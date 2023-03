El diputado Maxi Abad se “solidarizó” con los concejales de Villarino por la decisión que tomó el alcalde de esa ciudad en cuanto a que los políticos dejen de cobrar sus dietas hasta que se solucione el tema de la coparticipación. “El tiempo de aprietes y de prepotencia tiene que terminar en Argentina. Este tipo de prácticas nos remiten a la época más oscura de nuestro país”, escribió Abad.

Tras eso, el mandamás de Villarino le respondió en redes: “La Provincia nos sacó recursos que son nuestros. Para recuperarlos, decidí que todos los funcionarios electos de Villarino (incluído yo) dejemos de cobrar nuestras dietas hasta que se solucione. Hasta que esto no se solucione, todos los concejales y el intendente no vamos a cobrar. Esto no es una extorsión, es poner las prioridades dónde tienen que estar: primero los vecinos de Villarino, después la política. Por eso ellos no van a hacer el esfuerzo, nosotros sí”.

Carlos Bevilacqua agregó “Dejen de querer sacar ventajas políticas, de pensar en sus propios bolsillos y pónganse a trabajar para que todos los vecinos de Villarino vivamos mejor”.