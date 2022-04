Escuchá la entrevista completa de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Jorge Fernández.

Jorge Fernández

Me gustaría conocer qué balance puede hacer de estos dos mandatos de Vicente Gatica al frente del Ejecutivo municipal.

El análisis que hago yo no es ajeno al que hace gran parte de la población hoy por hoy. Ha sido una gestión absolutamente pobre, sin objetivos. Es una ciudad que hoy se encuentra realmente atrasada en relación a la zona. Sucia, tenemos el agua contaminada, no tenemos un orden de crecimiento, no hay planificación, la salud pública de Bragado ha dejado muchísimo que desear. Acabamos de pasar la peor parte de la pandemia.

Bragado fue la tercera ciudad en el país en mortandad por Covid cada mil habitantes. Esto demuestra a las claras el desastre que fue puntualmente el tratamiento de salud en Bragado.

En el hospital, los fines de semana el área de terapia intensiva la atiende un cirujano plástico. Así nos fue. Tuvimos más de 200 vecinos fallecidos. Amén de que cada servicio del hospital no cuenta con objetivos claros de qué queremos hacer.

No hay estadísticas. No sabemos cuántos bebés nacen por año, bien formados, mal formados, vivos, muertos. Hay muchísima gente con cáncer, no hay estadísticas, no se sabe a qué se debe, si es el agua, una empresa grande que hay sobre la Ruta 5, no se sabe…

La seguridad ni hablemos. Ha comenzado hace poco tiempo y se ha puesto en boga los denominados motochorros en un pueblo tan chico como el nuestro. Solo un caos en seguridad te puede permitir en un pueblo que en 20 cuadras estás afuera que anden motochorros. Cuando tenés 140 cámaras en el pueblo.

Jorge Fernández, Concejal de Bragado - Frente de Todos

¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo municipal ante todas estas demandas de la sociedad?

Simplemente hacer oídos sordos y hacer como si no pasara nada. Podés cuestionar, pedir informes, no te contestan. Realmente parece como que ellos vivieran en otro Bragado. Vos escuchás los discursos de ellos cuando hablan de la gestión y yo digo que a mí me encantaría vivir en el Bragado que ven ellos. El resto de los ciudadanos sufrimos otro Bragado. Un Bragado sucio, oscuro, sin salud pública, sin seguridad, sin desarrollo, sin empleo. Estamos muy mal.

Bragado siempre fue referente, al lado de ciudades como Alberti, como 25 de Mayo, incluso Chivilcoy. Hoy nos duplica Chivilcoy en habitantes y no hablemos del desarrollo. 25 de Mayo sostiene dos hospitales públicos. Nosotros no podemos sostener uno.

Hay momentos que faltan insumos básicos. Cerraron la Dirección de Adicciones y le destinaron este año cero pesos al tratamiento de la prevención y atención de adicciones.

Cuando usted recorre los barrios, ¿cuáles son las principales zonas del distrito que están postergadas?

Todas. Saliendo de lo que es la zona céntrica, todas. Hoy en la zona céntrica se quejan mucho de las hojas por la época y la falta de barrido, mala iluminación. Ahora, salís de lo que es la zona céntrica y empeora.

Cuando bajás a las calles de tierra la falta de mantenimiento es absoluta. No podan y eso genera cortes de luz y además un problema de seguridad. Plazas en donde las copas de los árboles tapan todas las luces y se hace una boca de lobo. Barrios donde no se ve nada por la vereda.

La falta de poda, más allá de la parte ambiental, termina afectando un montón de cosas. La explicación que dan ellos, por ejemplo, es que falleció por Covid un empleado que manejaba la poda y no pueden conseguir nadie que entienda de poda.

Es poca seria la justificación. Y así en lo que se mire. Bragado tiene distintos cuarteles totalmente olvidados. Si acá estamos mal, no te cuento en los cuarteles.

Realmente la gestión ha sido muy pobre, pero no hablado desde el fanatismo ni desde una posición política. Te aseguro que desde una posición civil y de habitante también sigue siendo una gestión pobrísima por donde la mires.

Las pocas obras públicas que empezaron ahora a desarrollar son gracias a la provincia de Buenos Aires y a la Nación. El Municipio no ha hecho nada. En el discurso del intendente de Apertura de Sesiones nombró tres veces obras que son de la Provincia. Hacen alarde de eso después de seis años de gobierno. Crearon el Fondo Municipal para la Vivienda: nunca en seis años construyeron con fondos propios una sola vivienda.

Estamos estudiando la rendición de cuentas que presentaron. El año pasado le habían destinado 98.000.000 de pesos a la construcción de viviendas con fondos municipales. No sé qué pasó porque no construyeron una.

¿Hay crisis habitacional en la ciudad?

Muchísima. Hay 2700 personas anotadas esperando viviendas. Recién ahora se destraban 118 que pertenecían al Plan Federal que las pasaron a la órbita del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires y acaban de mandar los primeros 48.000.000 para comenzar a terminarlas.

Es decir, la única forma de hacer una vivienda que encontraron en seis años es porque la Provincia mandó el dinero, sino no se hacen