-Necochea cumplió 141 años el pasado 12 de octubre. ¿Cómo encuentra este nuevo aniversario a la ciudad?

Gonzalo Diez, concejal de Necochea por la UCR

Al cumplirse el 141 aniversario tuvimos el tiempo y el espacio de recordarlo y festejarlo, cosa que está muy bien, pero pasan las fiestas y al día siguiente los problemas que han quedado sin resolverse emergen nuevamente. Necochea está en una situación donde no se ha logrado instalar y debatir los temas que realmente importan, problemas estructurales que persisten que no han ni siquiera comenzado a debatirse para solucionarse.

Necochea tiene serios problemas medioambientales con el sistema de recolección y tratamiento de residuos, con la inexistencia de una planta de tratamiento de afluentes cloacales y con una falta de planificación que hace que muchas veces choquen distintas actividades como puede ser la actividad portuaria con la vida de la ciudad.

Son todos problemas que no están en la agenda de la actual gestión y al no estar en la agenda de la actual gestión es muy difícil ver un horizonte en donde empiecen a solucionarse.

-¿Cómo podría calificar la gestión de Arturo Rojas en la ciudad?

Yo creo que es una gestión que en términos comparativos ha logrado mejorar algunos indicadores que venían de arrastre en la anterior gestión del Frente Renovador que fue muy mala, en términos económicos sobre todo. Ha logrado ordenar algunas cuentas pero luego se ha dedicado al maquillaje. Cuando vos te sacás el maquillaje de la cara aparece la realidad. Justamente, no se ha encargado de empezar a definir un perfil.

"Se ha abandonado absolutamente la política turística y no hay una planificación"

Se ha abandonado absolutamente la política turística y no hay una planificación. Al no haber una planificación, no hay un rumbo, no hay un norte. Para mí, es un gobierno de corto plazo, que no puede generar expectativas de lo que Necochea necesita que es empezar a desandar un camino de desarrollo que nos merecemos y que tenemos condiciones de transitar.

-¿Cuáles son los principales reclamos de los vecinos de la ciudad cuando usted recorre los barrios? ¿Con qué se encuentra?

Hoy hay un problema que creo que es el principal que es la seguridad. La inseguridad es un problema en Necochea. Tiene una escalada que no se detiene y no hay voluntad política de un tratamiento conjunto.

"El intendente actual le tiene muchísimo temor a hacerse responsable de la seguridad del distrito"

Hemos presentado un proyecto de ordenanza para constituir un Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana que presida el propio intendente y que permita que en una misma mesa estén sentadas las fuerzas policiales, la justicia, las entidades, la comunidad y el propio Concejo Deliberante para tratar a la seguridad de manera integral, para tener un mapa del delito, poder detectar conflictividades y de esa manera trabajar.

Hoy los municipios están obligados a involucrarse en este tema y el intendente tiene que ser el que encabece ese involucramiento. El intendente actual no lo hace, le tiene muchísimo temor a hacerse responsable de la seguridad del distrito. La inseguridad ha crecido con índices alarmantes en Necochea.

-De hecho, el intendente rechazó la creación de este Consejo Municipal de Seguridad alegando que es ilegal.

Un disparate. En realidad lo que él quiere es correrle el cuerpo a hacerse responsable y a presidirlo. Si la máxima autoridad política del distrito no es la que preside dándole legitimidad a un Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana donde invite a sentarse a otros actores que sin la presencia y sin la conducción del intendente seguramente no lo harían, está demostrando cuál es la consideración que él tiene de la seguridad, deslindando toda responsabilidad en la Provincia, que por supuesto la tiene, pero no haciéndose cargo