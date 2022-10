Hace un año, Grupo La Provincia publicaba una entrevista en la que se cuestionaba la gestión de Javier Iguacel al frente del municipio de Capitán Sarmiento porque lo manejaba como un “boliche”. “Cada quince días repite la pintura de la senda peatonal”, afirmaba el entonces diputado Oscar Ostoich.

Un año después, la gestión del municipio sigue siendo igual de “marketinera”, afirma el presidente del bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante local, José Lipschitz. Mientras tanto, cuestiones importantes como el déficit de vivienda, asegura el edil, quedan al margen.

Escuchá la entrevista:

–¿Qué análisis puede hacer de la gestión local de Javier Iguacel?

Yo pertenezco al Frente de Todos. Soy oposición a Javier Iguacel. La gestión que está haciendo es marketinera, digamos. Mucha pintura a los cordones de la calle, a los edificios públicos. No sé cómo viene emparentado con el que vende la pintura, pero bueno... Se ve que hay varios municipios de Juntos por el Cambio que compran todos en la misma pinturería.

Hacen ese marketing y hasta ahí llega. Las obras que hizo, tanto en en los colegios como en la avenida Antártida Argentina, son con fondos de la Provincia, que envía nuestro gobernador Axel Kicillof. Gestión desde el municipio, hizo una gran obra que es una gran rotonda en la ex ruta 8, que al inaugurarse la autovía quedó desplazada dentro del casco urbano. Lo que le dijimos al señor intendente es que no podía construir esa rotonda mientras no pidiera esos terrenos a Vialidad Nacional. No hizo caso a esa sugerencia ni tampoco a Vialidad Nacional, que le mandó una carta documento para que no realice la rotonda.

–Considerando este punto, recuerdo unas palabras del exintendente Oscar Ostoich, también ex diputado provincial, que siempre califica a Iguacel como un “patrón de estancia” que no escucha a la oposición ni a los vecinos. ¿Usted coincide con esta definición?

Sí, claro que coincido. Se maneja así. Fijate que los organismos estatales le están diciendo que se abstenga de construir una rotonda hasta que se den los pasos legales que él tendría que ir a La Plata a gestionar, para que los terrenos de la ex ruta 8 pasen a Capitán Sarmiento, y él no va a gestionar, él agarra y toma la decisión de hacerla, en terrenos que son de Vialidad Nacional. Para mí, ahí hay una malversación de fondos públicos del municipio. Y eso que el proyecto original de la autovía lo hizo él mismo cuando era director de Vialidad Nacional. Entonces a nuestro pueblo le dejó un único acceso. Tenemos empresas como Granja Tres Arroyos, que tiene 2500 empleados y muchísimos camiones; tenemos empresas de transporte con 300 o 400 camiones, más todos los vecinos que circulan a los alrededores o a Buenos Aires, que estamos a 150 kilómetros. Eso se tapona todo, desde la autovía hasta la rotonda, y hay un semáforo que no está coordinado, entonces quedan todos los autos parados desde ese lugar hasta la autovía. Imaginate lo que es eso.

–¿Cuáles son otras preocupaciones vecinales con las que usted se encuentra cuando recorre los barrios de la ciudad?

La demanda de vivienda es algo fundamental acá en Sarmiento. Las empresas que te nombraba atraen a mucha gente de los alrededores o de distintas provincias. Pero no hay una gestión del municipio con organismos provinciales o nacionales por el tema viviendas. Los loteos sociales que se vienen dando son terrenos pelados que se dan para que las familias que no tengan ninguna propiedad puedan acceder. Pero los lotes llegaron a ser sociales porque él les ha condonado deuda a empresarios de Capitán Sarmiento y en parte de pago le daban los terrenos.

–Pienso en Javier Iguacel y se me vienen a la cabeza sus últimas intervenciones en medios nacionales. ¿Lo nota más preocupado al intendente por su posible candidatura a gobernador bonaerense que por gestionar para los vecinos de Capitán Sarmiento?

Sí, claro. Él anda de campaña. Dice que nosotros estamos de campaña pero el único que anda por distintos distritos, lunes, miércoles y viernes, que son días laborables, es él. Hoy en día anda por otros distritos haciendo campaña.

–¿Usted nota que hay un reclamo por parte de los vecinos para que el intendente esté más presente en la ciudad?

Con los que yo hablo, sí. Pero venimos de esa gestión que tuvo durante los cuatro años que estuvieron Marí­a Eugenia Vidal y Mauricio Macri que no le dieron ni un escarbadiente. El pueblo se vino un poco abajo. Y viene con el tema marketinero de limpiar los frentes, de mantener la ciudad limpia, un montón de cosas puntuales que nos faltaron en el gobierno anterior. Y los vecinos eso lo ven. Tiene cooperativas barriendo los cordones, un maquillaje grande, y gran parte de los vecinos lo siguen apoyando.

La última elección para nosotros fue catastrófica. Esperemos que en 2023 hagamos mejor elección. Lo que pasa es que tampoco se pudo decidir en el distrito qué compañeros estaban capacitados a enfrentar a una potencia que no es Javier Iguacel solo, sino la derecha concentrada a nivel nacional.