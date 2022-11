“Trabajando con los clubes y las escuelitas de fútbol, escuchamos el pedido que tenían: hay mucha demanda y muchos chicos y chicas no llegaban a ser parte de los equipos. Por eso, les quiero contar que vamos a conformar escuelitas no federadas de fútbol infantil, no queremos que ningún chico de La Costa se quede sin poder jugar”, publicó el jefe comunal en sus redes sociales.

Cardozo anticipó que también se organizarán “encuentros con los equipos de las distintas escuelitas de fútbol que también juegan por fuera de la liga” ya que “unidos el deporte se disfruta más”.

“Con este nuevo programa esperamos llegar a más de 800 chicos y chicas: más deporte es menos pibes en la calle, más encuentro, más inclusión y más comunidad”, concluyó el Intendente