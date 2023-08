No todos están conformes con la gestión de la intendenta Blanca Cantero en el partido de Presidente Perón, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Por eso, Mauro Arranz se dispone a pelearle la jefatura comunal. El precandidato del PRO dijo que en el distrito hay “problemas estructurales serios” que vienen de larga data y que la actual administración no ha resuelto.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Arranz señaló que “el espacio público está muy abandonado” y que eso se vincula al problema de la inseguridad, uno de los que más preocupan a los vecinos, según dijo.

Mirá la entrevista:

–En principio, quisiera saber qué es lo que te ha motivado en esta oportunidad a participar de las próximas elecciones como precandidato a jefe comunal.

Hace ocho años empezamos con el partido PRO en Presidente Perón. Nos involucramos porque creíamos que la manera de cambiar las cosas es siempre desde adentro. Vengo del ámbito privado; toda mi vida me dediqué otra cosa, hace veinte años que digo otra cosa. Siempre me mantuve en la actividad privada a pesar de los cargos políticos. Y el abandono de Guernica es lo que me llevó a involucrarme en política: ver el Guernica que ha cambiado tanto y que no era más en el que yo me crié, un Guernica seguro, lindo. Ese abandono fue lo que me llevó a involucrarme en política.

–¿Y dónde nota este abandono? ¿En qué puntos centrales de la administración de Blanca Cantero?

El espacio público, la seguridad. Las principales preocupaciones de los vecinos son la inseguridad, la salud pública y el espacio público. La educación. Yo veo una gestión que nunca arrancó. Así que lo que decimos nosotros es: poner en marcha la rueda de la gestión y que las cosas empiecen a pasar.

–¿Cuáles son las principales propuestas del espacio que usted encabeza?

Nosotros presentamos un plan de gobierno del cual participaron más de cuatrocientos vecinos. La presentación estuvo muy buena. Tengo cuarenta y un años de vida, soy nacido y criado acá; nunca un intendente o un candidato a intendente presentó un plan de gobierno. Lo nuestro son propuestas concretas. Todas adaptadas al presupuesto municipal: cada cosa y cada eje y propuesta que nosotros pensamos en el plan de gobierno, que se puede descargar desde mi página web, que es libre para cualquier vecino.

Si bien el plan de gobierno abarca todas las áreas de la gestión, los tres principales ejes que hemos medido, encuestamos a todos los vecinos, son la seguridad, salud pública y educación. Después, el desarrollo económico, porque hay mucho por hacer. Guernica está en un lugar estratégico y nosotros queremos ser el municipio con mayor crecimiento industrial en los próximos diez años. Creemos que es el camino por el que hay que ir. Pero los principales ejes son la seguridad, la educación y la salud pública.

–Con respecto a la inseguridad, usted, como vecino de Guernica y más allá de su experiencia política, ¿nota que en los últimos años ha crecido notablemente el delito?

Sí. Según datos del municipio, no, porque no hay denuncias, pero lo mismo. Hoy es muy burocrático hacer una denuncia. Yo soy comerciante y nos pasa que a diario en el centro roban. El comerciante no quiere hacer la denuncia, porque va y está cinco o seis horas en la comisaría. Hay un montón por hacer. No hay patrullaje. Nosotros proponemos una guardia urbana municipal con patrullas propias. Pensamos muy bien, respecto a la seguridad, qué es lo que queremos y qué es lo que proponemos. Los intendentes siempre se desligan y siempre dicen: “No, es trabajo de la policía”. Yo creo que no. Creo que la prevención depende mucho del intendente, así que nosotros vamos a hacer foco en la prevención con nuestras patrullas.

–Cuando recorre los diferentes barrios de la ciudad, ¿cómo nota que viven hoy los vecinos de los barrios más postergados de Guernica? ¿Cuáles son las necesidades urgentes por resolver?

