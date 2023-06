Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM te venimos informando sobre las críticas que se le hacen al intendente de Ayacucho, Emilio Cordonnier, por cuestiones como las deficiencias en los servicios que presta el municipio, su actitud de “ningunear” el debate político o la acumulación de basura, entre otras cosas.

Para Juan Pedro Erreguerena, que dialogó con nosotros en esta ocasión, el problema es que Cordonnier hace “marketing” en lugar de resolver los problemas estructurales “grandes” que aquejan al municipio.

MIRÁ TAMBIÉN Trenque Lauquen: acuerdan con los sindicatos un aumento para el personal municipal

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230630 Juan Pedro Erreguerena

–En principio, me gustaría conocer por qué motivo ha decidido presentarse a las próximas elecciones por la lista opositora a nivel local y cuáles son sus aspiraciones.

MIRÁ TAMBIÉN Ianantuony presentó una nueva ambulancia para Mechongué

Tengo el orgullo de encabezar la lista de UxP acá en mi distrito, en mi querido Ayacucho. Este es un espacio que venimos trabajando ya hace más de dos años, desde las elecciones de 2021, con un grupo de compañeros y compañeras de distintas agrupaciones. En aquel año, encabezados por Cristian Burgos, recuperamos un concejal, recuperamos un consejero. Después la meta siguiente era la conducción del Partido Justicialista (PJ), para lo cual fuimos a una interna partidaria y ganamos: presido el Partido Justicialista. Y la meta final es recuperar el Ejecutivo municipal este 10 de diciembre.

Obviamente, antes tenemos las elecciones, ¿no es cierto? Desde el 2011 que gobierna Juntos, gobierna el radicalismo acá en Ayacucho. Y la verdad que los problemas estructurales grandes de nuestro pueblo no se han solucionado, y un poco eso nos motiva, sobre todo, a poder tener un Ayacucho más pujante.

–¿Cómo calificaría en este sentido la gestión de Emilio Cordonnier?

En muchas cuestiones tiene un marketing, por decir así, pero los problemas estructurales grandes no han sido resueltos. Comenzando por la planta municipal. Acá un empleado municipal cobra un sueldo básico de $ 70.000 y están subordinados por las horas extras. Pero también se jactan de tener 180 millones en el banco y no los vuelcan en esta planta municipal, además, con trabajos en forma precaria.

Están desde hace doce años. El anterior intendente, que dejó a este intendente hace seis años, se fue diciendo que estaban en deuda porque no habían podido generar puestos de trabajo genuinos. Y siguen con la misma problemática. Acá tenemos que dividir lo que es producción, porque Ayacucho es uno de los mayores productores ganaderos de terneros del país; eso conlleva la mejora de caminos rurales, el trabajo mancomunado con las instituciones, como la Sociedad Rural. Pero también este tema del trabajo genuino, de las pequeñas pymes. En el presupuesto anual de este año, se baja el porcentaje en producción.

Juan Pedro Erreguerena.

Después tenemos un terrible problema en cuanto a lo que es tránsito, seguridad. No hay secretario de Seguridad que coordine el tránsito. Lamentablemente estamos teniendo todos los días un accidente, en una ciudad chica. Lo que falta es educación vial; realmente pasa por ahí.

Y también nosotros queremos darle una impronta a lo que es el deporte, la cultura, la educación. Falta infraestructura en esto. Las instituciones intermedias están sin apoyo. Y en educación, para mostrar lo que es la gestión de Provincia, hace diez días se terminaron de entregar 3200 computadoras a los alumnos y alumnas de sexto y séptimo año de secundaria; el 92% de los chicos de acá del secundario se anotaron en el viaje de fin de curso pagado por la Provincia; se entregaron los libros que hacen a la mejora de la lectoescritura en primaria; se agregaron jornadas completas con quinta hora en escuelas, y eso conlleva 190 millones de pesos anuales, que entran a algo de 13 millones por mes de cargos docentes, lo que también conlleva que haya más matemática, más lengua, más educación física, más artística en las escuelas. Así que en eso, apoyando, obviamente, la gestión de nuestro gobernador.

–Por lo que cuenta, entonces, a la gestión del intendente Cordonnier le falta mayor contacto o vínculo con los vecinos.

Es un poco esto que te digo del marketing, porque inauguran, no sé, la entrada al hospital, porque hicieron una linda entrada en el hospital, pero no tenés guardia. Los vecinos se quejan porque no hay guardia traumatológica. O pintan todas las sendas peatonales, pintan los cordones amarillos, pero todos los días tenemos un accidente de tránsito. Entonces me parece que el problema es mucho más estructural. Vuelvo a decirte, partiendo de lo que son los servicios, lo bien que trabajan los empleados municipales, no tienen la remuneración que corresponde.

–Por último, Juan Pedro, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a los vecinos, a los habitantes de Ayacucho, de cara a las próximas elecciones PASO?

Bueno, en principio, que apoyamos la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi a nivel nacional, de Axel Kicillof y Verónica Magario en Provincia, y acá en Ayacucho, que nos den la oportunidad. Porque, como te dije al principio, pensamos en un Ayacucho más pujante, un Ayacucho con mucha más producción. Creemos que es importante, que tiene que crecer, no solamente en un pensamiento conservador como es este gobierno comunal. Así que la idea pasa un poco por priorizar esto.