Recientemente la ciudad cumplió 150 años. ¿En qué condiciones está Rauch? ¿Cómo podría evaluar la gestión de Maximiliano Suescun que ya lleva dos periodos?

En el día de ayer cumplimos 150 años de la fundación de nuestro pueblo, con la llegada del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de la ministra de Ambiente, (Daniela) Vilar, y demás ministros e intendentes de la zona, más los vecinos y vecinas que nos acompañan en todos los festejos.

Luego de dos años de gestión del intendente Suescun, creemos que es una gestión desgastada.

Los concejales hacemos diferentes gestiones en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en los ministerios de la Provincia, y siempre la idea es poder compartir información y trabajar juntos en gestionar cosas para nuestro pueblo.

Hace alrededor de dos o tres semanas estuvimos en el Instituto de la Vivienda pudiendo gestionar más viviendas para la ciudad y le mandamos notificación al intendente que tanto pregona el diálogo y la realidad es que al día de hoy todavía estamos esperando que nos convoque para dialogar sobre las posibles gestiones que podemos hacer para tener viviendas para Rauch.

¿Cuáles son los puntos más débiles que tiene la gestión local?

Por empezar es el autoritarismo que tiene el intendente municipal y la falta de reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras del Estado municipal.

La campaña de vacunación que se hizo en nuestro distrito fue a nivel provincial pero se compartió mucho con las enfermeras y los enfermeros que trabajan en el Hospital municipal, y aún están esperando el reconocimiento.

Y por otro lado, un Concejo Deliberante que está trabajando en ordenanzas que después no se aplican o no se responde. En el caso del sector de la salud, hemos proyectado una ordenanza que contempla la carrera de enfermería, eso lo empezamos a abordar hace tres o cuatros años. Aún hoy, luego de la pandemia, el intendente no quiere poner en vigencia esta ordenanza.

En general, el intendente hace mucho uso de las obras que llegan tanto de Provincia como de Nación. Tenemos hoy por hoy un montón de obras, un Centro de Formación Laboral hecho a nuevo que lo gestiono la provincia de Buenos Aires; la gran inversión que se ha hecho en los caminos rurales; hace poco llegaban dos patrulleros para el sector rural. Todas obras que nos trae el Gobierno provincial.

Usted recién señalaba el autoritarismo del intendente Maximiliano Suescun. ¿Dónde se puede visibilizar esta actitud del jefe comunal?

El intendente es central dentro de su espacio. Autoriza si se puede realizar determinada acción. Nosotros como concejales somos minoría en este momento, y vemos eso de que el intendente centraliza y autoriza con respecto a determinadas decisiones de los demás funcionarios.

¿Cuáles son las zonas más postergadas del distrito?

Tenemos la falta de vivienda. A nivel local tenemos una inscripción de 30 viviendas donde tenemos inscriptas casi 400 personas. Eso te da un pantallazo y una mirada de que realmente hay una gran necesidad de viviendas en nuestra ciudad.

Es sumamente importante mencionar que tenemos una villa en el sector rural, Villa Burgos, que hace alrededor de seis o siete años que viene esperando que le lleguen los servicios como son el agua, la luz. Ese sector viene muy postergado y seguiremos trabajando para llevarle los servicios a Villa Burgos