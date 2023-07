El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta (que ya había sido blanco de críticas durante su paso por el Ministerio de Desarrollo Social), sigue sumando cuestionamientos por su gestión al frente del municipio, como ocurrió en otras ocasiones de las que te informábamos oportunamente, cuando le reprocharon no haber logrado avances significativos en ocho años de gobierno, no resolver el problema del narcotráfico o hacer propuestas para otros municipios en lugar de ocuparse del suyo.

Andrea Giorgini, precandidata a intendenta de Hurlingham por Juntos por el Cambio (JxC), dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM y señaló que también en el área de salud la gestión de Zabaleta registra un déficit, ya que el centro de salud local es conocido como “hospitalito” por su falta de recursos para atender a la población.

MIRÁ TAMBIÉN Castagneto suma apoyos y diálogo con instituciones en su camino a la intendencia de La Plata

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230714 Andrea Giorgini

–Andrea, finalmente usted irá con la lista de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti, en este caso por la ciudad de Hurlingham. ¿Qué la ha motivado a tomar esta decisión, a participar en este nuevo desafío en su carrera política?

MIRÁ TAMBIÉN Etchevarren entregó viviendas y terrenos en Dolores

Fundamentalmente el estado de abandono que veo en Hurlingham y que los políticos tradicionales no le han podido dar solución a los flagelos que vivimos los vecinos. Creo que llegó el momento de poner un poco más de cordura en la gestión de las prioridades y me siento capacitada para eso, indudablemente de la mano de Patricia, que viene con ese mismo compromiso de poner orden, de restablecer las prioridades, y con quien me identifico mucho, sobre todo en su manera de gestionar, que siempre ha sido poniendo por delante los intereses de la gente.

–Si usted tuviera que mencionar tres o cuatro ejes fundamentales de su campaña, aquellos ejes que implementará en la ciudad en caso de llegar a la intendencia, ¿cuáles serían?

Lo primero que vamos a hacer es enfocarnos en la seguridad. Creo que es donde más falencias hay. Es lo que se lleva la vida de vecinos todos los días, lo que hace que muchos comerciantes cierren sus puertas por temor a los robos. Estos días estuve recorriendo varios centros comerciales y me encontré con que muchísimos dueños, y empleados también, nos dicen que a las siete de la tarde cierran, cuando en realidad mucha gente sale de trabajar recién a esa hora y va a comprar a las ocho, ocho y media de la noche. Con lo cual pierden un montón de caudal de ventas en un momento donde es súper necesario, simplemente porque prefieren eso a arriesgar su vida o lo poco que pudieron hacer de caja durante el día.

Así que voy a implementar un programa integral de seguridad, que ya fue exitoso y probado en otros distritos vecinos, como Ojos en Alerta, que combina nuevas tecnologías además de programas de participación ciudadana. Y también voy a crear una policía municipal para atacar al delito de múltiples maneras.

–En relación a la inseguridad, ¿también es notorio el avance o el crecimiento del narcotráfico, de las drogas en los barrios?

Sí. Los vecinos me lo refieren constantemente. El narcomenudeo se ha instalado en Hurlingham. Va rosarizándose todo el conurbano. Y es algo que tenemos que atacar con crudeza, porque no puede esperar. Cada vez que visito los barrios más vulnerables, en todas las charlas sale la preocupación de los padres al irse a trabajar y dejar a sus chicos solos, o que vuelvan del colegio solos. Incluso en Villa Tesei ha habido ajustes de cuentas narcos y demás, que se han llevado la vida de un joven hace no tanto, hace un par de meses. Así que sí, es un tema muy presente en todas las charlas, es un tema del que hay que ocuparse, y no sacarle la cara diciendo que la seguridad o el tema del combate de las drogas tiene que ver con la Provincia y la Nación. La Municipalidad puede hacer algo, y nosotros estamos preparados para enfrentarnos a eso.

Andrea Giorgini.

–Usted mencionaba que Hurlingham vive en un estado de abandono. En este sentido, ¿qué balance general puede hacer de la intendencia de Juan Zabaleta, teniendo en cuenta también que ahora tiene una interna dentro de su propio espacio con quien fuera hasta hace algunos meses su intendente interino, Damián Selci? ¿Qué balance hace de esta gestión?

Yo siempre he sido muy respetuosa con el intendente, porque mis vecinos lo votaron dos veces. Pero creo que esta última etapa no ha tenido la efectividad que venía prometiendo, y, bueno, van a ser los vecinos los que lo juzguen en las urnas en apenas unos días.

–Más allá de la inseguridad, que usted manifiesta que cuando recorre los barrios es uno de los problemas latentes o la mayor preocupación de los vecinos, ¿con qué otras preocupaciones se encuentra, Andrea?

El tema de la salud es otra de las principales que aparecen en cada charla: la insuficiente atención en el hospitalito. Nosotros seguimos teniendo un “hospitalito”, todos los vecinos de Hurlingham lo llamamos así, sin que haya podido progresar a que lo llamemos un “hospital”, porque realmente reúne las características necesarias para eso. De hecho, hace muy poquitos días, ayer o anteayer, estuve recorriendo los policonsultorios de Parque Quirno, que los gestiona una sociedad de fomento, e incluso tienen más especialidades que el hospitalito. Es algo que también hay que revisar. Y, de hecho, “Hurlingham sano” es otra de las propuestas que nosotros hacemos, en lo que más nos vamos a enfocar.

En las cosas que más le importan a la gente: la seguridad, la salud y el trabajo, que para eso necesitamos que Hurlingham sea productivo, dar beneficios impositivos para fomentar la instalación de industrias, de comercios y empresas que también permitan la nueva generación de puestos de trabajo.

–Por último, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Hurlingham, ya de cara a las próximas PASO?

Decirles que confíen. Que hay una opción para que vivamos mejor en Hurlingham. Que estoy preparada para este desafío. Que me acompaña un gran equipo de vecinos de Hurlingham, de Tesei y Morris, que conocen Hurlingham tanto como yo porque vivieron acá toda la vida, que son profesionales. Que hemos estado estudiando muchísimo cómo bajar los impuestos, cómo hacer a Hurlingham más productivo. Y que quizás existe el prejuicio de que soy mujer o que no tengo tanta experiencia en política como los varones que se presentan también a las elecciones, pero de lo que sí puedo dar garantía es de que tengo experiencia en gestionar, que de hecho lo hice muy bien en la ANSES. Que fui la única de los veinte concejales en haber votado en contra del impuestazo en plena pandemia, así que no tengo ningún problema en enfrentarme cuando creo que algo no es justo. Y que vamos a llevar la cordura que hace bastante tiempo falta a las prioridades del municipio. Nosotros en los últimos tiempos vimos cómo la plata de los vecinos iba a veredas que no hacían falta, a reservas ecológicas, a pistas de skate, cuando los problemas más estructurales siguen sin resolverse. Así que creemos, fundamentalmente, que una gestión de vecinos de Hurlingham para vecinos de Hurlingham va a ser lo que nos saque de este atraso.