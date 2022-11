El intendente de Bragado, Vicente Gatica, sigue sumando cuestionamientos por su gestión al frente del municipio. Hace poco te contábamos que la inseguridad y la acumulación de residuos están entre los puntos que generan críticas; antes, dábamos cuenta de señalamientos sobre la situación de atraso del distrito.

Ahora, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la presidenta del bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante local, Guillermina Lhospice, apuntó contra Gatica por la falta de “planificación” y porque en siete años de gestión, de todas sus promesas de campaña “pudo implementar muy pocas”.

Escuchá la entrevista:

–Se va terminando el año legislativo y podemos hacer una especie de balance de lo que dejó el año en el Concejo Deliberante. ¿Qué análisis se puede hacer del trabajo realizado este año?

La semana pasada tuvimos la última sesión ordinaria de 2022. Desde nuestro espacio hemos presentado un pedido de informes, a solicitud de muchos vecinos de Bragado, por una problemática que tenemos acá, que es el tema de la escoria que se va esparciendo en varios barrios, en calles de tierra donde han esparcido escoria que es un compuesto que sale de la fábrica siderúrgica y que emana un polvillo. Los vecinos, después de estar recorriendo el área de Ambiente pidiendo explicaciones por los problemas que se presentaron, al no tener respuesta vinieron al Concejo Deliberante. Obviamente, como concejales, tenemos el compromiso y la responsabilidad de escuchar a todos los vecinos de Bragado y tratar de dar respuestas. Así que hicimos un pedido de informes pidiéndole al Ejecutivo municipal que nos diga qué análisis previo se le ha hecho a esa escoria. El polvillo atrae algunas complicaciones respiratorias en humanos y en animales. También estamos preocupados por el problema que puede causar en las napas, porque cuando esa escoria se moja por la lluvia o porque la riegan, eso va a las napas y puede traer problemas al ambiente. Entonces le hemos solicitado al Ejecutivo municipal que muestre qué análisis le han realizado para saber que esa escoria, como ha dicho el señor intendente en los medios de Bragado, es un compuesto inocuo. Obviamente estamos seguros de que el Ejecutivo ha realizado para esparcir tanta cantidad de escoria en tantas cuadras de Bragado, deben tener ese estudio de impacto ambiental y sería importante que lo muestren para llevar tranquilidad, no solamente a estos vecinos que nos vinieron a ver, sino también al resto de la comunidad.

–Días atrás hablamos con el concejal Jorge Fernández y él también manifestaba su preocupación ante esta problemática. ¿El intendente se manifestó sólo por los medios de la ciudad? ¿No ha enviado ningún tipo de respuesta a través del Concejo Deliberante?

No, porque este pedido de informes fue presentado el 3 de noviembre, así que estamos esperando la respuesta. Siempre se demora muchísimo. Y lo que pasa es que al ser minoría y oposición dentro del Concejo, muchos de los pedidos de informes no nos contestan. Hoy el Concejo Deliberante es una escribanía del gobierno local. Entonces todos los proyectos que presenta la oposición no son bien aceptados. Nos cuesta muchísimo trabajar en las resoluciones, y muchas veces nos las desaprueban. Y nosotros, como concejales, no estamos para presentar resoluciones. Estamos para presentar ordenanzas, para realmente cambiar un poquitito la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Vamos siempre con esa impronta. Pero bueno, estamos a la espera.

–¿Es difícil el diálogo con la gestión de Vicente Gatica?

Sí, al ser minoría y oposición nos cuesta muchísimo llevar adelante lo que pretendemos. Y los proyectos que llevamos y todo lo que ofrecemos en el Concejo Deliberante surge de las inquietudes de nuestros vecinos. Nosotros estamos representando a la comunidad. Y no solamente a los que nos votaron: a todos los vecinos y vecinas de Bragado. Entonces a veces se nos complica muchísimo.

Yo siempre escucho muchísimo a los vecinos. Tengo un proyecto de ordenanza que presenté hace tres años, sobre el arrendamiento de las banquinas adyacentes en la ruta provincial, y todavía hoy no hay respuesta a este proyecto. Y esa ordenanza traería un beneficio muy importante a quienes están sembrando y cosechando en esas banquinas, que son tierras públicas, y de ahí salen unos siete quintales por hectárea. Se destinaría al Consejo Escolar un 60%, y un 20% a los Bomberos Voluntarios, institución tan noble de Bragado, que continuamente están haciendo rifas, chancho móvil, para poder ayudar a la institución y comprar el equipamiento que necesitan. Y el otro 20% iría para el mejoramiento de los caminos rurales. Hace tres años que la presenté, salió aprobada por unanimidad y todavía no está puesta en práctica. Entonces hablamos de la carencia de gestión que tiene este municipio. Gestionan lo que a ellos les interesa.

En esta última sesión el oficialismo presentó un proyecto de ordenanza para la colocación de una pista de skate. A principios de año, en el presupuesto, el Ejecutivo municipal puso dentro del Fondo Educativo la pista de skate. Nosotros no acompañamos el presupuesto porque entre tantas cosas que no estábamos de acuerdo estaba de dónde salían los fondos para que se hiciera la pista de skate. Era una promesa que hizo el intendente municipal a los jóvenes de Bragado en plena campaña. Pero los fondos salen del Fondo Educativo. Y nosotros no estábamos de acuerdo.

–Si usted pudiera definir en una o dos palabras la gestión actual del intendente Gatica, ¿cuáles serían?

Es una gestión que ya está agotada. Una gestión de muchas promesas de las cuales ha podido implementar muy pocas. Si me preguntás qué obra propia hay del riñón de Cambiemos, juntos, hoy de Vicente Gatica, que sea transformadora para nuestra comunidad, nada, no ha hecho nada. Lo único es que está terminando obras que habían quedado de la gestión del exintendente Aldo Omar San Pedro, con un avance importantísimo todas las obras, que se paralizaron en la primera gestión de Gatica y que hoy se están poniendo en valor. Pasó lo mismo con el Anfiteatro, que faltaba muy poquito para terminarlo y esta gestión decidió no terminarlo.

Lo que no tiene este gobierno, que tendría que ponerse a trabajar, es una planificación. No tienen planificación. Lo que hace es tapar baches. Salís a quejarte de algo, van y solucionan el problema, pero momentáneamente, no de raíz. Yo soy odontóloga y amo la atención primaria de la salud, la defiendo y levanto la bandera. El exintendente Aldo Omar San Pedro puso en valor todos los centros de atención primaria de la salud (CAPS). Esta gestión, el año pasado, en plena campaña, lo único que les hizo es una manito de pintura. La primera vez que los pintan. En el presupuesto, los valores que se destinan a los CAPS son irrisorios. Se lo decimos continuamente. No se invierte. Aldo Omar San Pedro los puso en pie, los puso en valor, para descentralizar el hospital y que los vecinos tuvieran los centros de salud que eran minihospitales. Ahora se centralizó todo nuevamente en el hospital. Pero bueno, es la gestión de Vicente Gatica, son las prioridades que él tiene