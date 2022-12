Desde la falta de agua hasta el auge de las entraderas, pasando por las críticas por recurrir a la “renta financiera”, desde GRUPOLAPROVINCIA.COM te venimos informando sobre los cuestionamientos a la gestión de Juan Ignacio Ustarroz, el intendente del partido bonaerense de Mercedes.

Ahora, el concejal Carlos Mosso (Juntos) pone el foco en el problema de la inseguridad. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el edil dijo que ese flagelo atraviesa a todos los barrios, sin distinción, y que el intendente, lejos de ponerlo al tope de sus prioridades, prefiere privilegiar la obra pública porque “es lo que te hace ganar elecciones”.

Mirá la entrevista:

–Usted es conocido por ser un concejal que tiene mucho contacto con el vecino. Publica su teléfono en las redes sociales. Constantemente va a los barrios en bicicleta. Se lo conoce como “concejal a domicilio”. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que se encuentra a diario cuando recorre la ciudad y escucha a los vecinos de primera mano?

El partido de Mercedes es bastante amplio y según la zona que recorras para charlar con los vecinos te encontrás siempre con una problemática distinta. Una no es mejor o peor que la otra; simplemente, según el sector de la ciudad que uno recorre, el vecino te reclama distintas cuestiones. Lo que todo el mundo reclama y es un común denominador es la inseguridad que siente el vecino que hoy tenemos en la ciudad, cosa que no sucedía quince o veinte años atrás. Hoy tenés que hablar todos los días de robos de motos, de bicicletas, de cubiertas, de ruedas de auxilio de los automotores. Tampoco hay que alarmarse demasiado, porque no somos como el conurbano. Si bien estamos en el límite, con Luján, todavía no estamos padeciendo lo que el conurbano sí padece. Pero no por eso tenemos que relajarnos y quedarnos tranquilos a la espera de que esto se agrave.

Estamos en pleno tratamiento del Presupuesto 2023, junto con la Ordenanza Fiscal Impositiva, y desde nuestro bloque del espacio de Juntos estamos trabajando hace meses para, en una época de crisis, aliviarle la vida al emprendedor, a la empresa, a la pyme, en reducción y eliminación de tasas. Pero además, en el resto de la ciudad, donde el vecino se acerca y te llama para contarte sus problemas, sin importar el barrio donde uno transite, lo que está prácticamente número uno en el ranking es la inseguridad. El vecino se siente inseguro, el vecino te dice “acá no veo pasar un patrullero”, “no hay cámaras de seguridad”, “me da miedo salir a la tardecita”. Todo eso estamos viviendo. Y yo me tomé el trabajo de juntar los presupuestos de los años ’19, ’20, ’21, ’22 y el que viene, para tener un panorama de en qué se fija nuestro intendente. Y evidentemente la seguridad está en el anteúltimo puesto. Tenemos siete secretarías, de las cuales la Secretaría de Seguridad y Tránsito está en el puesto 6. Cuando uno elabora el Presupuesto queda expuesto cuál es su prioridad. Y evidentemente la seguridad no está en el primer lugar. Obviamente hay áreas muy complicadas que hay que atender en una época de crisis como la que estamos viviendo, que tienen que ver con Desarrollo Social: asistir a los más necesitados. Claramente, de esos recursos nosotros no tocamos nada. Pero sí estamos buscando ítems en otras secretarías para que se deleguen esos recursos al área de la Secretaría de Seguridad.

–¿Por qué considera que el intendente Ustarroz no le da prioridad a la seguridad, siendo, como usted señala, una de las preocupaciones principales de los vecinos?

Yo creo que cada gobierno tiene su meta y sus prioridades. Siempre en el número uno está la Secretaría de Obras Públicas (dicho sea de paso, hoy Mercedes está como el Chivilcoy de Randazzo en su momento, ¿no?, beneficiado por un ministro del Interior nacional). A Desarrollo Social no le podemos sacar nada porque en la crisis, que viene en crecimiento, hay una demanda enorme de gente que la está pasando muy mal, y obviamente tenemos que seguir ayudando. Ahora, la obra pública es la que te hace ganar elecciones, evidentemente. Porque arreglar placitas (que no hacía falta que las arreglen), arreglar los canteros de los bulevares, hacer toda la fachada... Está muy linda la ciudad, cambió muchísimo, pero no es lo que la gente necesita y demanda.

