Junto a la vicegobernadora Laura Stratta; al intendente de General Galarza, Fabián Menescardi; a la titular de la dirección provincial de Vialidad, Alicia Benítez; y a la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; Bordet recorrió el puente que se terminó de construir sobre el arroyo La Jacinta.

Además, resaltó otras obras que se realizan en la región como el repavimentado de la ruta nacional Nº 12, desde General Galarza hasta el cruce con las rutas provinciales Nº 39 y Nº 6, y en otro tramo sobre la misma ruta nacional hasta el cruce con la ruta provincial Nº 32, en cercanías de Crespo.

Consideró que son obras de importancia “por el alto tránsito que tienen estas rutas. Pero también estos caminos son importantes porque acá está el corazón productivo de la provincia, y sacar la producción es muy necesario para que pueda llegar a tiempo, sobre todo en aquellos productos que son perecederos, como los pollos o la leche”. “Hay que abarcar y trabajar en todos los frentes que es lo que venimos haciendo”, subrayó.

El puente sobre el arroyo La Jacinta se trata de una obra de 80 metros de extensión que demandó una inversión del gobierno provincial de más de 823 millones de pesos. Permitirá no sólo mejorar la transitabilidad y seguridad vial para quienes asisten a las instituciones educativas rurales y los emprendimientos productivos, sino que busca potenciar el turismo y la comunicación entre los departamentos Gualeguay, Tala y zonas aledañas.

MIRÁ TAMBIÉN Fernández dijo que el próximo gobernador debe avanzar sobre un nuevo sistema de descentralización y autonomía

En ese contexto, Bordet contó que se mantenía al tanto de los avances de la obra, y recordó que “luego se sumó la necesidad de enripiar todo el camino desde la ruta Nº 12 hasta Aldea Asunción”, comentó.

“Estar hoy acá, ver el puente terminado, y reafirmar mi compromiso del enripiado hasta Aldea Asunción, pero también para conversar con la gente, estar mano a mano. Sin duda, cuando a uno le cuentan de una obra en el escritorio es una cosa, pero cuando llega al lugar, ve la importancia que tiene para los productores y las y los vecinos, cobra mucha más importancia y hace que podamos comprometernos con más acciones”, resaltó Bordet.

Por otra parte, se refirió al diálogo que mantuvo con el intendente Menescardi en el que acordaron la construcción de 28 viviendas para General Galarza, que están próximas a licitarse; y valoró el trabajo con el presidente municipal “porque he sido intendente y pensamos de la misma manera, en el beneficio para las y los vecinos. Cada obra que él plantea para Galarza es como si la hiciera para mi ciudad, porque cuando uno está en gestión, lo gratificante es pensar una obra, proyectarla, ejecutarla y después verla terminada”, subrayó.

Por otra parte, Bordet indicó que espera poder llevar adelante desde su gestión el puente sobre el arroyo El Desmochado. “Es la otra obra que nos está faltando en materia de puentes en este departamento, ya está listo el proyecto, tenemos el financiamiento y esperamos poder comenzar pronto”, sostuvo.

En la oportunidad, también recorrió la obra de desagües pluviales que se ejecuta en el Barrio Los Corchos, a la que calificó como “muy necesaria”. “El intendente me había dicho que la gente que vive acá en el Barrio Los Corchos es gente muy postergada y muy olvidada durante todos los gobiernos y Fabián (Menescardi) fue quien gestionó esta obra y nosotros hicimos lo que correspondía, que es ejecutarla y llevarla adelante”, indicó y acotó: “hay un cambio excepcional porque, además, esta obra que es hidráulica también contempla la pavimentación de todas las calles que completa la obra, más el cemento de adoquines”.

“Un hecho inédito”

A su turno, el intendente, Fabián Menescardi agradeció la presencia del gobernador y destacó las obras ejecutadas en General Galarza por el gobierno provincial. “Es un hecho inédito en la historia de nuestro pueblo”, señaló al tiempo que indicó que Bordet es “un galarcero más prácticamente, como lo dijo él”.

Luego señaló que el puente construido es “muy necesario, muy importante para el corazón de la producción de esta zona”. “Realmente era un reclamo y una necesidad de todos los vecinos, y que gracias a Gustavo y a la administración de Vialidad Provincial, que trabajó en el proyecto y llevó adelante la obra, hoy está terminado, uniendo el puente La Jacinta con General Galarza, con un enripiado que ya está terminado el año pasado, donde se invirtió más de 30 millones de pesos.”. A ello sumó “la ampliación hacia Aldea Asunción en la que ya se está trabajando”.

“Es un honor que nos haya dado tanta respuesta para la zona, para los productores, para toda la gente que trabaja, para la escuela y para la gente que circula por distintos calles de esta zona”, concluyó el intendente de Galarza.

Sentido de pertenencia

Por su parte, la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, indicó que todo eso “tiene que ver con la idiosincrasia, con conservar lo nuestro, y esto es un claro ejemplo”, y resaltó: “El sentido de pertenencia Galarza lo tiene muy en carne propia, así que tiene un sentido todos los proyectos que se generan a nivel provincial y en este caso en Galarza, que siempre yo lo remarco, que es “el sentido de pertenencia y sobre todo lo que eso marca a los chicos y a los jóvenes a futuro”.

“Uno no puede querer algo si no lo conoce y no sabe de dónde viene, entonces estos proyectos son a escala y hace que una ciudad progrese con una fuerte pertenencia a lo que tiene que ver de sus orígenes, así que es muy notable lo que pasa en Galarza, y es realmente un ejemplo para toda la provincia”, dijo la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila.

Las obras

En lo que respecta al puente sobre el arroyo La Jacinta, se realizó el hormigonado del tablero del puente y la construcción y enripiado de los ingresos y salidas del puente en ambas cabeceras.

Al proyecto original se sumó una ampliación de obra que incluye el mejorado y enripiado de cuatro kilómetros de camino en total –1,8 kilómetros hacia Sauce Sur y 2,2 kilómetros hacia Aldea Asunción–, con sus alcantarillas y desagües correspondientes.

La comitiva asistió luego al Centro Cultural Galarza, donde también se ejecutan obras, también observaron los trabajos de desagües pluviales que se ejecutan en el barrio Los Corchos y la obra de cordón cuneta y pavimento que está finalizada. Además, recorrieron el playón deportivo, las piletas del polideportivo y la plaza de la localidad