De la gestión de Gustavo Barrera al frente de la Municipalidad de Villa Gesell se ha dicho que está “a la deriva”; que es “populista” y genera “caos y desorden”; que la caracterizan la “ineptitud” y la “soberbia”.

Clarisa Armando, precandidata a jefa comunal por Juntos por el Cambio (JxC), suma otra crítica: el estado del servicio de salud. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Armando afirmó que el gobierno de Barrera “abandonó el hospital” y que luego procuró “tapar lo que no pudo resolver”.

Escuchá la entrevista:

–En principio, me gustaría conocer qué es lo que la ha motivado a este nuevo desafío en su carrera política: presentarse como precandidata a intendenta de la ciudad.

El objetivo es trabajar por nuestra ciudad y vencer la resignación que tiene Villa Gesell de que todo va a estar así para siempre. Eso me motiva, motivó a todo el equipo a trabajar desde hace ya casi dos años enfocados en este objetivo. Nosotros el año pasado ya hicimos la presentación de los equipos técnicos, pensando justamente en hacer un trabajo compuesto con las propuestas para salir adelante y ser la opción de la transformación de la ciudad.

–Recuerdo que en charlas anteriores que mantuvimos, Clarisa, usted señalaba que Villa Gesell es una ciudad “increíble” pero que no tiene oportunidades. ¿Por qué esto es así?

La ciudad no tiene oportunidades porque las inversiones no vienen. Hemos perdido 800 negocios en los últimos diez años. La verdad es que cada vez cuesta más invertir en nuestra ciudad. No hay construcción. La burocracia que tiene el sistema municipal hace que quien quiera abrir la puerta de un comercio en nuestra ciudad se vaya, y eso es falta de generación de empleo. Como también la falta de una agenda turística durante todo el año, que hace que perdamos muchísimo ingreso para nuestro distrito, porque estamos concentrando la actividad turística sólo en dos meses en el año y en cuatro fiestas. Nosotros queremos reforzar la actividad turística durante el año para que haya generación de empleo a través del turismo también.

–Usted ha manifestado también recientemente que la gente de la ciudad “tiene miedo de ir al hospital”. ¿Por qué se da esta situación, en un sector tan delicado para la ciudadanía?

Porque este gobierno abandonó el hospital. El problema de salud no lo pudo resolver, entonces hizo acciones para tapar lo que nunca pudo resolver. El hospital viene con mal funcionamiento desde que asume Gustavo Barrera y se fue profundizando durante todos estos años.

Nuestros vecinos van al hospital y no encuentran médicos. Y los médicos que estaban en el hospital, la mayoría, están dejando de atender en el mismo, por una falta de confianza con el hospital. Porque han sucedido muchos casos de mala praxis y también hemos tenido muchas denuncias de falta de atención médica. Además lo he vivido yo presencialmente, cuando voy a visitar las guardias y no encontramos médicos en las guardias. Por eso, para nosotros es fundamental poner de pie el hospital, ordenarlo. Y mi objetivo como intendenta desde el 10 de diciembre es tener mi oficina en el hospital hasta que el hospital funcione.

–De acuerdo a su experiencia política, pero también como ciudadana de Villa Gesell, si pudiera definir la gestión de Gustavo Barrera (quien se presentará por un tercer mandato) en una o en dos palabras, ¿cómo la definiría?

Podría decirte que es una gestión lejos de la necesidad de los vecinos, muy ocupada en mantener los privilegios de la planta política sin resolver los problemas que la comunidad pide, que son un hospital que funcione, una ciudad que genere empleo y que sea segura.

Esos tres ejes son los ejes que esta gestión no ha podido resolver y se ha dedicado a trabajar en maquillaje para disimularlo. Nosotros estamos comprometidos con resolver esos problemas que entendemos y sabemos que son los que padecemos todos los geselinos.

–Por último, Clarisa, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los habitantes de la ciudad, de cara ya a las PASO?

Decirles que tenemos una gran oportunidad este año de elegir qué ciudad queremos, y para eso vamos a trabajar juntos para lograr esa transformación, entendiendo que el 13 de agosto se va a definir quién lidera JxC y el 14 toda la fuerza unida va a comenzar la transformación de la ciudad.