Carlos Mosso.

Por ejemplo, agua corriente. En estos días era normal, en años anteriores, que no tuviéramos presión. La gente no tiene agua, a ver si nos entendemos. Sin embargo, nunca se atendió el problema de fondo. Se están extendiendo redes de agua y de cloacas por la ciudad sin atender lo estructural. Entonces ¿de qué me sirve a mí tener redes de agua en cuatro, cinco, seis barrios más si todos los vecinos cada vez vamos a tener menos presión de agua y por ende, no vamos a tener agua? Si yo te muestro ahora la presión del agua que sale por la canilla, es irrisoria. A lo estructural, que es lo que no se ve, que va por debajo de la tierra, nunca se le prestó atención.

–¿Nota que hay zonas o barrios postergados en la ciudad?

Sí. Yo también entiendo que es muy complejo abarcar todos los barrios al mismo tiempo. Si a mí me toca ser gobierno, tengo que tener mis prioridades y atender las necesidades básicas y urgentes de todos, del conjunto. Ahora, vos contás con un recurso. El presupuesto de nuestra ciudad está conformado en su 60% por coparticipación. Y la mayoría son fondos asignados. Entonces no es que con ese 60% vos hacés lo que querés. Para eso están las prioridades. Y nuestro gobierno actual, desde hace muchos años, les presta atención a las cosas que no son básicas y estructurales.

–El 2023 está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se prepara Juntos a nivel local para disputarle la intendencia a Ustarroz?

Por primera vez después de varios años, en el Concejo Deliberante tenemos mayoría, pero porque tenemos la presidencia, tenemos el doble voto. Porque hasta el año pasado proponíamos estas cuestiones de reducción y eliminación de tasas para beneficiar a los comerciantes, para generar trabajo genuino, pero al no tener la mayoría no logramos todo lo que necesitamos. Hoy tenemos la mayoría y podemos, de manera democrática, eliminar tasas y reducir otras (sin desfinanciar el Estado; eso queda muy claro).

Ahora estamos en pleno proceso de lucha, de pelea, de discusiones. No tengo duda de que la semana que viene eso se va a ver reflejado en el recinto. Y nos estamos preparando para eso. Nosotros somos los receptores de los problemas del vecino, siendo vecinos, por supuesto. No puedo ponerme en un pedestal más alto en el que no estoy. Yo siempre digo que soy empleado de mis vecinos. Entonces, tengo que estar a disposición. Lo que tengo que hacer es bregar para que mi vecino esté cada día mejor. Y estamos trabajando para eso.

El año que viene es un año complejo, un año electoral. En mi caso, vengo trabajando ya desde hace varios meses. Muchos me criticaban y me decían “¿Por qué te lanzaste tan rápido?”, pero, como no vengo de la política partidaria (yo hace poquito que estoy participando en política), fui muy crítico de los políticos que esperan la fecha de las elecciones para tocar el timbre de tu casa y decir “Soy Fulano de Tal, quiero ser intendente”. ¿Y por qué, si yo critico eso, tengo que ser igual? Yo quiero ser distinto. Y, de hecho, eso la gente te lo agradece.

Después, bueno, uno tiene que ser coherente con lo que dice, con lo que viene trabajando, y manifestarse. Yo vengo trabajando con un equipo, soy parte de un equipo. Estamos generando mesas de trabajo para llegar con una propuesta. Y que el vecino no me diga a mí: “Ah, ¿ahora me venís a tocar la puerta, que necesitás mi voto?” No, la verdad que yo vengo hace un año trabajando, visibilizando lo que hago. No es ni más ni menos que deberme al vecino.

Nosotros somos funcionarios públicos. Entonces, tengo que estar a disposición del vecino. Yo respeto al que no lo hace, que tiene otra forma de trabajar. En mi caso, como mercedino que soy, me debo a mis vecinos, que los veo todos los días, me los cruzo en el almacén, en la escuela de los chicos, en el trabajo. Yo trato de no hacer lo que siempre critiqué, sino mejorarlo