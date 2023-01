Iniciada hace más de siete años, la gestión de Hernán Bertellys en Azul no ha estado exenta de polémicas. Más bien al contrario: tal como te lo viene contanto GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente ha quedado en el ojo de la tormenta por cuestiones como su pase del peronismo al macrismo, los robos en el cementerio municipal, la falta de personal e insumos en el hospital o el escándalo por la ruptura con quien fuera su mano derecha durante casi toda su administración.

Para la concejal Laura Aloisi, del Frente de Todos (FdT), Bertellys es “un mamarracho” que les da la espalda a los azuleños, y hace falta generar “conciencia” en la ciudad para que los vecinos no estén “condenados” a seguir viviendo así.

–¿Qué balance puede hacer de la gestión de Hernán Bertellys al frente del municipio, una gestión que comenzó allá por 2015 y que no deja de sumar polémica?

El balance que se hace de la gestión en términos de este año particularmente tiene que ver con el alejamiento y la ruptura y toda esta novela que montaron con el ex secretario de gobierno, ahora concejal, (Alejandro) Vieyra, esto de no hacerse cargo de que, como bien lo dijo el propio Bertellys, había gobernado Vieyra y no él. Y tiene que ver también con la evaluación que se viene haciendo aun desde 2016. Para los peronistas, este personaje ha sido muy caro al peronismo azuleño y al peronismo en general, porque él en 2016 se pasa a Cambiemos y traiciona a la gente que lo llevó a la intendencia, y después no sólo eso, sino porque, contento porque lo trataban como un cisne y no como un patito feo (lo dijo él), nos trató de ladrones de billeteras y de celulares, en comparación con los actos dignos que planteaba Cambiemos, (Mauricio) Macri y demás. Eso lo dijo en la ciudad de Olavarría, hablando mal de su propia gente.

Si bien el análisis más técnico de las gestiones se hace con la rendición de cuentas, acá nunca hay sorpresas con Bertellys. Se ha pretendido plantar como alguien que asumió hace dos meses. Una refrescada y mostrar a los funcionarios que llevan siete años cobrando un sueldo y que pareciera que recién ahora se enteraron de que tienen que gestionar y cumplir algún tipo de función para este partido de Azul.

–En este sentido, y pensando en las necesidades vecinales, aquellos reclamos que ustedes escuchan cuando recorren las calles de la ciudad, ¿con qué se encuentran por parte del vecino?, ¿cuáles son las necesidades urgentes que se deberían solucionar desde el Ejecutivo?

En general, acá tenemos un retroceso y un abandono en términos de proyección de desarrollo de ciudad. No es sólo un diagnóstico político, sino de la propia gente, en términos de lo que marca como necesidades urgentes. Pero urgentes de años. Porque cuando hacés la comparación con las ciudades de la zona, sin importar la bandería política, tenés un Tapalqué con un intendente como Gustavo Cocconi, que planifica para este 2023 un 100% de asfalto para el ejido urbano, y más de la mitad de las calles de Azul son calles de tierra, lo cual trae aparejado el deterioro de la calidad de vida de tu gente. Y lo veíamos en el presupuesto que desaprobamos en primera instancia, en mayoría, y luego, a través de una manifestación por la falta de disponibilidad, porque si no no podían pagar sueldos, tuvimos que aprobar, pensando no en salvarle las papas a este intendente, sino pensando principalmente en la gente. El presupuesto hace una proyección de cincuenta cuadras de cordón cuneta. Y el cordón cuneta debería ser algo que vos ni lo tenés que plantear. Eso no es obra pública, en términos de cómo vos proyectás el desarrollo de una ciudad. Si eso es todo lo que vos tenés para ofrecer como lo mejor... Y lo comparaba con Tapalqué pero también lo puedo comparar con Tandil, o también con Rauch, u otras ciudades gobernadas aún por Cambiemos y donde quien gobierna piensa en mejorarle la calidad de vida a su gente, porque quieren a su pueblo, quieren a su gente, que es lo que no pasa acá. Ejemplos sobrados tenemos. El otro día estuvimos con mi compañero de bloque, Joaquín Propato, visitando Fanazul, donde hay toda una reactivación. Y eso tiene que ver con la memoria. Los peronistas consideramos a la historia y a la memoria como el sentido para los pueblos. Acá, en Azul, Bertellys se sentó con Marcos Peña a decir que no se iba a cerrar Fanazul. Probablemente no estaba dentro de sus posibilidades, pero ¿darle la espalda a la gente?, ¿no hacer nada para intervenir, aun con tu gobierno? Y acá en el ’90, durante el gobierno de Menem, con las privatizaciones, también hubo un intento de cierre de Fanazul, en estos contextos de gobiernos neoliberales, en otra época, en otra década. Acá hubo gente como Julio Varela, que era concejal, que promovió el no cierre y el sostenimiento y aun la estatización de muchas empresas que sostenían la producción de Azul, como era el caso de Sudamtex en su momento. Y esa historia es de 2017, bastante cercana. Uno siempre invita a que se eleven los niveles de conciencia. Y hasta tanto eso no pase, estamos condenados en esta ciudad de Azul a que, si nos sigue gobernando un mamarracho como Bertellys, es eso,tenemos calles de tierra, que es el reclamo fundamental. Hay barrios en que, si no se ocupan los programas de Nación y Provincia, no cuentan con los servicios básicos: ni cloacas, ni agua, no hay riego. Ni que hablar de un tema sensible como es el del cementerio. Hay una causa, interviene la Justicia. Hubo un robo de placas masivo hubo denuncias de vecinos que iban a ver a sus muertos y los habían desenterrado sin previo aviso.

