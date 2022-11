Avanza la eliminación de la tracción a sangre en San Fernando: Jorge, vecino del barrio San Ginés, intercambió su caballo, llamado ‘Corto’, por una nueva moto eléctrica con la que podrá seguir haciendo su trabajo. En tanto, el animal irá al Centro de Rescate y Rehabilitación Equino (CRRE) donde tendrá una mejor vida y estará cuidado.

El intendente Juan Andreotti estuvo presente al momento del intercambio y el traslado del animal, que se realizó frente al edificio de Tránsito, y expresó: “Hoy tuvimos una noticia muy linda: otro caballo que recupera su libertad, que acompañaremos al Centro de Rescate y Rehabilitación Equino. Jorge, su dueño, intercambió la libertad de su caballo para seguir realizando su trabajo con una moto eléctrica. Quiero agradecerle por su compromiso, por entender que es lo mejor para el caballo y lo bueno es que vamos avanzando; es el segundo animal que llevamos en el mes a la CRRE para que tengan una mejor vida”.

“Esto es entre todos, tenemos que seguir concientizando y entender que los caballos son seres sintientes a los que debemos devolverles su dignidad. Es un trabajo en conjunto del Municipio, el Centro de Rescate y los proteccionistas de San Fernando, muy contentos al poder seguir avanzando con la eliminación de la tracción a sangre en todo el distrito”, concluyó el Jefe Comunal.

Santiago Aparicio, Presidente del Concejo Deliberante, también presente en la acción, explicó: “Contentos y orgullosos por el trabajo conjunto que hicimos con los vecinos, con los proteccionistas. Una decisión del intendente Juan Andreotti de terminar con la tracción a sangre. Hoy podemos hacer este cambio después de la Ordenanza que se votó el mes pasado en el Concejo Deliberante de San Fernando por unanimidad, donde no se permite más la tracción a sangre”.

“Hoy hacemos el cambio por un carro eléctrico con Jorge, un vecino que a sus 70 años entendió la problemática y entregó su caballo con lo que representa y el cariño que le tiene. Nos da un ejemplo de que todo puede cambiar, y como él, ojalá haya muchos vecinos más en espera para cambiar su caballo por un carro eléctrico siguiendo a Jorge pare tener un mejor Municipio y comunidad, y mostrarle a los demás municipios, a la Provincia y a todo el país que se puede trabajar en conjunto con los proteccionistas para lograr una mejor ciudad”, concluyó Aparicio.

Y el vecino que entregó su caballo, Jorge Sánchez, del barrio San Ginés, dijo: “Me parece bárbaro, porque me gusta la moto: es más rápido, pero iré de a poco y sin largarme a la ligera. Desde chico juntaba chatarra, vendí leche, huevos, verdura, siempre a caballo. Me gustó la propuesta del Municipio, por eso vine y doné el caballo, que va a estar bien cuidado. El caballo lo tenía hace 15 años y va a retozar ahí: además había que herrarlo y darle de comer, porque tira el carro; ahora volveré a trabajar con la moto eléctrica, que es mía y no me manda nadie”.

A esta actividad asistieron también funcionarios municipales. Para más información o para dar aviso sobre tracción a sangre en las calles del distrito, pueden comunicarse con Orden Urbano de lunes a viernes al 5245-2450 de 8 a 13hs o dirigirse a su edificio en Colectora Reguera 1447 de lunes a viernes de 8 a 16hs