Guernica tiene problemas estructurales serios. Los barrios postergados son todos. Uno se aleja un poco del centro y ve mucha ausencia en el servicio público. Tenemos poca red de agua potable y cloacas. O sea, los problemas estructurales los sufren todos los vecinos, desde de la zanja sucia, la calle sucia, la luminaria...

Mauro Arranz.

Hay mucho por hacer, mucho. Nosotros tenemos pensado un plan integral que abarca ir poniendo en valor los 23 barrios, empezando desde lo básico. Porque es lo que hablamos: el espacio público está muy abandonado. Y parte de brindar seguridad en un municipio también es que las luces funcionen y que el pasto esté corto. No sólo es patrullar. Hay un montón de actividades que los municipios tienen que hacer para brindar seguridad. No sólo es la patrulla en la calle, ¿no?, sino la luminaria, pasto... Bueno, todos los barrios están muy postergados y hay mucho por hacer.

–¿Y nota que hay cierto hartazgo o cansancio por parte de los vecinos de esta gestión municipal?

De ésta y de la anterior. Que es lo que nos ilusiona. Yo creo que es la oportunidad que tenemos para ganar la intendencia para nuestro espacio por primera vez, y gestionar y hacer un cambio estructural en Guernica, y que el Guernica del 2023 sea el Guernica en el que yo me crié: un Guernica lindo, seguro y que crezca, pero hoy, en el 2023, con todo el avance que hubo, hacer un Guernica más moderno.

Lo que no nos pasaba antes en las reuniones era que la gente siempre veneraba o siempre reconocía algo de las gestiones, por más mala que uno las veía o por las cosas que uno veía que se podían hacer y no pasaban. La gente siempre reconocía algo de las gestiones. Hoy, yo creo que se va a dar un cambio generacional en la política. Yo con mis cuarenta y un años siempre vi los mismos políticos; hoy la gente valora mucho que sea una persona joven, que tengo un plan de gobierno, que soy profesional y que tengo pensado qué voy a hacer. Y está cansada de las gestiones anteriores y de los políticos de siempre. Poer eso veo una buena oportunidad en estas elecciones.

–¿Nota usted que los jóvenes están más involucrados que antes, quizás, en la política, no solamente local, sino también provincial y nacional, con el fin de cambiar la realidad que se vive?

Yo creo que sí, que es una elección bisagra. No digo que la gente mayor no esté preparada para la gestión. Digo que se tiene que dar un cambio generacional porque nuestra generación viene viviendo muchos avances y muchas cosas que generaciones anteriores no vivieron, y creo que se tiene que dar este cambio por un tema de ideas. O sea, nosotros hoy vemos la realidad y el progreso desde otro lado: mucha aplicación en tecnología y muchas cosas que hacen falta en los municipios tan atrasados como el nuestro. Por eso creo que se va a dar un cambio generacional. La gente les viene dando oportunidades a generaciones de la política que nos trajo hasta acá. Yo veo problemas estructurales en Guernica desde hace veinte años, que nadie los solucionó; pasaron los gobiernos y, bueno, hoy llegó nuestra generación, que creo que es clave que se involucre.

–Por último, Mauro, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de la ciudad, pensando ya en las PASO, que están prácticamente a la vuelta de la esquina?

Antes que nada, agradecerles, porque la verdad que estamos teniendo reuniones muy concurridas, y para nosotros es clave que nos abran las puertas de sus casas, porque eso nos da confianza. Después, que confíen en mí. Yo me vengo preparando hace tiempo. Soy una persona profesional: soy de profesión licenciado de administración, si hay algo que me gusta es administrar recursos. Tengo experiencia en gestión, tengo experiencia en lo privado. En mi vida nunca vi que un intendente presente un plan de gobierno; yo lo presenté. Son un montón de propuestas concretas, basadas en el presupuesto municipal, y realmente, como dice en la presentación del plan de gobierno, para nuestro equipo, por encima de las personas, está el proyecto. Nosotros estamos pensando en un Guernica, no a corto plazo, sino a cinco o a diez años. Que me den la oportunidad de gobernarlos y demostrarles todo lo que quiero hacer en la gestión.