La larga trayectoria de Alberto Descalzo al frente del municipio bonaerense de Ituzaingó le ha valido no pocos cuestionamientos. En otras ocasiones GRUPOLAPROVINCIA.COM te contó, por ejemplo, sobre denuncias de violencia durante las elecciones, sobre el abandono del sistema de salud y sobre la falta de transparencia en los contratos municipales.

Para el concejal Gabriel Pozzuto (Juntos), el aumento de tasas municipales del 60% que dispuso el Ejecutivo, con el apoyo del oficialismo en el Concejo Deliberante, es una muestra más de que la continuidad de Descalzo (intendente del partido desde su creación, en 1995) no es buena para los vecinos de Ituzaingó.

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221207 Gabriel Pozzuto

–Concejal, se les viene otro golpe al bolsillo a los vecinos de Ituzaingó, porque el oficialismo en el Concejo Deliberante logró aprobar el aumento de tasas municipales del 60% que regirá a partir de enero, y con la particularidad de que no tiene progresividad. Desde Juntos han rechazado esta decisión. ¿Cómo impactará en los vecinos de la ciudad, en un contexto económico delicado?

Claro, es lo que sosteníamos nosotros, por eso el voto en contra de lo que pretendía el oficialismo. Igualmente queda una instancia. Eso fue la audiencia preparatoria, queda la instancia de Mayores Contribuyentes, que va a ser el lunes 12. Igualmente nosotros venimos sosteniendo que el aumento no fuese todo de una sola vez. Y no solamente eso. Es un poco lo que discutimos nosotros dentro del bloque: teniendo el oficialismo el gobierno nacional, el gobierno de la Provincia y el gobierno del municipio, hoy en día no sabemos lo que es fondos coparticipables y no coparticipables. En Ituzaingó seguimos teniendo el mismo déficit en cuanto a los fondos públicos. El oficialismo local se ufana de que en los últimos años la ecuación fue cambiando, es decir que los fondos, que antes eran mayormente de coparticipación provincial y nacional, hoy provienen más de las arcas municipales. Pero eso es a expensas de seguir aumentándoles los impuestos a los vecinos, de manera indiscriminada. Vos imaginate que se proyecta una inflación anual del 60% en el presupuesto nacional, pero en Ituzaingó, en un solo golpe, en enero estarían aumentando los impuestos un 60%, y aun con una cláusula gatillo que puede disparar los aumentos más allá de ese 60%. La verdad que es una locura.

–¿Hay bronca, hay desazón con esta decisión del Ejecutivo local de seguir aumentando las tasas municipales?

Sí, claro. Lo que tenemos entendido dentro de todo el arco opositor, que no ha acompañado esta medida, que a nosotros nos parece una medida completamente abusiva por su falta de progresividad, que es lo que estamos conversando. Que los impuestos vayan aumentando en cuanto va progresando la inflación, pero vos ya estás proyectando un 60% anual y de una estás aplicando ese 60%. La otra vez estábamos hablando con el secretario de Hacienda del municipio, y de diciembre del año pasado a enero de 2023 el acumulado va a ser de más del 160% de aumento. Una locura, más allá de la inflación. Tenemos otros municipios vecinos, no importa de qué color político sean, que están quitando tasas, precisamente, para no impactar a los vecinos. En Ituzaingó no solamente no se las quitan sino que se las aumentan. Pongo como ejemplo a Tres de Febrero, que para todo tipo de habilitaciones comerciales ha sacado impuestos para que las pymes puedan llegar a seguir trabajando. Y en Ituzaingó, sin embargo, se los recarga con un 60% desde el vamos. Con el acumulado, más la tasa que pueda llegar a aplicar de forma unilateral el intendente por la famosa cláusula gatillo, no sabemos en qué va a terminar todo esto.

Gabriel Pozzuto junto a Jorge Macri.

–¿Considera que éste es el último mandato de Alberto Descalzo en la ciudad? ¿El año que viene gana Juntos?

La verdad que a nosotros lo que pretende hacer el intendente muchas veces nos desconcierta. Por la modificación a la ley que en su momento había salido en el gobierno de Marí­a Eugenia Vidal, el intendente puede acceder a un nuevo período. Que un intendente haya estado desde el inicio de Ituzaingó como municipio, sin ningún tipo de recambio, nos parece una situación de por sí abusiva, sin ningún tipo de equilibrio en las instituciones democráticas. Pero la ley hoy en día se lo permite.

Y en cuanto a Juntos, estamos confiados en que en este escenario hay una gran oportunidad para que pueda dirigir los destinos del municipio. Sí, sí, estamos absolutamente seguros de eso.

–Hablábamos del constante aumento de los impuestos en la ciudad. ¿Con qué otras problemáticas o necesidades urgentes de los vecinos se encuentra cuando recorre los barrios?

En general, hay una problemática muy fuerte de inseguridad. Toda la provincia de Buenos Aires está inmersa en una ola de inseguridad que va in crescendo en lugar de disminuir. Eso lo vemos día a día. Vemos que la falta de comunicación entre el gobierno provincial y el gobierno municipal hace que este tipo de situaciones no encuentren solución y, al contrario, se vayan agravando.

Eso por un lado. Por otro lado, la falta de reglas claras en el orden municipal. Hay una campaña que estamos llevando adelante, pidiendo firmas para avalar nuestro proyecto que limita las vías de excepción para la construcción de grandes emprendimientos inmobiliarios en el distrito. Es un verdadero desastre lo que está ocurriendo en Parque Leloir, y digo Parque Leloir porque hay una normativa que define a esa zona como una zona ecológicamente protegida. Y se están haciendo construcciones de una magnitud que va en contra de toda normativa que pretenda defender ecológicamente a una zona. Y no solamente por el tema de ecología, sino por un modo de vivir que tienen los vecinos en ese lugar del distrito. Hago hincapié en que, independientemente de la zona de Parque Leloir, en todo el distrito las vías de excepción se convirtieron, no en la excepción, sino en la regla, para violentar la normativa vigente en el Código de Ordenamiento Urbano. Entonces estamos juntando firmas para limitar la construcción de grandes emprendimientos inmobiliarios para toda la zona de Ituzaingó