Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la concejal Marcela Guisande.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Marcela Guisande.

Emilio Cordonnier, intendente radical de Ayacucho, sigue sumando críticas a su gestión. En otra oportunidad te contamos sobre la polémica por el basural a cielo abierto, la falta de trabajo y la mala calidad en los servicios. “El intendente expresa todo el tiempo que el municipio está en orden y esto no es así”, había asegurado a GRUPOLAPROVINCIA.COM la concejal del Frente de Todos, Sandra Divasson.

MIRÁ TAMBIÉN San Andrés de Giles: más energía eléctrica para Cucullú

Ahora la titular del bloque, Marcela Guisande, apuntó contra el jefe comunal por “ponerle palos en la rueda” a la oposición y “ningunear el debate político”.

-¿Desde su experiencia política, pero también como vecina, es necesario este año un cambio en la conducción del Ejecutivo Local?

Nosotros representamos un modelo nacional y popular, y nuestra aspiración es ser gobierno en la gestión local. Acá hay una conducción de un gobierno PRO-radical desde hace 11 años y el desgaste lógico hace que como oposición cuestionemos un montón de temas.

MIRÁ TAMBIÉN Pergamino: comenzó el Plan de Pavimentación 2023

Lo que recibimos de la gestión de Axel Kicillof es, básicamente, lo que hace que Ayacucho tenga el incentivo para proyectarse. La mayor parte de la gestión local está basada en fondos del gobierno provincial.

-¿Al gobierno de Emilio Cordonnier le falta iniciativa para gestionar?

Sí, su gestión es limitada. Todo lo que llega de Provincia en términos de educación, salud e infraestructura Cordonnier lo revierte y lo presenta como gestión municipal.

Marcela Guisande.

-¿Cuáles son los déficit de su gobierno?

No sé si llamarlos déficit, pero diferimos con él en la esencia de la política. El Concejo Deliberante funciona a las 9 de la mañana, a contrapelo de la actividad diaria de los vecinos, cuando históricamente lo hacía a las 19 y la gente se había hecho el hábito de asistir o escucharlo, porque se transite en vivo. Ahora desde el Ejecutivo apagaron o ningunearon el debate político. Vecinos han llegado con notas al Concejo y no han sido aceptadas.

-Por lo que cuenta, al intendente le falta mayor contacto o vínculo con los vecinos…

Apertura, sobre todo apertura. ¿Por qué lo digo? Nosotros desde el Frente de Todos gestionamos la llegada de un frigorífico avícola. Viajamos a La Plata y, finalmente, el ministro Javier Rodríguez firmó en Ayacucho el convenio de intención.

Había que empezar a mover la licitación para dar el puntapié inicial. Estuve 15 días intentando que el intendente firmara ese acuerdo o para que la Provincia, que tenía el dinero disponible para el primer desembolso, diera el inicio.

Siento que cada gestión que llega de Provincia se traba, se demora. Vinieron las dos arquitectas que van a seguir la construcción de esta planta y el secretario de Producción no me dejó entrar a la reunión. Es doloroso y poco democrático que manejen esas cuestiones de esta manera. No entiendo por qué empiezan a poner palos en la rueda.