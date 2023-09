El candidato peronista a la intendencia, Gregorio Estanga, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre la situación del municipio comandado por Yeza, a quien calificó como “un verdadero encantador de serpientes” que “nunca hizo nada” por la mayoría de los vecinos. Además, consideró que Juan Ibarguren, el candidato de JxC, no representa una diferencia porque “es parte de la misma gestión desde hace ocho años”.

Escuchá la entrevista:

–La situación en Pinamar en torno a los trabajadores municipales atraviesa tiempos realmente complejos. Sin embargo, el intendente Martín Yeza se ausenta bastante seguido de la ciudad por temas relacionados con su candidatura a diputado y también como asesor de campaña de Patricia Bullrich. Es algo que han denunciado a través de un comunicado ustedes, desde UxP, a nivel local. ¿Cómo analizan la situación actual de un intendente que prácticamente no está en la ciudad y no gestiona?

Mirá, en realidad es como vos decís, pero habría que corregir algo: nunca estuvo. Incluso en los momentos más difíciles que tuvo el mundo, nuestro país, Pinamar, en momentos de pandemia, cuando realmente había que invertir en salud, invirtió en una bicisenda. Una bicisenda que ni siquiera estaba planificada para la utilidad del 90% de la comunidad. Era prácticamente una bicisenda, digamos, para andar el monopatín de smoking. O sea, algo incierto. Muy, muy de la falta de planificación y de la ausencia de escucha de los reclamos de la comunidad; más en un momento tan difícil como la pandemia, donde solamente tenía de diez a doce el turno para hisopado e hisopaban diez personas por día. Y cuando nosotros activamos el hisopado con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Que, está bien, lo iniciamos cerca de la temporada alta, pero fueron quinientas personas por día que hisopamos, y entre ellas un montón de pinamarenses. El vacunatorio también fue asistido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Hoy dice “Con los chicos no”. Una falta de respeto.

Además de la ausencia de una estructura que no veló por la transferencia nacional directamente implicada con las infancias, en un momento difícil, de pandemia, y desde adentro del gobierno del intendente, de la gestión de Martín Yeza, faltaron tarjetas Alimentar en cada familia. En momentos de pandemia, con carta documento, con allanamiento de la Policía Federal en Desarrollo Social. Con gente de su estructura detenida, y él mirando para otro lado. También la mala administración del SAE, del Servicio Alimentario Educativo: se declaró incompetente. Tuvimos un menor que falleció por desnutrición en Pinamar.

–Sí, una situación realmente delicada. En este contexto que usted está señalando, Gregorio, y pensando que Yeza está más ocupado en la campaña nacional que en la gestión local, desde UxP están reclamando que se tome licencia formalmente.

En principio, los discursos que tienen dependen del contexto. Son muy hábiles en el marketing, pero hay una distancia muy grande entre lo que dicen y la realidad. Él sale a hablar por los medios nacionales de la economía, a plantear cuestiones ilustrativas, pero Pinamar es un caos. Es la peor administración pública de la historia de nuestra comunidad. Es la gestión que deja la deuda más grande en cuestión administrativa económica. Es la gestión que abandonó, nunca se abandonó tanto a los barrios. Los sectores ABC1 del norte, Pinamar Centro, Cariló. Falta de mantenimiento de las calles. Es una vergüenza, una vergüenza. Y la mugre, la mugre de la falta de gestión, de la falta de presencia de la estructura conductual de un intendente que hay en los barrios. En el barrio San José, en donde más gente vive todo el año, que es Ostende, en Valeria, Cariló también.

Es impresionante el olvido por la ausencia de gestión, esté o no esté. O sea, esté presente en las redes, esté presente en el municipio, esté en licencia o no esté, es lo mismo, porque nunca hizo nada. Ocho años es mucho para tan poco. Y tan poco decimos, porque lamentablemente, y desatinadamente para la comunidad, en los momentos más difíciles hizo una bicisenda, gastó 18 millones de pesos en una bicisenda. Que además fue errada, porque no era la raíz del problema que teníamos como reclamo de la comunidad en ese momento.

Un verdadero encantador de serpientes, un verdadero narrador, un verdadero cuentacuentos, pero nada tiene que ver con la realidad. Y con un capital político como resultado electoral que todavía es importante, ¿no?

–Bueno, ustedes lo definen muy bien, ¿no? Ocho años es mucho tiempo para tan poco. Y principalmente con esta intención que tiene Yeza de apuntar a nivel nacional sin hacerse cargo de la crisis local. ¿Piensa que su representante, a quien delega o intentará delegar el poder en las próximas elecciones, va en el mismo camino que él en cuanto a una futura o posible gestión?

Pero es parte de la misma gestión hace ocho años. Fue secretario de Hacienda y después cuatro años secretario de Turismo. Yo, si fuera secretario de Turismo de una gestión tan olvidada de los reclamos de la comunidad, y en una ciudad concebida turísticamente, estaría peleando permanentemente. Y si no, si no hiciera caso a lo que el secretario de Turismo planteara como ciudad considerada turísticamente, renunciaría. ¿Qué secretario de Turismo se lleva una buena impronta, un buen trabajo, en una gestión en donde no hizo nada absolutamente hacia el 80% de los residentes de la comunidad, de los barrios?