: “en algún momento vamos a estar juntos, si a la derecha le toca gobernar”. Y señaló con énfasis “siempre tratan de generar desánimo, desinterés, apatía, indiferencia, trabajan sobre la violencia.”

Al respecto, recordó –para condenar- el intento de magnicidio contra la Vice Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el rol de la Corte Suprema de Justicia y de los medios hegemónicos en esa trama de poder y de complicidad. Y criticó la posición de la Corte respecto de la coparticipación y de los recursos que afecta de la provincia de Buenos Aires.

Luego realizó una serie de autocríticas. “En estos 40 años de democracia debemos decir “Nunca más”; eso significa que no hay que llamar a los militares para salir a la calle.”. Y en el orden económico dijo: “no se puede gobernar con un 100% de inflación”. “Tenemos que pelearnos con algún sector, con los formadores de precios.

“Tenemos que recuperar la épica de la transformación y para eso hay que tocar intereses. Y para eso –reiteró- hay que tener el poder y el poder está en la Casa Rosada.” “El peronismo –sentenció- no vino a administrar miseria.” “Respeto a Alberto, pero están agotadas sus posibilidades si no construimos poder real.”

La gestión

En relación a las obras en ejecución, indicó: “La gestión municipal pasó por el mejor año de realizaciones en materia de Educación, Salud, Obras Públicas”, señalando que los montos recibidos superan el presupuesto municipal. “Estoy muy feliz de gobernar con Axel y con Alberto; la ciudad crece y no podemos ir tan rápido como quisiéramos, pero no hay barrio que no haya recibido obras.”

Insistió, entonces, en que los vecinos disfrutan de las obras pero es necesario avanzar con los salarios, las jubilaciones, las demandas sociales, la distribución, reconociendo, al respecto, “cuestiones de la macroeconomía que están bien”. Para esas demandas sociales “somos los únicos que podemos dar respuestas, por eso vamos a luchar para que esto cambie”.

Además, reiteró que hay una administración ordenada, sin endeudamiento y con respaldo financiero, que le permite gobernar con tranquilidad “incluso a quien nos suceda”.

Sobre las obras y lo concretado por cada área, se da cuenta en información por separado. Para cerrar, apeló a un video, que insiste en contrastar los planteos negativos con otra mirada. “Te quieren hacer creer que éste es un país, una ciudad de mierda”. “Y este puede ser un punto de inflexión: para empezar a querernos, para profundizar el diálogo, para dar la batalla a los que promueven el descreimiento, el enojo; a los que hablan del caos, de la bomba que va a estallar”. Reiteró, en ese sentido, la convocatoria abierta a todos los sectores para cumplir con ese objetivo, el destino de un país y una ciudad con alegría, esperanza y justicia social.

Luego, el Cuerpo decidió continuar sus sesiones los segundos y cuartos lunes de cada mes. Estuvo ausente (como ocurrió en idénticas ocasiones) el concejal de Juntos por Colón Gabriel Di Vito. “Su ausencia habla más de él que de mí”, dijo Casi.

En otro orden, hace tan solo unos días, en contacto con GLP el intendente dejó en claro que “Axel Kicillof es un gobernador que está cerca de los municipios”.