Me gustaría conocer la evaluación que hace de la gestión de Emilio Cordonnier en la ciudad.

Justo estábamos haciendo rendición de cuentas y estamos en un proceso de ver, de todo lo que se presupuesta el año anterior, qué obras se han finalizado, de dónde vienen los fondos y demás.

En el proyecto de presupuesto para el año 2022 hay varias cosas que se remarcaron que este gobierno circunstancial y local proyectó para este año. Ahora estamos en abril, pero proyectó que en este año se iban a terminar todas las obras que se habían comenzado y que el municipio se iba a ordenar, que no se iban a realizar nuevas contrataciones, que iban a ofrecer nuevos servicios…

Y eso es más o menos lo que venimos exigiendo, que demuestren que lo que plantearon en ese presupuesto se vaya concretando.

Usted señala que desde el municipio plantearon que van a intentar ordenarse. ¿Las cuentas no estaban en orden en la municipalidad?

Al no haber participado como concejal en años anteriores, no sabría decirlo. Pero sí lo puedo deducir por lo que se expresa. El intendente expresa todo el tiempo que el municipio “está en orden”. Los que vivimos en Ayacucho nos damos cuenta que esto no es así. Los servicios no se dan con la calidad que debieran y la planta de personas que trabaja dentro de la municipalidad no está regularizada como debería estarlo.

"El intendente expresa todo el tiempo que el municipio “está en orden”. Esto no es así"

Un claro ejemplo es cuando hablamos de los subsidiados por trabajo, que en realidad es, a mi criterio y desde un punto legal y técnico, trabajo en negro precarizado. No podemos decir que la casa está en orden, pero eso es lo que se quiere transmitir.

No sé si desde un punto de vista financiero o desde qué punto de vista pretenden instalar mediáticamente que esto es así. Desde la mirada de una simple concejal del pueblo, veo que en realidad no está en orden, no se dan los servicios que corresponden ni la calidad que corresponde.

Tenemos muchos problemas en esta etapa otoñal con respecto a la recolección de hojas, con respecto a la poda de plantas.

¿Le manifiestan esto los vecinos y algún otro problema específico cuando recorren los barrios? ¿Cuáles son otras preocupaciones?

Por supuesto. No se manifiesta solo en el recorrido de los barrios, se manifiesta inclusive con el mismo devenir de la zona más céntrica.

Hace dos días hubo una lluvia fuerte que fue terrorífica, hasta se volaron techos, y el mismo caudal de agua estancada también deviene de esas hojas no recolectadas que tapan las bocas de tormenta.

Yo tengo 29 años. De estos 29 años, hace 10 casi 11 que son gobierno local. En 10 años, si no tuviste la logística o no tuviste la previsibilidad de logística necesaria para hacer una buena recolección me parece que algo está fallando y no está en orden.

Una de las cosas que vimos y reclamamos y que insistimos desde el comienzo de año es el tema de la basura, la recolección sigue siendo en un horario incómodo para los vecinos, para el tránsito, para los trabajadores.

"El ingreso promedio de un empleado municipal no supera los 30.000 o 34.000 pesos. Tenemos un precio de alquiler que oscila entre los 15.000 y 20.000 pesos"

Sigue habiendo un basural a cielo abierto, donde inclusive esta concejal se aproximó y encontró bolsas con residuos patológicos que tienen un específico tratamiento. Aunque se denunció ante el OPDS, no hubo respuesta alguna.

No podemos decir que Ayacucho está en orden cuando el ingreso promedio de un empleado municipal no supera los 30.000 o 34.000 pesos. Tenemos un precio de alquiler que oscila entre los 15.000 y 20.000 pesos. Yo le pregunto al intendente si ante este panorama, donde un alquiler sale 15.000 o 20.000 para un ciudadano que cobra un subsidio por trabajo o un contrato de la más baja categoría, que cobra 30.000 pesos, puede subsistir hoy en día. No podemos hablar de orden.

¿Hay crisis habitacional en Ayacucho?

Sí, es una de las principales demandas. Es lo que constantemente nos transmiten los vecinos. No se encuentran alquileres y los alquileres que se encuentran son carísimos para el poder adquisitivo que puede tener un ayacuchense hoy en día