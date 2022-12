No es la primera vez que te contamos sobre los problemas que viven cotidianamente los vecinos de Ensenada, el partido que gobierna Mario Secco. Aumentos de tasas que castigan el bolsillo y falta de trabajo son algunas de las dificultades de las que hablábamos.

Ahora, el concejal Leandro “Peto” Rojas (Juntos) dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM enfocándose en la inseguridad, otro drama que, según dijo, tiene a los vecinos muy preocupados. “Es un problema que nos afecta a todos. Tiene que haber un mayor compromiso”, dijo el edil.

–Semanas atrás, usted señalaba que Mario Secco se enfocó en el centro de la ciudad, olvidándose de alguna manera de la periferia. ¿Cómo es la realidad de los vecinos que viven en estos sectores postergados de la ciudad?

En Ensenada seguimos muchas problemáticas. No es que Ensenada es una isla. Tenemos muchas cuestiones por resolver y obviamente que tenemos que poner énfasis en esas problemáticas para ver de qué manera las abordamos. Me refiero a, por ejemplo, problemas ambientales: somos la quinta ciudad más contaminada del país y tenemos que entender que es necesario generar proyectos que mejoren la actual situación socioambiental de toda la región. Porque hay que abordarla de manera regional la cuestión ambiental, porque trasciende todo tipo de fronteras. Y la agenda ambiental de los próximos años sin duda tiene que ser un instrumento de debate y de generación de propuestas.

Después, también, respecto de la educación, creo que tenemos que hacer en el distrito una evaluación general para saber dónde estamos parados verdaderamente, para ver dónde tenemos que reforzar.

Debemos trabajar también sobre las problemáticas que tenemos en infraestructura: en equipamiento, en conectividad.

También la economía local, que ha tenido una gran afectación después de la pandemia y el municipio lo único que quiere es aumentar las tasas. Ahora vamos por un 55% más de aumento y nuestro punto de vista es que se necesitan programas de incentivo y de fomento que puntualicen las necesidades primordiales. Debemos trabajar de manera entrelazada para la recuperación de la economía, para que pueda ser rápida. En cada casa que visitamos, por lo menos dos personas del grupo familiar están desempleadas. Es ilógico que en una ciudad industrial como Ensenada haya tanta desocupación. Nosotros creemos que la única manera de reducir esto es con la creación de nuevas oportunidades, nuevas fuentes y nuevas salidas laborales, y volviendo a darles importancia, como siempre decimos, a las escuelas de oficios, que también otorgarían verdaderas herramientas para un mejor futuro de los ciudadanos, para un mejor porvenir.

Cuando digo que Ensenada no está exenta de un montón de cuestiones, me refiero también la inseguridad. Es un problema que nos afecta a todos, que está pasando, y que no es una sensación ni es una moda. Muchas veces escuchamos a ediles o a funcionarios decir que encaramos una temática de moda. Cuando hacemos una solicitud, por ejemplo, de un domo de seguridad para un lugar donde están sucediendo hechos de inseguridad, plantean que los vecinos quieren vivir en un Gran Hermano a cielo abierto. Y la verdad que ese tipo de contestaciones, en una problemática tan importante, no son correctas. Un país seguro es un país en el que la población vive con tranquilidad, donde se detiene a los delincuentes, se los condena y se asegura que esa condena se cumpla. Tenemos que tener un mayor compromiso y eso, obviamente, lo hacemos con decisión política e inversión.

Hay muchas cosas por trabajar en Ensenada.

Leandro “Peto” Rojas.

–Usted remarca mucho la idea de que Ensenada no es una isla, de que no está exenta de los problemas que afectan a la provincia. ¿Desde el oficialismo piensan lo contrario, que la ciudad es una isla?

