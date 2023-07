Que él es “un mamarracho” y que “está de joda permanentemente”; que su gestión “hace agua” y se merece una calificación “de cinco para abajo”. Este tipo de conceptos se han vertido sobre el intendente de Azul, Hernán Bertellys, tal como te lo venimos informando hace tiempo.

Joaquín Propato, precandidato a jefe comunal por Unión por la Patria (UxP), conversó con nosotros sobre la problemática que aqueja al distrito.

MIRÁ TAMBIÉN Benito Juárez: avanzan las obras en barrio Lafuente donde se construyeron 40 viviendas

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230726 Joaquín Propato

–En principio, me gustaría conocer qué le puede ofrecer a la ciudadanía, a los vecinos, esta lista que usted encabeza.

Bueno, en principio, una experiencia de muchos años de trabajo en la comunidad. Una lista que está compuesta por azuleñas y azuleños que tienen una inserción social, deportiva, cultural y de compromiso a lo largo de muchos años, con gente con experiencia y también muchos jóvenes que a lo largo de este tiempo hemos ido consolidando, por un lado, no sólo el compromiso, sino también detectar cuáles son los problemas que tiene todo el partido de Azul y también conjugarlo en una propuesta, en un proyecto transformador, que es lo que nosotros proponemos a todos los vecinos y vecinas del partido de Azul.

–Cuando ustedes recorren las calles de la ciudad, ¿con qué reclamos o necesidades urgentes por resolver se encuentran?

Mirá, nosotros tenemos una particularidad: que lanzamos y presentamos nuestra lista en la localidad de Dieciséis de Julio, que es una localidad de noventa habitantes, que está a ochenta kilómetros de la cabecera. Porque estamos convencidos de que una propuesta en el marco de una unidad con la comunidad debe ser y debe no sólo interpretarse, sino llevarse a cabo con cada uno de los vecinos, cada una de las vecinas. Y, sobre todo, teniendo en cuenta todos los parajes, las localidades, y eso traducido a cada barrio, a cada sector de la ciudad de Azul.

Los reclamos, cuando uno está a noventa kilómetros, en una localidad como Dieciséis de Julio, pasan fundamentalmente por la falta de respuestas ante temas que son medulares para esas comunidades. Por ejemplo, los caminos rurales. Los caminos rurales, en definitiva, son los caminos de la producción, pero también son los caminos para una mejor salud. Ante la emergencia es necesario tener los caminos en condiciones. También son para una mejor educación, porque depende el poder ir o no a la escuela del estado de esos caminos. Eso se traduce acá en nuestra ciudad: el estado de las calles, por ejemplo, es un tema y un reclamo permanente en barrios que están a diez cuadras del centro de nuestra ciudad.

Pero, sobre todo, lo que hemos detectado es que lo que falta es un proyecto, poder consolidar un proyecto de vida en esta ciudad. Los reclamos, los que terminan siendo iguales en cada punto de nuestro partido, tienen que ver con la falta de trabajo, la falta de expectativa, la falta de acompañamiento ante las iniciativas de los emprendedores. Tiene que ver con la falta de un sistema de salud que dé respuestas en cada uno de los puntos del partido y de nuestra ciudad. Tiene que ver con que la educación no logra insertarse y no forma parte de un proyecto de desarrollo. Por ejemplo, la Facultad de Agronomía no es parte, no acompaña, pero no porque no quiera la Facultad, sino porque justamente quien no propone, quien no toma esa iniciativa, es el propio municipio de Azul.

Entonces, esos reclamos, que pueden ser puntuales, que a veces tienen que ver con la calle o con el tema del tránsito o la falta de oportunidades, o con que los CAPS están sobrepasados y a veces no tienen ni siquiera un lugar para la espera ante la atención de algún profesional; cuando no hay oportunidades para emprender porque tampoco hay un desarrollo en materia de innovación tecnológica.

Y hay algo que es lo que más nos duele, que es esa apatía, o que hay una bajada de brazos de la comunidad, porque vemos cómo los distintos distritos de nuestro alrededor crecen, se desarrollan, y uno entra en esa comparación. Nosotros tomamos como ejemplo que estuvimos acompañando la inauguración de las termas de Tapalqué, una localidad con 9000, 10.000 habitantes que tiene un desarrollo y una propuesta y un proyecto que contiene a sus vecinos, que les genera una expectativa. No sólo al vecino común, digamos, aquel que trabaja ahí, que tiene ya decidido generar su proyecto de vida en Tapalqué, sino también para aquellos que son jóvenes y que ven una expectativa en su localidad, que se atreven a hacer una inversión, que es uno de los temas que hay que recuperar en Azul, que es cómo el municipio es el rector de un proyecto que convoque a todos los sectores de la comunidad, al sector privado, para que haga las inversiones. Ahora, ¿en torno de qué?

