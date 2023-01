Hace años que Gustavo Barrera gobierna en el municipio de Villa Gesell, y hace años que su gestión es fuertemente criticada. Desde aquí te venimos contando sobre cuestionamientos al intendente por obras paralizadas, por el abandono del sistema de salud y por las trabas a la inversión privada, entre otras cosas.

Clarisa Armando, presidenta del bloque de Juntos en el Concejo Deliberante geselino y aspirante a la intendencia, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM para brindar su diagnóstico. En su visión, el problema central es la “falta de liderazgo” por parte del actual jefe comunal.

Mirá la entrevista:

–En principio, me gustaría conocer qué fue lo que te motivó a presentarte como precandidata a intendenta. Me imagino que debe haber muchas cosas para modificar en lo inmediato en la ciudad y eso es un puntapié para presentarte.

Una de las cosas que me motivó, y el equipo que me acompaña en la misma sintonía, es darnos cuenta del potencial que tiene nuestra ciudad y del desorden en que estamos viviendo. El potencial desaprovechado y esa sensación de caída libre en la que estamos viviendo hoy de manos del gobierno de Gustavo Barrera. Cuando vos te das cuenta de que tomando herramientas como la planificación y el orden nuestra ciudad puede volver a posicionarse como una de las mejores ciudades de la costa atlántica, y trabajar no solamente en verano sino también en contraestación, y vivir de la manera en que nosotros nos merecemos vivir, eso te hace asumir ese compromiso de querer ser parte de esa transformación. Eso es lo que yo siempre digo. Yo quiero ser parte de la transformación de la ciudad que nos lleve a los geselinos a sentirnos orgullosos de ser geselinos. Y la verdad es que hoy lo único que escuchamos en las calles es el lamento de ver las condiciones en las que se encuentra nuestra ciudad, la pérdida del posicionamiento como destino turístico que hemos tenido, la pérdida de calidad del servicio turístico que vamos viviendo. Porque los servicios que hoy brinda la Municipalidad hacen que el privado tenga que esforzarse muchísimo para poder estar en competencia con el resto. Eso hace que nosotros asumamos el compromiso de querer ser parte.

Nosotros entendemos que éste es el final de este gobierno y el final del populismo. Por eso asumimos este compromiso. Queremos terminar con el populismo en Villa Gesell.

–Si usted pudiera definir en dos palabras estos años de gestión de Gustavo Barrera al frente del municipio, ¿cuáles serían?

En principio, decirte, Mariana, que lo que creo que es el fondo o el meollo de la cuestión del gobierno de Gustavo Barrera es la falta de su liderazgo. Cuando alguien no puede liderar, el desorden es inmediato: cada una de las áreas hace lo que puede, muchas con muchas voluntad, y otras se acoplan a ese desorden. Creo que la primera falla del gobierno de Gustavo Barrera es la falta de liderazgo. Esa falta de liderazgo generó un desorden absoluto y una ciudad que hoy no tiene norte, no tiene destino, no sabe para dónde va. Ese desorden se ve en todas las áreas y las consecuencias las estamos pagando todos los geselinos.

–Cuando usted recorre las calles y se encuentra con los vecinos, ¿cuáles son las problemáticas fundamentales que le plantean y que es necesario resolver en lo inmediato?

Previo a la temporada, hicimos una fuerte recorrida puerta a puerta con el equipo, pensando en que necesitábamos tener ese diagnóstico claro para la planificación en la que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en un plan de gobierno para el 2023 porque entendemos que la situación de caos que hoy vive nuestra ciudad no es para improvisados: quien quiera gobernar esta ciudad lo va a tener que hacer con mucha planificación, con mucho trabajo previo, con mucho conocimiento de la realidad, porque las medidas que se van a tener que tomar son medidas que no pueden errar, porque la verdad es que hoy nuestra ciudad está sufriendo la consecuencia de un gobierno que, al no planificar, afecta directamente en todas las áreas.

El área más demandada por la comunidad es la gestión de salud. El hospital de nuestra ciudad es un hospital donde los reclamos de mala atención, de mala praxis, de falta de médicos, de la atención de parte de los profesionales que no tienen elementos para trabajar, como por ejemplo, hoy, en plena temporada, el aparato para hacer radiografías no está funcionando. Entonces tuvimos un caso el fin de semana de un nene que tenía la clavícula quebrada y que tuvo un mal diagnóstico porque no pudieron tener las medidas para tomar justamente ese diagnóstico de la manera correcta. Si hoy tenemos una temporada en la segunda quincena de enero donde los médicos no cuentan con los elementos para poder diagnosticar correctamente, nos pasa después que nos preguntamos por qué los médicos no quieren venir a trabajar a Villa Gesell. Porque realmente hay un gobierno que decidió abandonar el problema de la gestión de salud porque no lo puede resolver. Entonces ¿qué nos pasa a nosotros con esto? ¿Qué nos pasa como equipo de trabajo que pretende gobernar esta ciudad? Necesitamos conocer absolutamente en detalle el diagnóstico de nuestra realidad para saber cómo lo vamos a resolver. Porque se puede resolver, Mariana. Lo que sí tenemos que entender es un gobierno que nos hace creer que esto no va a poder salir de dónde está, que no se va a poder mejorar, que nos tenemos que resignar a tener un hospital que no funciona, que nos tenemos que resignar a tener una ciudad adonde las inversiones no vienen, que nos tenemos que resignar a tener una ciudad que está oscuras, que nos tenemos que resignar a una ciudad donde las calles son intransitables, que nos tenemos que resignar a una ciudad donde la seguridad no existe y se oculta.

