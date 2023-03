Si uno se pusiera a enumerar las críticas que se le hacen a Carlos Sánchez por su gestión al frente del municipio de Tres Arroyos, debería dedicarle un largo rato al asunto. Para repasar algunos de los cuestionamientos al jefe comunal de los que dábamos cuenta en GRUPOLAPROVINCIA.COM, podríamos mencionar el crecimiento de la inseguridad, la falta de obras de infraestructura, el malestar de los vecinos por “no ser escuchados” o el nivel de pobreza.

Matías Fhurer, que fue secretario de Desarrollo Económico de la comuna hasta hace menos de un año y ahora, ubicado en la vereda de enfrente, se propone pelear por la intendencia, dialogó con este medio y subrayó que el actual gobierno muestra “una desidia grande” respecto de las obras y que hay un “desgaste” en la gestión de Sánchez.

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230308 Matías Fhurer

–En principio, me gustaría conocer qué lo motivó a presentarse en las próximas elecciones como precandidato a intendente de la ciudad.

MIRÁ TAMBIÉN Fabiani abrió Sesiones Ordinarias en el HCD de Almirante Brown

Siempre fue mi intención prepararme, primero, ser una persona honesta con la población en cuanto a la preparación, ¿no? Para gobernar, uno tiene que estar capacitado, en primera instancia, y conocer, si es posible, todos los estamentos de la política: la militancia, el deliberativo y el Ejecutivo. Y yo cumplí funciones en las tres partes. Entonces, si la sociedad busca una superación, seguramente hay pasos que uno tiene que dar, pero son ciclos que están cumplidos de determinados gobernantes y bueno, uno se capacita y trata de buscar su destino dentro de la política, que es lo que le gusta.

–Imagino que usted puede hacer diariamente un análisis de la gestión de Carlos Sánchez al recorrer, por ejemplo, los barrios de la ciudad. ¿Qué análisis puede hacer del gobierno de Sánchez y cuáles son hoy en día las principales preocupaciones de los vecinos de Tres Arroyos?

Sí, por supuesto. Siempre estamos recorriendo, constantemente. Como te dije recién, lo conozco desde la militancia hasta ser funcionario. Yo no voy a hablar de los demás; voy a hablar de mí, de lo que a mí me gustaría para Tres Arroyos. Sí hay necesidades, por supuesto. Necesidades habitacionales. Seguridad, como en todos lados. Tenemos una desidia en cuanto a servicios. Hay una desidia grande en cuanto a obra pública o saneamiento, que es lo que no se ve. Sí digo que no está todo tan mal, porque si no el Movimiento Vecinal no haría 28 años que gobierna y el intendente Sánchez no haría veinte años que gobierna y no iría por un quinto mandato. En lo cual, en mi humilde opinión, yo no estaría de acuerdo, simplemente porque uno cree en las nuevas generaciones, cree en el recambio generacional, y en las localidades con una pujanza como la de Tres Arroyos es necesario.

–¿Falta inversión municipal en estos ejes o problemáticas que usted señalaba, como por ejemplo el crecimiento de la inseguridad o la eficacia del funcionamiento de los servicios?

Sí, claro. Por supuesto que falta. Tal vez se ha elegido invertir en cosas que se ven, para una campaña política. Se sabe que el Movimiento Vecinal viene en declive desde las legislativas hasta ahora. Entonces uno muestra centros de capacitación, centros de capacitación, centros de capacitación, y usted entra al centro de capacitación y no hay nada. A lo que voy es a que las nuevas generaciones, los nuevos gobernantes, necesitan de profesionales, necesitan trabajadores capacitados para cumplir determinadas funciones. Por eso hablo de una nueva generación de gobernantes. Y no sólo hablo de Tres Arroyos, hablo de toda la Argentina, ¿eh? Es necesario saber de procesos, saber de procedimientos. Y eso te lleva a la gestión. Yo no digo que la gestión del vecinalismo haya sido mala; por algo hace 28 años que gobierna. Sí le estamos dando hoy a la gente una nueva opción de gobierno para Tres Arroyos.

Matías Fhurer.

‍–Me interesa el punto de la inseguridad que usted marcaba. ¿Ha crecido el delito? Tres Arroyos se ha caracterizado siempre por ser una ciudad tranquila.

Es tranquila. Sí ha crecido el delito, lógicamente, por la situación que está atravesando hoy la Argentina. No somos una isla de la inseguridad en todo aspecto. Son ciudades que necesitan diagramas de prevención. Necesitan un anillo seguro, necesitan más prevención, necesitan un centro de monitoreo más profesionalizado. No tengo nada contra los planes, tienen que existir, hoy están en vilo por un montón de cosas que se hicieron, pero necesitamos dentro del monitoreo gente capacitada y que pueda prevenir el delito. Eso es un proceso. La gente joven está capacitada para esos procesos. Y yo digo que el control de eso tiene que ser de gente capacitada. No podemos poner a cualquiera a monitorear, no podemos poner a cualquiera a prevenir el delito en una ciudad de 45.000 habitantes.

–¿Por qué mencionó que el vecinalismo “viene en declive”?

Yo diría que el desgaste, más que en una gestión, es en una persona, o en dos o tres personas que hacen, digamos, del Ejecutivo el patio de su casa. Y esas cosas, cuando no le dan importancia a la gente que viene, hablando mal y pronto, pidiendo pista, gente joven, capacitada, yo considero que me capacité, uno dice: “Yo tengo ganas de ser, tengo ganas de gobernar Tres Arroyos. ¿Por qué no?” Siempre lo dije. No me escondí. Yo veo que el resto de los candidatos (o supuestos candidatos, porque son todas suposiciones) están todos escondidos, todos medio en la penumbra, que sí, que no. Me cuesta creer que esas personas que se esconden y no ofrecen a la sociedad una alternativa estén tan seguras de gobernar. Yo me haría la pregunta al revés: ¿Esa gente quiere gobernar para tener una seguridad económica? Esa gente que quiere gobernar ¿quiere gobernar para acomodar a todos sus amigos dentro de un gobierno municipal? Por supuesto que los gobiernos municipales de tantos años tienen un dejo de vicio. No hablo de Tres Arroyos, hablo en general. Esas cosas hay que preguntárselas. Y si elegimos lo mismo ¿qué podemos esperar que cambie en un futuro inmediato? Va a ser lo mismo. No va a cambiar mucho. Porque las promesas que se hicieron durante tantos años, muchas incumplidas, no van a volver a suceder. Entonces, va a ser la misma gestión, van a ser las mismas caras. Y creo que Tres Arroyos se merece un cambio en la forma de ver las cosas. Se merece un cambio en la forma de gobernar.