Joaquín Propato.

Bueno, ahí está para nosotros esta diferenciación. Nosotros tenemos un proyecto que está pensado en que Azul está en un momento donde necesita de un municipio presente, y que ese municipio presente se traduce en generar oportunidades, generar condiciones para que todos y cada uno de los vecinos, asociados a través de las instituciones o del propio sector privado, tengan la visión y el acompañamiento, incluso aun la direccionalidad, de un proyecto de desarrollo. Para eso hay que convocarlos.

–¿Nota en este sentido, Joaquín, que el gobierno de Hernán Bertellys está alejado de las necesidades de los reclamos vecinales? ¿Es un gobierno al que le falta empatía?

Mirá, el mejor ejemplo, que lo vemos en esta recorrida por las localidades, es la situación de Chillar. Hoy tienes un grupo muy importante de vecinos que está exigiendo la autonomía. Es la consecuencia de la falta de respuesta y la falta de empatía de un municipio que se ha olvidado de las localidades, que se ha olvidado de los barrios, que en definitiva se ha olvidado de la gente.

Nosotros propusimos desde el Concejo Deliberante un reconocimiento a un exdelegado de Chillar, que fue delegado en el año ’73. Del ’73 al ’76, hasta el momento del golpe, o sea, hace cincuenta años, en dos años y diez meses de gestión, que más o menos es lo que duró, en Chillar se hicieron cuarenta viviendas, se afaltaron diez cuadras y se tuvo una ambulancia 0km. Lo que da cuenta de que es posible, de que se puede realizar una transformación en cualquier orden y ámbito de una localidad o de un partido, de una ciudad, si hay vocación y decisión política y donde a vos te interesen los vecinos y las vecinas. Entonces, si hace cincuenta años se pudo lograr algo de esa naturaleza (que significaba un impacto, te imaginás, en localidades de 3000 habitantes, cuarenta viviendas) y hoy, cincuenta años después, se quieren independizar, es porque no ha habido ningún tipo de respuesta.

Y eso se traduce a todo el partido de Azul, a toda la ciudadanía de Azul. Como te decía, no hay proyecto, no hay propuesta, no hay una visión de presente y mucho menos de futuro.

Por eso, para nosotros, hay algo que es determinante, que es que Azul debe recuperar el rol protagónico en la región. Azul debe sentarse con los intendentes de la región, tiene que pensar en propuestas que no solamente se impulsen desde nuestra propia ciudad, sino que, además, se acoplen al marco de desarrollo de la región, porque eso es beneficioso para todos. Nosotros, por ejemplo, si tomásemos Tandil–Tapalqué como un eje y un corredor, necesariamente hay que pasar: Azul está en el medio. Ahí se abre un corredor, a partir de las termas, del desarrollo turístico que tiene Tandil, para generar un corredor turístico en esta zona.

Pero también creemos que hay potencialidades que hay que explotarlas, hay sectores que tienen un potencial que aquí todavía no ha explotado. La industria hípica, por ejemplo. Tenemos un hipódromo hermoso, que está entre los cuatro o cinco hipódromos más lindos de nuestro país. Es un potencial. La industria hípica es generadora de empleo. Tenemos Fanazul. Hay cuestiones en las que lo que está faltando es un marco de desarrollo, de trabajo mancomunado con la Provincia, con la Nación, en torno a una propuesta transformadora, que es lo que nosotros hacemos o pretendemos hacer.

Ahora, nada de eso se va a poder lograr si no hay un gobierno municipal que convoque, que llame a la unidad de todos los sectores, inclusive con las diferencias. Justamente porque hay que agudizar esas contradicciones para lograr las síntesis necesarias, que son tres o cuatro ejes de desarrollo que puedan estar por encima de cualquier coyuntura electoral, de cualquier gobierno, y que realmente tracen los ejes necesarios para un desarrollo en el corto, en el mediano y en el largo plazo.