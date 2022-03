La intendenta municipal Marisa Fassi encabezó un acto junto al administrador general de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta, y el presidente de Corredores Viales Gonzalo Atanasof, en el marco del cual se dio inicio de manera oficial a la construcción de una dársena y sistema de semaforización para conectar de forma segura a la calle República Oriental del Uruguay y Ruta Nacional 205.

La obra, reclamada desde hace más de 30 años e impulsada fuertemente por la intendenta Marisa Fassi desde el inicio de su gestión, comprende la construcción en el kilómetro 65,61 de la Ruta Nacional 205 de una dársena en forma de “T” para ordenar el tránsito que ingresa a calle República Oriental del Uruguay, colocándose además un sistema de semáforos inteligentes, posibilitando una circulación más eficiente y segura.

“Es una obra que realmente es muy necesaria para nuestra comunidad. Para nosotros es muy importante en el marco de los 200 años estar acá compartiéndolo con ustedes. La política es una herramienta de transformación para proyectar, para crecer”, manifestó la intendenta en su discurso.

“Somos el gobierno que más obra ha hecho en toda la historia, en los 200 años de Cañuelas. Y esto no es fruto de la casualidad, es fruto de un gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, de un gobierno provincial con Axel Kicillof, y de un equipo de trabajo con el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, con Gustavo en Vialidad Nacional, que se compromete y que no realiza nada más un marketing y palabras sino hechos”, destacó Marisa.

MIRÁ TAMBIÉN Pehuajó: Importante avance en la obra pluvial en el canal Alvarado

“De eso se trata, más allá de cualquier color político, fortalecer siempre y valorar el trabajo, el compromiso, la obra pública porque realmente eso es el futuro y el crecimiento, no solamente de Cañuelas, sino fundamental de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros nietos”, dijo también la jefa comunal, que llamó a “seguir soñando y trabajando para concretar obras como estas que le mejoran la calidad de vida a los vecinos y vecinas de Cañuelas”.

Con las PPP no ganaron los ciudadanos

En su discurso Gustavo Arrieta, destacó el trabajo realizado por Vialidad Nacional, que en el 2022 cumple 90 años: “Un organismo pionero en el país, que viene a reclamar y a construir el lugar que le ha correspondido en la historia de las rutas argentinas”.

“Esta obra fundamental para los cañuelenses está inscripta dentro de la inversión en obra pública más importante de las últimas décadas que está llevando adelante el gobierno de Alberto, de Cristina, de Axel y el nuestro”, aseguró al tiempo que manifestó que “la obra pública se multiplica, la obra pública genera inversión, la obra pública genera trabajo y el trabajo, en lo posible en blanco, el trabajo bien remunerado, el trabajo con derechos es para nosotros el mayor organizador social y familiar que conocemos”.

Arrieta recordó que el corredor de la RN205 se encuentra durante la gestión anterior dentro de un marco de un esquema de participación pública privada: “Las famosas PPP que no nos permitían, ni a Vialidad ni a Corredores Viales, intervenir sobre las trazas sobre las cuales esos contratos tenían vigencia”.

“Las PPP eran un esquema del gobierno anterior con el que iban a construir alrededor de 120 obras viales y eran la punta de lanza para después construir escuelas, hospitales. En realidad, fue un esquema que fracasó en medio del mayor endeudamiento de un país soberano en dos años de historia. Solamente se hicieron el 2% de las obras que estaban acordadas”, destacó Arrieta.

“No ganaron los ciudadanos, no ganaron los usuarios de la carretera porque no pudieron ver las obras hechas, no ganaron, tampoco, los contratistas. Ganaron los grandes bancos internacionales y los estudios de abogados. Nosotros cuando llegamos a Vialidad, nos encontramos estos contratos por 10 mil millones de dólares que no habían avanzado en las obras que estaban comprometidas, y salimos de contratos por 10 mil millones de dólares solamente pagando 18 que fue el reconocimiento de las obras que habían realizado. Y pudimos avanzar en la resolución de un tema con los abogados, con los ingenieros del Estado sin que esto genere ningún juicio, ni ningún tribunal nacional, ni ningún tribunal internacional sobre la República Argentina”, destacó Arrieta.

Por su parte, Gonzalo Atanasof, aseguró que “cuando uno viene ve el impulso y el crecimiento que tiene en materia de obra pública Cañuelas. Es verdaderamente asombroso el crecimiento que ha tenido en estos últimos años. Ustedes lo deben notar como vecinos, como dirigentes de la ciudad, pero cuando uno viene desde afuera, desde otra ciudad la verdad que es tremendamente impactante el crecimiento que han tenido en estos años”.

“Esta obra que ya comenzó, tiene un plazo de ejecución de aproximadamente 90 días, y una inversión de 60 millones de pesos. Y tiene un valor simbólico para Corredores Viales muy importante porque es una de las primeras que estamos pudiendo llevar adelante”, destacó, al tiempo que aseguró que “poder hacer esta obra en el marco del Bicentenario de Cañuelas para nosotros también tiene una connotación muy, pero muy especial”.

Reconocimientos y firma de convenios

Del acto, celebrado a la vera de la Ruta 205, participaron también los gerentes ejecutivos de Vialidad Nacional, y el equipo regional de Planeamiento, Concesiones, Proyecto y Obras pertenecientes a la misma cartera. Mientras que, estuvieron presentes los concejales y concejalas, funcionarios municipales y representantes de los emprendimientos que forman parte del corredor de la RN 205.

En el comienzo del acto, la cantante Rosana Laurens fue invitada a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego, la intendenta municipal hizo entrega de reconocimientos por el Bicentenario a dos de los comercios gastronómicos pioneros de la zona: “La Parrilla”, de Luis García y “Lo de Beto”, de Norberto Todaro.

Posteriormente, Marisa Fassi firmó un convenio con el presidente de la empresa South Patagonian S.A, Alejandro Metro, que llevará adelante la conformación de un consorcio urbanístico en las inmediaciones del Mercado Agroganadero. Dicho proyecto, se emplazará alrededor del complejo con el objetivo de facilitar el acceso al suelo urbanizado para las familias de los trabajadores y trabajadoras regionales.

La obra de dársena y semaforización en el acceso a R.O. del Uruguay

La obra tendrá un plazo de ejecución de 90 días, y contempla una inversión de $ 56.236.101. Fue adjudicada la empresa Avinco Construcciones S.A. Se trata de una de las primeras obras del Plan de Obras de Seguridad Vial de la empresa pública Corredores Viales, cuyos accionistas son el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y Vialidad Nacional.

Se establecerán accesos laterales nuevos que permitirán individualizar las maniobras de giro y un sistema de semaforización inteligente. Además contará con un sistema de señalización vertical y horizontal que reforzará la precaución de los vehículos que circulen por ese cruce.

Se propone una intersección a nivel tipo T de manera que se realice la división de los flujos de tránsito principales en sentidos opuestos, con la correspondiente canalización de las maniobras de giro mediante ramas y carriles de detención para giro a la izquierda.

Se plantean accesos laterales nuevos a fin de subsanar la eliminación de los existentes por la materialización de la nueva infraestructura. Los mismos se complementarán con sus respectivos alcantarillados en el caso de que fueran necesarios .

Según datos de CV, uno de cada 4 siniestros viales que ocurren en la ruta 205 en Cañuelas, corresponden al kilómetro 65.5 donde ahora se emplaza esta obra, que busca dar mayor seguridad en esa intersección y reducir estos incidentes