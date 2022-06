Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Lorena Pereira.

Lorena Pereira

Recientemente la intendenta Mariel Fernández volvió a la carga con la construcción de una planta de transferencia de residuos que primero fue aprobada y después rechazada por el mismo Concejo Deliberante por las protestas que levantó en los barrios aledaños al predio. Ahora la jefa comunal lanzó una consulta online a la que usted calificó como una “truchada total”. Cuéntenos un poco cómo se inició esta situación y por qué terminó en una consulta online.

El año pasado se votó dentro del Concejo Deliberante la reubicación de la planta. Hace unas semanas se presentó el estudio del impacto ambiental. Y la realidad muestra que hasta ahora lo que se debería hacer es una audiencia pública.

Las reuniones que hizo el Ejecutivo llamativamente fueron con organización afines a Mariel Fernández. Entonces, no iban a plantear la voz de los vecinos. Ahora esta consulta nosotros la consideramos una truchada porque hasta que encontrás los expedientes dentro de lo que es la web del municipio y después podés analizar cada uno de los expedientes que son muy extensos y que siempre están realizados por empresas privadas que claramente van a intentar favorecer a un determinado sector…

"La consulta online tiene la limitación de que se necesita internet y no todos tienen acceso"

La consulta online tiene la limitación de que se necesita internet y no todos tienen acceso. No hay una escucha real de los vecinos. Cuando uno habla con los vecinos, ellos no quieren que se instale la planta en ese lugar, porque está cercano a una zona poblada donde hay bastante gente viviendo y aparte por el tema de los olores. Además el código de zonificación todavía no habilita ese tipo de emprendimiento dentro de ese predio. Por todo esto es que nosotros decimos que esto es una consulta trucha.

Lorena Pereira, concejala del Frente de Izquierda - Moreno

Desde el Frente de Izquierda, pero también el conjunto de los vecinos, lo que quieren es la reinstalación de la planta pero en un espacio alejado de la población urbana.

Claramente. Tiene que ser en un lugar donde haya la menor cantidad de población posible porque sabemos los trastornos que genera. La cantidad de camiones que circulan, los ruidos de los camiones y de la compactación, los olores. Hay un montón de circunstancias que, si bien en el estudio de impacto ambiental plantea que son leves, sabemos que están. Y no hubo un estudio independiente. Se considera que tiene que estar en un espacio donde genere el menor malestar posible a los vecinos.

¿La municipalidad de Moreno lleva adelante algún tipo de política ambiental?

La política ambiental tiene las dos caras. Por un lado, plantea que hace un montón de políticas a favor de las cuestiones ambientales, pero por otro lado escribe con la mano y borra con el codo.

Puedo manifestar que el municipio fue a podar unos árboles históricos dentro del distrito de Moreno que deben tener más de 100 años y los ha eliminado de las veredas. Y aparte ha planteado una ordenanza que habla sobre un fomento excesivo del turismo en vez de preservar algunos sectores, como una reserva natural, el espejo del agua; si bien es importante el ocio, sabemos cómo a veces se termina degradando y no preservando lo que es la cuestión ambiental