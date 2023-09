El intendente Eduardo Campana junto a la directora del Jardín de Infantes N° 917 María Josefa “Maruca” Echave, Silvia Moreno y, la Directora de Inspección General, Marisa Vázquez, dejaron inaugurado el ansiado nuevo edificio en barrio San Antonio de General Villegas.

Estuvieron presentes la Jefa de Gabinete Marina Justo, el Secretario de Planificación y Desarrollo Territorial, Luis Balaudo, la Inspectora Jefe Distrital, Susana Garat, funcionarios del Departamento Ejecutivo, Concejales, familias y personal del Establecimiento Educativo y banderas de ceremonias de distintas Instituciones Educativas de los Niveles Primarios y Secundarios. En su discurso el Intendente Campana señaló:

“Es una gran alegría y un orgullo haber concretado esta obra, realmente es una obra que nos dio mucho trabajo todos; al Municipio, a la Provincia, a la Nación, a todos los que estuvimos involucrados pero sobre todo a aquellos que necesitan el jardín; los docentes el personal auxiliar y los padres de los chicos.

Era realmente muy difícil de avanzar con esta obra, pero realmente quedó hermosa y aquí el trabajo se ve reflejado.

Tengo que agradecer a mi equipo. Desde la Jefatura de Gabinete hasta Obras Públicas que tantos viajes hicieron porque las licitaciones se caían y avanzábamos y nos atrasábamos otra vez.

La obra está porque trabajamos de manera articulada y cuando se trabaja de manera articulada y fundamentalmente en educación. Porque debe ser una política pública con una mirada al futuro entre Consejo Escolar, Secretaría de Inspección y las distintas áreas de infraestructura de los distintos ministerios y demás las obras se pueden concretar.

Cuatro jardines se han inaugurado desde del momento que estoy en la gestión y eso indica que estamos creciendo y que vamos por lo mejor, aunque cueste trabajo pero hay que ser perseverante, no bajar los brazos y seguir trabajando en pos de la educación, de nuestros niños, de nuestros hijos y nuestros nietos que son los que van a ser de este Partido y por supuesto de esta Nación, una gran Nación.

Miremos hacia el futuro, apostemos a la educación. Los fondos que van para educación tienen que ser para eso, no los desviemos, continuemos trabajando de esa manera.

Muchísimas gracias y felicitaciones a todos y sé que los alumnos lo van a disfrutar y que van a crecer porque la matrícula va a ser cada vez más importante y vamos a necesitar más, así que a seguir trabajando todos, muchísimas gracias.

Seguro que Maruca estaría muy, muy, muy feliz en ver a niños que entran a un jardín con su nombre y estas aulas y con estas características así en nuestro querido General Villegas, muchísimas gracias a todos por estar”.

Por su parte, Marisa Vázquez dijo: “Para nosotros la verdad que es una alegría poder compartir este jornada con todas y con todos. Es la segunda vez que vengo a visitarlos y a inaugurar un jardín que no es poca cosa, porque no es solo una decisión política, es una decisión de política pública, es una decisión de quienes nos gobiernan y también es una fuerza colectiva, por eso quiero agradecer al Municipio, al Consejo Escolar, a los papás y mamás de las familias y la comunidad educativa, que igual siguió apostando a la educación inicial y no importó que la casa era chiquita y que había poco espacio, sino que entendió y entiende que la educación es fundamental que comenzar las trayectorias de nuestras niñas y de nuestros niños en un jardín es lo mejor que nos puede suceder, a las seños que hasta ahora estuvieron en un lugar pequeño y que ahora se ven en este espacio que se ve divino y que van a seguir trabajando como lo vienen haciendo hasta ahora porque las y los docentes del sistema educativo bonaerense ponen los mejor de sí para que las cosas sucedan y en ellos creemos y por eso valoramos su esfuerzo cotidiano, así que decirles que sigan apostando a esto y que sigan trabajando que sigan poniendo lo mejor de sí. A las familias que sigan acompañando que se multipliquen mucho más porque ahora hay tres salas en cada turno, entonces también celebrar eso.

Se hizo, se pudo hacer, con esfuerzo y este es uno de los jardines de los 3.000 que se prometieron en algún momento y que quedaron olvidados, así que para nosotros realmente es un orgullo estar acá y es un orgullo pertenecer al sistema educativo bonaerense”.

Igualmente la Directora Silvia Moreno consideró: “Gracias por estar, gracias por ser parte de este momento, gracias a las autoridades provinciales, a las regionales, gracias a las familias a los niños, a la comunidad, a todos los vecinos porque realmente hoy es un día de celebración.

Significa mucho este jardín en este punto de nuestra ciudad. Hace 13 años que el jardín se inauguró en una casa de barrio, una pequeña casa de 50 metros cuadrados y durante ese tiempo las docentes trabajamos junto a las familias, junto a los niños para darle lo mejor.

Hoy después de 7 años gestionando este jardín llegó el gran momento y aquí estamos. Significa que mucha gente trabajó para que esto suceda y fue un esfuerzo enorme ver cómo día a día iba creciendo, deteniéndose, volviendo a crecer y hasta que llegamos hoy 25 de septiembre y va a ser el día en que ingresemos con nuestros niños y ya no nos vayamos más a otro jardín, porque esta es nuestra casa, porque este es nuestro lugar, porque este es el espacio que estábamos esperando, que estábamos necesitando, porque para que la calidad educativa, para que las trayectorias de nuestros alumnos sean las mejores estos son los espacios verdaderos.

Esto es lo que tiene que tener una comunidad, hoy estamos en este espacio del barrio San Antonio que está a escasos metros, pero tenemos el barrio El Cruce, el Progreso, Provincias Unidas, todos esperando un lugar, así que hoy ese lugar lo van a tener.

Nos vamos a organizar y mañana a las 8 14 niños van a ingresar pero posiblemente el día miércoles sean 18 y quizás 20 y así de a poco vamos a llenar nuestras aulas y cuando estén desbordadas vamos a necesitar más docentes.

Este es nuestro lugar, así que gracias a todos por estar y por acompañarnos y esperemos que como este jardín, muy cerca, tengamos más oportunidades, así que bienvenidos a nuestra nueva casa que es el Jardín de Infantes número 917 María Josefa “Maruca” Echave; gracias por estar”.

Finalmente se realizó el tradicional corte de cintas y las personas presentes recorrieron las instalaciones del nuevo edificio.