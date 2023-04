Si algo queda claro respecto de Osvaldo Cáffaro, el intendente del partido bonaerense de Zárate, es que su imagen no es buena. Hace un año, la consultora Proyección revelaba que entre los intendentes de la segunda sección electoral, el zarateño se encontraba al fondo de la tabla en términos de adhesiones y rechazos, con un 54,3% de imagen negativa; ahora, otro sondeo, de la consultora CB, arroja resultados aun peores, que le dan un 62% de rechazo.

En efecto, por cada vecino de Zárate que aprueba la gestión de Cáffaro, hay dos que la desaprueban, ya que el intendente sólo alcanza un 32% de imagen positiva, dato que lo ubica sólo cuatro décimas de punto por sobre el último alcalde de la lista, a quien supera, sin embargo, en imagen negativa, donde lidera cómodo la nómina de peores intendentes de la sección.

Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM te venimos informando sobre las problemáticas que pueden explicar tanto rechazo. Entre ellas está, claramente, la inseguridad. A Cáffaro se le cuestiona que no pueda resolver la proliferación del delito en el partido que gobierna. “El vecino de Zárate está asustado y vive con miedo y no puede salir como corresponde a la calle”, explicaba hace poco el concejal Walter Unrein.

La oposición protestó, por caso, cuando el intendente vetó la ordenanza de “corredores escolares seguros”, el año pasado. El edil Marcelo Matzkin consideró que eso demostraba “lo poco que le interesa al municipio” la seguridad de los vecinos.

Otro tema que le resta puntos de apoyo al jefe comunal zarateño es la cuestión de las prioridades. Se lo ha criticado por recortar partidas para áreas para la tercera edad y achicar gastos en salud mientras se aumentaban en publicidad.

“Nosotros no estamos de acuerdo con esa política de que te dá superávit e igualmente recortás áreas que son sensibles”, manifestó Matzkin en aquella ocasión. “Distinto si estuviésemos hablando de un presupuesto en donde no alcanza la plata y uno tiene que reducir gastos y tomar prioridades, pero si se presupuestó y encima el mismo te da superávit, el por qué reducir las partidas es lo que nosotros no entendemos.”

Además, se le reclama a Cáffaro que en los barrios del distrito faltan servicios básicos, por ejemplo, cloacas, pero también, incluso, veredas. “La gente está esperanzada en que esto termine y empiece algún mandato que priorice la cuestión de seguridad, que es fundamental, y la cuestión de planificación y gestión en los barrios, que en este momento es una situación de devastación”, dijo Unrein, quien describió a la ciudad como “abandonada”.

La persistencia de la imagen negativa del intendente de Zárate parece ser producto de estas deficiencias en su gestión que desde hace tiempo se vienen señalando.