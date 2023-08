Con más del 81 % de mesas escrutadas, la candidata de JxC Nidia Moirano se impone a su competidor interno, Andrés de Leo. Al momento, las dos listas de Juntos por el Cambio lograron el 33,66% de los votos, frente al 31,28% que reunieron en total las tres listas de UxP.

En tercer lugar quedó “La Libertad Avanza”, que llevó a como candidato Oscar Liberman, y pese al tercer lugar, resultó ser el más votado. Le siguieron el Frente de Izquierda con el 31,16% y en quinto lugar Integración Ciudadana, con el 1.96% de los sufragios.

Aunque no han trascendido grandes conflictos durante la votación, el candidato a primer Senador Provincial la 6ta Sección por la Lista Principios y Valores, Guillermo Fabián Siro, compartió su perspectiva y dejó entrever ciertas irregularidades. En declaraciones para GRUPOLAPROVINCIA.COM, afirmó que “Milei ha sido una revelación… todo lo que representa el peronismo ha bajado mucho en los votos. En el caso de Principios y Valores, en Bahía Blanca, tuvimos mesas de 10 votos, mesas de 0 votos, de 6, de 9, de 5.” Y agregó que ”Uno de los grandes problemas que tuvimos con Principios y Valores es que a Bahia Blanca le llegaron en las urnas las listas de Mar del Plata y otros distritos -no las de Bahía Blanca-, entonces esos votos fueron nulos. Hubo un manejo ex profeso para eso. Y se labraron actas. Evidentemente no se puede pelear con una estructura que comete esos errores, ya que después los Presidentes de Mesa anulan los votos de senadores provinciales y de Intendentes. Entonces vamos a sacar menos cantidad de votos, por esta estrategia en la que el Correo, en vez de mandar boletas que se dejaron etiquetadas como de Bahía Blanca, manden de otros distritos. Eso es una metodología vieja, que se aplica en el peronismo, y que lamentablemente nos la han aplicado a nosotros, en un distrito en el que podríamos haber hecho una fabulosa elección, Este tipo de cosas supera nuestra capacidad de reacción, ya que somos una fuerza de militancia, sin recursos y sin estructura, pero con vocación y pasión."