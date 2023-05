Se trata de una obra histórica de reacondicionamiento que complementa los trabajos de recambio de la cañería; para la conexión y empalme a la red existente de la Planta Potabilizadora, este proyecto que por primera vez se lleva adelante; pone en valor la infraestructura de la planta; y potencia la distribución del servicio de agua a la ciudad en su totalidad.

Esta obra, responde a las necesidades de mayor distribución, debido al crecimiento de Bolívar; contemplando el diagrama de la planta urbana; los barrios más antiguos y los nuevos desarrollos urbanísticos que se expanden a partir del nuevo Código de Zonificación.

La obra de Red de Impulsión de Agua que comenzó en julio del año 2022; dio comienzo al recambio integral de cañerías sobre la Av. Fabrés García; continuando por las avenidas 25 de Mayo, 9 de Julio, Pedro Vignau; y actualmente, una cuadrilla de más de 20 trabajadores se encuentra realizando el cruce de cañerías sobre Avenida Brown.

Es una obra histórica para Bolívar, porque viene a saldar desde lo estructural y sanitario, un requerimiento fundamental para la expansión de un servicio esencial como lo es la distribución de agua potable.

Vecinos y vecinas de Bolívar que diariamente transitan por las calles donde se está trabajando se manifestaron conformes con la obra: “Bolívar se ha expandido mucho y siempre tuvimos la misma cañería que no da abasto, ésta es una obra que viene de diez. Hace años no veíamos un movimiento de esta magnitud; son obras que no se ven, va todo bajo tierra no se ve pero es una obra que está muy bien; y son las obras más importantes para Bolívar”.

Por su parte, Pedro vecino de Brown y Boer sostuvo: “Es una obra necesaria para completar la planta de agua que se hizo y es fundamental”.

“A pesar de todo el movimiento de maquinaria y los cortes de tránsito, los vecinos saben entender bien lo que estamos haciendo”, manifestó Franco integrante de la cuadrilla, quien trabaja acompañado de más de 30 operarios, todos de Bolívar.

La impactante obra que interviene la circunvalación de Bolívar es financiada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del organismo DIPAC, y permitirá potenciar el trabajo fundamental de la Planta Potabilizadora; distribuyendo un servicio esencial; de calidad a toda la comunidad de Bolívar