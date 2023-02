Llevaría bastante tiempo enumerar todas las falencias que se le han señalado a Jaime Méndez por su gestión al frente del municipio de San Miguel, continuidad de la de Joaquín de la Torre. Desde aquí te contábamos, por ejemplo, que se lo criticó por realizar obras hidráulicas incorrectamente, por hacer “un desastre en la cultura” y por no dotar a las escuelas de elemntos básicos.

Juanjo Castro, concejal del Frente de Todos (FdT) y presidente del Partido Justicialista (PJ) local, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre los problemas que atraviesa el distrito bajo el mandato de Méndez. El edil hizo hincapié en la crisis del sistema de salud, que hace que quienes necesitan una prótesis deban estar en cama varios meses esperando que lleguen, según dijo.

Escuchá la entrevista:

–¿Qué balance puede hacer, no sólo como concejal sino también como vecino de San Miguel, de la gestión de Jaime Méndez?

Nosotros venimos manifestándonos, desde el bloque de concejales y desde la presidencia del PJ, que es una administración que tiene una complejidad muy interesante, ¿no?, porque, si bien es uno de los municipios con mayor recaudación en materia de tasas municipales y de seguridad e higiene (unos cien millones de pesos por día), tiene un déficit enorme: un sistema de salud que no puede brindar a los vecinos de San Miguel una atención pública, gratuita y de calidad, sino que se va agravando en lo que tiene que ver con las cuestiones sociales, con la seguridad, y fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con la gente de menores recursos, y que el municipio los tiene totalmente discriminados.

Para nosotros, el modelo de Macri, de Vidal y de Larreta es similar al que se aplica en San Miguel, y que nosotros creemos que debe haber una mejor redistribución de los ingresos para que el Estado repare todos los problemas que tienen los vecinos, que no lo hace.

–Entonces ¿gobierna para unos pocos Jaime Méndez?

Jaime Méndez gobierna sólo para un sector de San Miguel, y lo hace de manifiesto. Hoy, por ejemplo, estamos atravesando fechas como los carnavales. Ellos proponen carnavales criollos, un invento que vienen haciendo hace siete años luego de prohibir los carnavales, los corsos, de prohibir los circos. En San Miguel está prohibido que todo lo que tiene que ver con lo popular pueda llevarse adelante en nuestro municipio, y seguramente ellos se sienten cómodos representando a ese sector de la sociedad que, por supuesto, tiene obra social, tiene un trabajo registrado, que tiene una calidad de vida superlativa, y que les viene dando resultado a lo largo de este tiempo producto de la falta de unidad en el peronismo, de ponernos de acuerdo para que De la Torre y Jaime Méndez puedan terminar ese mandato que llevan hace 16 años gobernando San Miguel, y que la mayoría de los vecinos lo padecen.

–¿Con qué necesidades se encuentra usted a diario cuando recorre los barrios?

Bueno, fundamentalmente lo que te decía: un sistema de salud que tiene 19 centros, tiene tres hospitales, y la gente se muere en vez de poder recibir atención médica. Ha habido una renuncia masiva de más de 50 profesionales que hacían al hospital Larcade un hospital de calidad, un hospital escuela donde se formaban los mejores profesionales para después ir absorbiéndolos otros municipios a sus sistemas de salud.

Y después, obviamente, lo que te decía de las cuestiones sociales. En San Miguel, si hoy una persona no tiene los 150.000, 200.000 pesos que vale un sepelio, no lo puede resolver, porque el Estado municipal no da una respuesta favorable a la mayoría de los casos. Nosotros venimos proponiendo hace un tiempo las salas velatorias municipales gratuitas para aquellos que no tienen recursos.

Lo mismo el tema de las prótesis, que también se lo he planteado al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y que gracias a ese vínculo con Nicolás podemos ir resolviendo el caso, que es para observar y poner la lupa. En San Miguel, una persona, si se quiebra la cadera, se quiebra una tibia, un peroné, un brazo, un codo, una muñeca, la atienden y la mandan a la casa, y se la tiene que rebuscar para poder conseguir una negativa de poder comprar la prótesis y la mandan a Desarrollo Social de la Provincia o de la Nación o a Región V para que le resuelvan el problema. Cuando, por la coparticipación, en materia de salud el municipio recibe los recursos para que la gente pueda tener esa prótesis y poder hacer la recuperación en su casa. Mire, yo he tenido casos de gente que ha estado entre cinco y seis meses tirados en la cama en su casa, porque no venía el reemplazo de la cadera o la prótesis para una tibia y peroné. Amén de que en nuestra Constitución existe que el ciudadano tiene derecho a la salud, en San Miguel eso no se cumple.

Después lo vemos a De la Torre diciendo que hay que bajar los impuestos en la provincia de Buenos Aires, en su alocada carrera por querer ser gobernador, y resulta que en San Miguel les aumentaron casi el 150% los impuestos a los vecinos y los comerciantes. Nosotros estamos haciendo una campaña en todas las plazas, en las estaciones de ferrocarril, incluso recorriendo los comercios, juntando firmas. En los primeros siete días hemos juntado más de 14.000 firmas. Los vecinos están muy enojados con el tema del impuestazo que les aplicó San Miguel. Lo que hacen en San Miguel es lo contrario de lo que dicen fuera del distrito.

Para nosotros, las deficiencias en materia de ambiente, en materia sanitaria, en materia de desarrollo urbanístico, en el tema que tiene que ver con la salud pública, con los animales... Venimos planteándole hace un tiempo al intendente la construcción de un hospital veterinario. Cada vez son más perros, cada vez son más gatos los que andan deambulando por las calles de San Miguel. No se los alimenta, no se los cuida, no se los vacuna. Nosotros creemos que tiene que haber una política que pueda de alguna manera resolver todos esos temas. La adopción, un cuidado de una adopción responsable. Hay un montón de cuestiones que San Miguel tiene que resolver y el intendente no lo ve.

–Usted ha manifestado abiertamente sus intenciones de presentarse como precandidato a intendente. Me imagino que todo lo que venimos hablando sobre las políticas que lleva adelante Méndez es lo que de alguna manera lo incentiva para presentarse en la carrera...

No solamente las cuestiones que te he planteado. Después de treinta años de militancia, la primera vez que encabecé una lista fue en el año 2021 como concejal de San Miguel. Fui a unas PASO, las gané con el 57% de los votos, le aportamos a la sección 60.000 votos en San Miguel y es un montón. Y me parece que ese es el trampolín a poder militar y soñar la posibilidad de que un gobierno del pueblo, un gobierno peronista, pueda volver a gobernar San Miguel. Y para eso es importante destacar el acompañamiento de todas las organizaciones sociales, el acompañamiento de las fuerzas políticas, de los gremios, de la CTA, de SUTEBA, de La Cámpora, de Nuevo Encuentro, del Movimiento Evita, de Octubres, de todos los sectores de la política de San Miguel que entendimos que nosotros teníamos que transitar otro camino y que ese camino de la unidad nos permitía a nosotros poder lograr el mayor consenso para ese objetivo.

Por supuesto que siempre va a haber gente que no esté de acuerdo con nosotros y que seguramente eso se tenga que resolver en una PASO, que a mí me parece que es la herramienta democrática más importante que nos va a permitir a todos aquellos que tenemos un trabajo político serio, que venimos haciendo un trabajo a conciencia, donde el esfuerzo es colectivo, no individual, nos va a llevar seguramente a que podamos el 10 de diciembre tener otro gobierno que no sea el de Cambiemos