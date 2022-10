Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el concejal de Juntos por el Cambio de Zárate, Walter Unrein.

-Usted es una persona que recorre permanentemente los barrios. Está en contacto con los principales reclamos vecinales. ¿Cuáles son los problemas de fondo que afectan hoy en día a los vecinos de la ciudad?

Walter Unrein, concejal de Juntos por el Cambio de Zárate

La ciudad en este momento se encuentra abandonada. Pienso que es el momento más tremendo que estamos pasando en la ciudad de falta de gestión. Y se nota en todos los barrios. El problema fundamental obviamente es la seguridad, la gente tiene miedo, tiene miedo de salir a toda hora, sobre todo a la noche y a la mañana cuando va a trabajar. Nosotros desde el Concejo hemos presentado varios proyectos con respecto a declarar la emergencia en seguridad, que no fueron escuchados, con hacer corredores seguros, que el intendente vetó.

Se ve que la idea del Ejecutivo no es tener a la seguridad como prioridad. Ese es el reclamo fundamental. Obviamente que después los problemas nacionales como la inflación afectan enormemente a los vecinos, pero el estado de falta de gestión en lo que es calles, cloacas, agua potable, no hay presión, y el tema seguridad es lo más importante.

-En relación al crecimiento del delito, según datos del Departamento Judicial Zárate Campana los homicidios aumentaron de 19 a 31 del 2019 al 2021. Es un dato que estremece.

Nosotros durante el gobierno de Cambiemos habíamos logrado revertir esos cuatro años, obviamente que no se había concretado pero por lo menos revertirlo para que eso fuera a la baja y evidentemente eso cambió.

Es una política que ha tenido el gobierno nacional y el gobierno municipal responde a ese gobierno nacional y provincial, de falta de atención a lo que es el tema seguridad.

“El tema seguridad es trágico, hasta el homicidio está aumentando”

Yo no escuché a ningún funcionario municipal quejarse cuando los presos fueron liberados en pandemia. L que está pasando ahora tiene consecuencias en ese accionar. Por otra parte, lo que es el ministro Berni, que también es de Zarate, no se sienta a dialogar con el intendente de Zarate porque tienen problemas políticas en común evidentemente, y los vecinos están en medio de esa situación esperando una resolución o que los cuiden como corresponde porque el tema seguridad es trágico. La gente tiene miedo constante. El delito está aumentando y lo peor de todo es que el homicidio está aumentando.

-¿Qué pasa con el narcomenudeo? Lamentablemente el crecimiento de la droga como la inseguridad van de la mano.

Yo creo que eso siempre fue de la mando. Durante el gobierno de cambiemos fue una prioridad atacar lo que era el narcomenudeo y el narcotráfico y lo decíamos abiertamente. Actualmente no escucho a ningún funcionario hablar en contra del narcotráfico. Creo que hay que tener una postura clara y combatir el narcotráfico. Zarate no está exento a las demás ciudades que están padeciendo este flagelo.

-¿Cómo calificaría en una o dos palabras la gestión de Osvaldo Cáffaro en la ciudad?

En este momento en particular creo que el intendente Cáffaro tuvo un par de gestiones buenas inicialmente, pero estas dos últimas, y en esta en particular, deja mucho que desear y la gente está esperanzada en que esto termine y empiece algún mandato que priorice la cuestión de seguridad que es fundamental y la cuestión de planificación y gestión en los barrios que en este momento es una situación de devastación.

Uno recorre los barrios, no hay veredas, no hay cloacas, zanjas que no se limpian nunca, no hay luz como corresponde. La gente sale de la puerta de su casa y se encuentra con que ni siquiera tiene vereda. Tenemos más o menos unos 42 asentamientos o barrios precarios en la ciudad de zarate a los cuales el estado no llega nunca.

-¿Qué mensaje le dejaría a los vecinos de Zarate?

El mensaje es que voten en una forma en que Zarate tenga un cambio. Hace 14 años que tenemos un mismo intendente y pienso que es el momento en donde hay que girar y ver que se puede cambiar y se puede hacer otra intendencia mirando las localidades vecinas que han cambiado