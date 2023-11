El domingo 19 de noviembre los argentinos y argentinas elegirán quién será su próximo presidente. Las opciones son dos: Sergio Massa, por el lado de Unión por la Patria. Y Javier Milei, por La Libertad Avanza.

De cara al balotaje, el alcalde de San Fernando, Juan Andreotti, comentó desde sus redes: “Tenemos la responsabilidad como ciudadanos de no permitir el país del sálvese quien pueda, de no permitir el país de la venta libre de armas y de órganos, de no permitir la falta de respeto como idioma, de no permitir un país sin educación y sin salud gratuita. #FrenemosLaLocura #MileiNo”