Eso es lo que este gobierno propone: resignación. Nosotros lo que decimos es: Tenemos todas las herramientas para poder ordenar esto y salir adelante. Y eso se hace con un trabajo previo, con profesionales, como estamos haciéndolo nosotros, para planificar correctamente para saber cuáles van a ser las medidas exactas que vamos a tener que tomar el 10 de diciembre si nos toca asumir el destino de esta ciudad. Y eso no se hace de un día para el otro. Si los problemas son graves y profundos, como los que tiene nuestra ciudad hoy, esto requiere de mucho compromiso, de mucha conciencia de quienes estamos trabajando de saber que vamos a tener que asumir una ciudad en el caos, pero que si trabajamos juntos los geselinos con el equipo que asuma el destino de esta ciudad, las inversiones, o sea el privado que decide invertir, sea geselino o sea de otras ciudades, nuestra ciudad tiene todo para salir adelante.

Clarisa Armando.

–Usted mencionó una palabra que me parece clave, que es caos. ¿Hoy los geselinos viven en el caos?

Nosotros sentimos que vivimos en un desorden que nos lleva al caos. El caos es producto de un gobierno que no lidera, que genera un desorden absoluto, y ese desorden genera caos porque cada una de las áreas está a la deriva.

–En temporada alta ¿se postergan o se tapan los problemas de los vecinos?

Podría decirte que hay una sensación de que para qué voy a denunciar si no hacen nada. Entonces, cuando a veces suceden algunos robos, o casos de mala praxis, de mala atención en el hospital, el vecino eligió las redes sociales para denunciar y no los medios que necesitaríamos que lo hagan, porque entienden que hay un gobierno que no los escucha. Pero eso es producto de lo que te decía recién: nos hacen creer que nada puede cambiar, entonces esa resignación hace que la gente no asuma ese compromiso de ir a hacer una denuncia a la Municipalidad, en el caso de una mala atención, o de buscar un teléfono. Porque tampoco encontramos los canales para poder denunciar desde algo sencillo, como la venta ambulante, que está prohibida en la calle, los manteros, el abuso del recurso del agua, hasta el robo en alguna vivienda. No se denuncia porque hay un gobierno que no responde.

Un caso claro fue lo que nos está pasando hoy en la playa. El gobierno provincial, desde el Ministerio de Seguridad, con el señor Berni a la cabeza, junto con el intendente de nuestra ciudad, Gustavo Barrera, decidieron en plena temporada barrer la playa a las 20 horas. O sea, sacar a toda la gente que está en la playa del centro, sean jóvenes, familias, no discriminan a quién. Limpian la playa a las 20 horas. Yo quiero que se contextualicen en esta situación. Ayer hacía 28 grados a las 20 horas. Es una hora a la que el turista elige ir a la playa a ver el atardecer. A las 20 horas lo sacan de la playa. Lo sacan de la playa porque no pudieron, en tres temporadas, encontrar la solución al consumo de alcohol y los disturbios que se pueden producir. Entonces, después del caso Fernando (Báez Sosa) en los medios nacionales, están queriendo evitar un nuevo conflicto. Pero eso no se evita con la represión, con el control, con una razzia como la que están haciendo. Se evita con la planificación. Yo estuve el jueves en la presentación de Mauricio Macri, en Mar del Plata, en la playa, donde los jóvenes están yendo. Y lo que veíamos era a jóvenes que estaban disfrutando del verano, con mucho control y orden, pero que claramente se acordó previo, con el privado que iba a prestar ese servicio, con la Policía de la Provincia, con la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad, y lo mismo pasa en Pinamar. Acá, como no lo pueden controlar, lo eliminan. Entonces, los vecinos, los prestadores de servicios que hoy se ven perjudicados por eso, no denuncian porque saben que el gobierno no hace nada. Hoy nos ganó este gobierno que nos está llevando a todos puestos. Porque realmente esa noticia en los medios nacionales, de que en nuestras playas a las 20 horas no se puede estar, impacta directamente en el turismo.

Y eso es consecuencia de un gobierno que no resuelve nada. No pueden con la salud, no pueden con la seguridad, no pueden con la planificación, no pueden generar que las inversiones vengan. Entonces, como no pueden nada, eso nos está llevando puesto un destino que podría ser uno de los mejores destinos de la costa. Porque en realidad lo bello que hoy tiene nuestra ciudad es el contexto natural que tenemos, los recursos naturales que tenemos y el privado que, a pesar de tener un gobierno que le da la espalda, sigue apostando a nuestra ciudad, porque nosotros tenemos todo para brillar.