20230829 Alejandro Federico

–Se reunieron ayer un grupo de intendentes del Foro de Intendentes Radicales con el gobernador Axel Kicillof, básicamente para abordar las deudas que la Provincia tiene con las comunas. ¿Qué análisis puede hacer de este encuentro?

El análisis que hago es el siguiente. Estamos, por supuesto, atravesando una situación delicada. Me parece que un golpe, no sé si de knock out, pero casi casi, fue la devaluación después de las PASO. A eso se le suma el cuadro inflacionario, que por lo que vemos y a través de esta devaluación, va a superar los dos dígitos seguramente en agosto. Y bueno, son todas complicaciones que a nosotros nos pegan directamente, ya que no podemos aumentar nuestros ingresos en la misma medida. Así que fue ese el planteo que le fuimos a hacer al gobernador. No estamos recibiendo la coparticipación con los aumentos inflacionarios que deberíamos estar recibiendo. Hay una diferencia en menos contra esa inflación en los últimos dos meses, y por supuesto se nota.

Algún otro reclamo que hicimos tiene que ver con un acompañamiento para los municipios que nos vimos con el Coeficiente Único de Distribución (CUD) disminuido: tener un acompañamiento extra que todavía no ha llegado para poder paliar un poco esa situación. Cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el IOMA: el aporte que la Provincia nos hace a nosotros, que tenemos un hospital municipal y que es el único efector de salud. Si no viene al día, también nos complica, sobre todo acá en Suipacha, donde los afiliados al IOMA son una gran cantidad.

Otros temas que tratamos, siempre dando vueltas alrededor de los números y de tratar de poder cumplir con todo lo que tenemos que hacer: por ejemplo, los Torneos Bonaerenses, que ya están próximos a realizarse. Para colmo este año se adelantan al mes próximo. Y la verdad que el dinero que entrega la Provincia por cada participante no alcanza para cubrir los gastos que nos pasan a nosotros, tanto de hospedaje como de comida, durante cinco días, y de traslado también. Así que estamos evaluando a ver qué hacemos, sinceramente: si vamos a concurrir o no.

–¿Llegaron a ese punto, a evaluar si participan o no?

Sí, la verdad, sí. Si no tenemos un acuerdo o llegamos a un arreglo para que ellos sepan realmente de qué diferencia de plata estamos hablando, va a ser difícil. Va a ser muy, muy difícil endeudar a la Municipalidad en este momento con cosas que, no digo que no sean importantes, pero que tienen un costado de participación provincial muy grande. Y que la Provincia no se haga presente al respecto a nosotros nos cuesta, como nos ha costado siempre seguir resolviendo los problemas que debe resolver Provincia.

Con respecto a la seguridad, por ejemplo, a que los recursos, no digo que no vengan, pero vienen de manera que no alcanza. Entonces estamos presentes ahí nosotros, manteniendo todo lo que sea móviles, lo que sea edificios policiales. Ese es un ejemplo que te pongo. La plata que falta venir desde el ámbito educativo tenemos que reemplazarla con el Fondo Educativo, pero llega un momento en el que se termina, y en esas obras, que dependen de la ejecución provincial, no nos llegan esos recursos como para reponer la que ya pusimos nosotros. Es todo un combo realmente complicado.

–¿Y qué pasa con la suma fija, que desde Nación ha anunciado Sergio Massa? Porque ustedes han planteado que no pueden afrontar este bono, esta suma fija.

Por supuesto. Eso fue algo que se sumó a la conversación a raíz de lo que pasó el fin semana, con una propuesta del gobierno nacional que es para paliar algo que en definitiva me parece que lo que va a hacer es complicar aun más la situación inflacionaria. Esto va a generar más inflación, porque no tengo ninguna duda de que para generar estos recursos para jubilados, para empleados estatales, el aumento de los programas sociales, todo eso pasa por una emisión monetaria, no hay otra forma. Entonces va a generar inflación.

La inflación que venimos trayendo hasta ahora y la devaluación producida después de que Sergio Massa dijera que no iba a devaluar, pero resulta que lo hizo, eso ya genera una cuestión complicada para todo ese sector de la sociedad: empleados estatales, personas que reciben ayudas sociales, los propios jubilados. Y lo piensan compensar con estos acompañamientos que son mucha plata, que va a repercutir, insisto, en la cuestión inflacionaria, pero que en el bolsillo de la gente dura poco. Porque que a un jubilado le den $ 37.000 en un mes ¿para qué le alcanza?, ¿para 37 kilos de azúcar? ¿Cuánta carne compra con eso? No es una solución, es una complicación.

Eso, trasladado a lo que significa el empleado del Estado, que lo va a recibir aquel empleado que cobre menos de $ 400.000, que seguramente en el Estado nacional son los menos, en el Estado provincial tal vez en menor cantidad, pero sí en nosotros: son pocos los sueldos municipales los que superan esa cantidad de plata. Entonces tenemos que atender a todo el caudal de empleados que los municipios tienen. Y nosotros no estamos en condiciones de hacerlo.

El propio gobernador reconoció que se enteró de la medida casi al momento que nos enteramos nosotros, que no había sido consultado, que seguramente va a tener que hablar esto con los gremios, que se lo van a pedir. O sea, el Estado nacional, el empleo nacional, va a bajar a la Provincia, y la Provincia bajará a los municipios. Y los gremios nos van a pedir a todos, y nosotros no estamos en condiciones de hacernos cargo de eso. Así que le pedimos que por favor pensara y que, en consenso con nosotros, tomara alguna determinación. Ahí vamos a estar los intendentes para acompañarlo, porque es imposible poder generar nosotros, para nuestras arcas, un acompañamiento de ese tipo. Así se lo hicimos saber; qué va a suceder, no lo sé.

–¿Se llevaron el compromiso del gobernador de saldar parte de las deudas que la Provincia tiene con las comunas?

Así es. En lo que tiene que ver con el IOMA, este aporte que yo te contaba a los que tenemos una reducción en el CUD, que ese dinero nos llegue prontamente. Y en todo lo que tenga que ver con obras, hicimos otra reunión después con los funcionarios del Ministerio de Infraestructura, también puntualizando municipio por municipio de nuestro espacio, a ver cuáles eran las dificultades que había en cada uno de ellos, solicitamos la llegada de los recursos más rápidamente, sabiendo que, bueno, no hay recomposición de precios, así que estamos corriendo atrás siempre con eso, y encima, si el dinero llega tarde, es mucho peor aun, ¿no?