Yo lo que creo, y se lo recalco muchas veces, es que se quieren despegar un poco del gobierno provincial y nacional. Y la verdad es que forman parte de un mismo proyecto político. La crisis que vivimos los argentinos hoy la generó su gobierno. Entonces ellos no se pueden despegar. Es una crisis que la vemos todos con muchísima preocupación. La gente no es que no llega a fin de mes, sino que no llega a fin de semana. Tenemos muna inflación galopante, fuera de control, y eso afecta a todos, en especial a los que menos tienen. Y para salir adelante de eso, necesitamos un plan.

Lo peor y lo más grave que vemos nosotros es que no vemos un plan claro, un rumbo claro. No sabemos cuál es el modelo de crecimiento que quieren para la Argentina. No saben cómo generar empleo, no saben tampoco cómo aumentar las exportaciones. Debemos trazar políticas de Estado y poder mantenerlas en el tiempo; esa es la clave. Porque lo que pasa también muchas veces es que llega un gobierno y piensan que son los fundadores de la Nación. Y la verdad es que hay que implementar políticas de corto, mediano y largo plazo. Cuando hablo de políticas a largo plazo, estamos hablando de políticas de veinte, treinta años para empezar a ver los resultados.

Con una inflación así, es todo inmanejable, en general. No hay precios, los comercios no saben a qué precio reponen su mercadería. Tampoco hay crédito. Al no haber importaciones, también empieza a haber un faltante de productos. Con la inflación, en realidad, es todo malo: es imposible que la Argentina crezca. Y no hay soluciones mágicas. Hay que laburar mucho, hay que tener un plan integral que haga que la Argentina crezca, que produzca más, que se genere más empleo, que se exporte más. Vemos que hablan mucho del ahogo de dólares, y eso es porque exportamos muy poco.

Entonces, hay mucho por trabajar. No sólo a nivel nacional y a nivel provincial; nosotros, a nivel local, también estamos intentando generar una alternativa seria y competitiva de cara al año que viene, armando equipos técnicos, generando un equipo de gobierno por si a partir de 2023 podemos llevar los destinos de la ciudad adelante.

–En este contexto tan delicado de la ciudad, ¿cómo se consolida Juntos por el Cambio para el 2023?

La verdad que estamos muy contentos por el laburo que venimos generando, no sólo desde lo legislativo, con nuestro bloque de Juntos, que mantenemos una unidad, que trabajamos entrelazadamente, sino que ya desde hace un tiempo venimos con un gran equipo a transitar un sueño importantísimo, que es poder llevar los destinos de la ciudad adelante. Ya hace un tiempo que empezamos a caminar la ciudad de punta a punta, a conocer a cada uno de nuestros vecinos, a escucharlos personalmente. Sin duda que la escucha activa es fundamental para saber cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades, sus realidades, sus ideas, sus sueños. Y no sólo nos quedamos en el escuchar, sino que empezamos a laburar sobre las problemáticas que nos plantean. Y vemos que la gente quiere vivir tranquila, que la gente quiere vivir segura, que necesita empleo genuino, que quiere que los pibes puedan estudiar y que se generen verdaderas oportunidades para las nuevas generaciones.

Es por eso que asumimos un compromiso importantísimo. Porque estamos convencidos de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Debemos ser conscientes de que somos capaces de escribir una nueva historia en el distrito y generar un cambio de rumbo. Para eso necesitamos, obviamente, una plataforma a corto, mediano y largo plazo, con políticas claras, con ideas renovadoras, unificando objetivos, planificando y proyectando desde nuestro espacio, con toda la fuerza de nuestra coalición. Con las diferentes líneas del PRO, con la UCR, con la Coalición Cívica, con el GEN, con el sector del peronismo republicano. Y no sólo nos alcanza con eso, porque la verdad que venimos creciendo muchísimo en el dsitrito y fuimos incorporando también vecinalistas, independientes, diferentes instituciones que nos quieren ayudar en la organización de este proyecto político a futuro en el distrito. Así que estamos muy contentos por el trabajo que venimos generando.

La gente está un poco cansada de la pelea y la confrontación política. Creo que nuestros verdaderos enemigos tienen que ser la inflación, la inseguridad, la desocupación. Que las candidaturas no nos desvíen del foco principal, que son las necesidades de la gente