–¿Por qué utiliza ese término, “mamarracho”, para referirse al jefe comunal?

Uno no evalúa las cuestiones en términos personales. Las evaluamos en términos de las responsabilidades. Cuando vos sos la máxima representación del partido de Azul, de la gente de Azul, y decís que tu mayor atributo es que sos un gran gestionador, y de repente venís a decirnos que nos gobernó otra persona durante siete años, creo que te caben ese sustantivo y tantos otros más. Cuando vos tenés la claridad de un proyecto de desarrollo para tu ciudad, encauzás en función de un objetivo y eso debería generar la adhesión de la gente, de las instituciones, de las empresas que quieran venir a invertir, generar la articulación con el sistema de educación. Tiene que ver con una cuestión de iniciativa, pero principalmente con querer lo mejor para tu gente, lo mejor para tu ciudad. Tu ciudad es tu gente. Entonces, cuando vos no definís un destino en función de esta articulación con tu propia gente, vivís todo el tiempo marcando o penando y viendo, “ay, qué lindo está Tapalqué”, que va incrementando. Digo el tema de las calles de tierra porque era un tema de presupuesto, de asfalto, ¿no?, con respecto a Tapalqué. Pero también podemos hablar de la cuestión turística, podemos hablar de otros temas que hacen a que alguien piensa un desarrollo pero no lo piensa en términos individuales, lo piensa en términos de trabajar en conjunto con los objetivos que definen también la representación de las instituciones y demás.

–¿El de Bertellys es un gobierno que le da la espalda a la gente?

Creo que no sólo le da la espalda, sino que tiene la particularidad de tomarle el pelo también, ¿no? Bertellys propuso un 160% de aumento a las tasas. Si eso no es darle la espalda y encima tomarle el pelo a la gente... Después estuvo el tratamiento de una oposición que por una nueva composición en el Concejo Deliberante permitió que no fuera tal disparate. Habemos algunos que queremos otro destino para nuestra ciudad, para nuestra gente. Si vos tenés 60 funcionarios, si decís que en esto nuevo en que te estás reinventando vas a reducir la planta de funcionarios y no lo hacés, y no sólo eso, sino que además te das el lujo de decir que gobernó otro tipo hasta que vos cobraste tu sueldo, eso es darle la espalda, es tomarle el pelo. Y lo que avergüenza más, y esto creo que la gente lo ve, es que intenta como despertarse en un año de elecciones y eso atrasa y aburre, porque vos salís a la calle y no necesitás más que eso para hacer la evaluación del tipo de gestión de quien nos está gobernando