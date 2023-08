En otras ocasiones te contábamos sobre las críticas que el intendente de Coronel Dorrego, Raúl Reyes, ha recibido por los problemas en el servicio de agua (“no es apta para consumo humano”), por la falta de médicos en el sistema de salud o por no hacer obras, entre otras cuestiones.

La candidata a intendenta por Unión por la Patria (UxP), Alicia Jalle, dialogó con nosotros en esta ocasión, y ratificó que, en su opinión, el distrito está “congelado” desde hace ocho años porque a Reyes “no le ha interesado gestionar”. Entre las cuestiones acuciantes para los vecinos dorreguenses ubica primero el problema de la vivienda, pero también menciona la falta de oportunidades laborales que hace que los jóvenes se vayan del partido.

Escuchá la entrevista:

–Alicia, después de 24 años el peronismo volvió a ganar una elección en la ciudad. Usted triunfó en la interna contra el histórico dirigente justicialista Osvaldo Barcelona. ¿A qué atribuye estos resultados de las urnas?

Bueno, nosotros desde hace bastante tiempo que estamos trabajando. Como todos saben, yo soy actual concejala. No es la primera vez; es la tercera vez que yo ocupo un cargo legislativo, y creo que eso ha sido reconocido por la población. Desde el año 2021, cuando nuevamente ingreso al Concejo Deliberante (con motivo también de una interna que tuve con el mismo candidato, contra Barcelona, que no era él el candidato, sino era su espacio), a partir de allí hasta la fecha hemos tenido la oportunidad de poder gestionar de una manera muy intensa. Y la población eso lo ha reconocido.

También, obvio que tenemos el gobierno nacional y provincial, que, por supuesto, compartimos el mismo espacio político y eso nos ha permitido también tener una llegada diferente al periodo anterior, que era cuando estaba (María Eugenia) Vidal y cuando estaba (Mauricio) Macri. Eso también para nosotros fue muy importante porque nos abrieron las puertas y nosotros, cada puerta que golpeábamos en los ministerios, éramos recibidos, y pudimos gestionar con total comodidad. Y bueno, eso fue visible. Creo que esa fue la clave para que la gente reconociera que lo que vale es la gestión. Nosotros eso lo hemos dejado plasmado. No dejamos de viajar nunca, cada 15 días, y de poner énfasis en cada uno de los problemas que tiene el distrito de Coronel Dorrego, que desde hace 24 años no se solucionan. Tenemos problemas de agua históricos, problemas de viviendas. Es una cosa increíble que no se hayan hecho barrios durante todo este tiempo, que no se hagan viviendas. Así que, bueno, creo que tuvimos la oportunidad, y tanto el gobierno nacional como el provincial pusieron a nuestra disposición esa posibilidad, y nosotros la supimos aprovechar.

–Usted manifestaba algunos déficits de la gestión de Raúl Reyes, como el habitacional, los problemas con el agua. También es el municipio mayor empleador de la región, ¿no?

Sí. Concretamente, de cada familia seguramente lo que vemos es que hay un miembro que trabaja para la Municipalidad. Así que no tenemos más que eso. Tenemos que gestionar otro tipo de empresas, otro tipo de salida laboral. Después, por supuesto, está la parte rural, en donde todo está tan tecnificado que cada vez se necesitan menos empleados. Esa es una realidad. Sí, en este momento el mayor empleador es el municipio y no nos podemos dar lujo de que sea así. Yo creo que tenemos que tener claridad de hacia dónde vamos y a su vez incentivar a que haya otras oportunidades laborales. No podemos estar cautivos del municipio. El municipio debe acompañar y debe dar la oportunidad y la formación y que cada uno podamos desarrollarnos, pero eso no quiere decir que todos debamos trabajar en el municipio o desde el municipio.

Yo creo que ese es el error más grave que existe: no dar las herramientas para que quienes vivimos aquí en Coronel Dorrego, que es un distrito grande en superficie, pero pequeño en cantidad de habitantes, nos podamos desarrollar. Que no emigremos. La gran mayoría de los jóvenes se van a estudiar a la ciudad cercana que tenemos, Bahía Blanca, u otras ciudades. Y la verdad es que después ya no pueden regresar. Es una excepción cuando los jóvenes regresan. Y bueno, debemos dar nosotros la oportunidad para que vuelvan. Hay muchísimo para hacer. Nosotros tenemos un sector industrial que no está desarrollado, que tenemos que darle servicios. Tenemos también la parte turística porque tenemos un balneario, el balneario Marisol, que también hay que desarrollarlo: hay que apostar al turismo en Marisol, que deje de ser un pesquero para que tenga otra oportunidad.

La verdad que hay mucho por hacer. En realidad, el distrito ha permanecido como congelado durante todo este tiempo. Esa es la realidad. Yo lo siento de esa forma.

–Si pudiera definir en una o en dos palabras la gestión de Reyes, ¿cuáles serían estas palabras?

A Reyes no le ha interesado gestionar. Ese ha sido el mayor déficit que ha tenido su gestión. Han sido ocho años donde no se han visto modificaciones. Lo único trascendente fue haber realizado la modificación del centro, porque Vidal daba toda esa directiva y a cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires le daba recursos afectados para que se modifique el centro, lo que es el centro comercial. Y fue lo único que se hizo. Encima se hizo mal, porque encima las medidas se hicieron mal, los desagües están mal... O sea, nos ha traído cantidad de consecuencias. No se ha podido inaugurar todavía, desde hace tanto tiempo.

Entonces, la verdad es que se olvidó de poner la mirada y la acción en lo vital. El tema del agua es gravísimo, el tema habitacional es tremendo y el tema del trabajo también. De nada nos vale tener el centro comercial adornado (mal adornado) y que no tengamos vivienda, que no tengamos trabajo, que no tengamos agua potable. Porque esa es la verdad: nosotros vamos a sacar agua de canillas populares, entonces ahí tenemos agua y la llevamos a nuestros hogares de esa forma. Lo cual es terrible.

–Alicia, pensando en sus propuestas y en estos déficit de que venimos hablando, usted manifiesta la intención de crear una Secretaría de Vivienda.

Sí, nosotros ya lo hemos manifestado entre nuestras propuestas. Porque yo te cuento que cada uno de los vecinos y vecinas del distrito dicen que su preocupación es la vivienda. Hoy día en un inmueble hay varias familias viviendo. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad de acceder a otra. Las familias crecen, se constituyen nuevos matrimonios, nuevas convivencias, y no pueden independizarse. Entonces tenemos que dar la posibilidad de tener una vivienda. Se tienen que hacer viviendas sociales, como se han hecho en todos los distritos. Porque no es que no se hacen en ningún lado en la provincia de Buenos Aires. ¡No, al contrario! Todos los distritos vecinos tienen sus barrios, todos los han construido, todos han le han dado la oportunidad al vecino y a la vecina de poder acceder a la vivienda digna. Es un principio constitucional; tenemos que luchar por él. Es uno de mis desvelos, creo que porque la gente me lo ha manifestado todo el tiempo, y creo que también es una de las cosas a las que le han dado importancia la Provincia y la Nación, y nosotros tenemos que ejercerla. Porque está la posibilidad, es decir, se puede, no es que es una utopía. No estoy hablando de cosas que no se pueden realizar, porque si en otros distritos es posible, si el municipio de Coronel Dorrego tiene inmuebles, tiene lotes que son de su propiedad, que pertenecen al municipio, ¿por qué nos los ponemos a disposición para que con planes provinciales, con planes nacionales, podamos darle la oportunidad a cada uno de los dorreguenses de que tenga su casita?