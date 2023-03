El intendente Germán Lago gobierna el distrito de Alberti desde hace siete años. Hay quienes piensan que ya es suficiente.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal radical Joaquín Vaccarezza, que anunció que se postulará como precandidato a intendente dentro del frente Juntos, lamentó que en los últimos tiempos el Ejecutivo no ha brindado información sobre temas importantes mientras calles y plazas “han quedado abandonadas” y no se atienden problemas como el de la planta depuradora, que “no funciona hace años”.

MIRÁ TAMBIÉN Navarro: se realizó la entrega del segundo banco de herramientas

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230228 Joaquín Vaccarezza

–Me gustaría conocer, no solamente en calidad de concejal sino también de vecino de Alberti, qué análisis hace de la gestión de Germán Lago.

Tuvimos varias diferencias en el último tiempo, principalmente en cuanto a transparencia, tanto en la adjudicación de viviendas como en muchas obras que se están realizando en la localidad, donde no hay plazos de obra establecidos, se vencen los mismos cuando están, pagando siempre, obviamente, sobreprecios que van a cargo del vecino, porque todas las obras que se hacen las pagan todos los vecinos, tanto de Alberti como de la provincia.

–¿Falta de transparencia en qué sentido? ¿En qué áreas lo notan?

Todo es extractado. No se suben los decretos de forma completa; no son públicos. No hay información. Hemos presentado más de 40 pedidos de informes el año pasado por infinidad de temas y no recibimos respuesta por ninguno. Tuvimos la compra de una motoniveladora por 30 millones de pesos, con dinero enviado desde Provincia, y yo pedí un presupuesto por la misma máquina, porque teníamos el pliego, las mismas características, la misma máquina, en una empresa de Saladillo, y me enviaron un presupuesto escrito por 16 millones de pesos. Entonces, obviamente, pedimos una aclaración de esa diferencia‍, que nunca fue expresada.

Son muchas cosas. También la adjudicación de viviendas. Se sortearon casas; pedimos el listado de las personas que estaban anotadas. Nos entregaron el listado dos días después de que habían hecho el sorteo; o sea, nosotros no pudimos cotejar el listado con lo que la ordenanza dice que cada persona tiene que cumplir para poder estar en esa lista. Y además presentamos un proyecto para que eso sea más claro y más transparente, con un sistema de puntos, que obviamente fue rechazado por el Ejecutivo.

–¿Es difícil el vínculo entre el Ejecutivo y la oposición local? ¿Se hace difícil el diálogo?

La verdad que con el Ejecutivo no tenemos diálogo. Nunca nos convocó por ningún motivo y nunca respondió ninguno de nuestros pedidos de informes, tanto en obras públicas como en maquinaria o en infinidad de cosas que hemos pedido. Ni a través de él ni a través de sus secretarios.

Joaquín Vaccarezza.

–Si usted pudiera definir en una o en dos palabras la gestión de Lago, ¿cuáles serían?

Yo creo que es una gestión ya desgastada, que ha cumplido su ciclo. Ya lleva dos períodos y medio. La modificación que se hizo en la ley le permitiría ir por un período más, pero yo creo claramente que es un modelo agotado. El pueblo necesita un cambio. Hay muchas cosas que han quedado abandonadas, como las calles, el arbolado, las plazas, que hay mucho para hacer. Y es hora de un aire nuevo para que Alberti vuelva a crecer.

–Cuando usted recorre los barrios de la ciudad y entra en contacto con los vecinos ¿con qué necesidades o urgencias se encuentra con frecuencia?

Una de las principales es la necesidad habitacional, obviamente, que es muy reclamada. Se están haciendo planes de vivienda, que había uno que tenía que estar finalizado en julio de 2022 y falta mucho todavía para que se termine. Están muy atrasadas esas obras. Hay mucha demanda en cuanto a los servicios públicos, que no son realmente de calidad. Se aumentó la tasa este año; nosotros no acompañamos la (ordenanza) impositiva en diciembre, porque no estamos de acuerdo con el aumento en relación con el servicio que se presta. Y además tenemos grandes problemas que nunca son tratados, como el sistema de cloacas: se sigue extendiendo la red, pero la planta depuradora no funciona hace años, con lo cual los residuos cloacales van directamente al río Salado, con las consecuencias que sabemos y el impacto ambiental que tiene eso.

–En este contexto ¿cómo se están preparando desde la UCR para pelear por la intendencia? Usted irá como precandidato del espacio...

Dentro del radicalismo hace ya unos años que se armó un grupo nuevo, de gente joven, que la verdad que estamos haciendo bien las cosas, con muchas ideas, muchos proyectos, siempre acompañados, obviamente, por la experiencia de los correligionarios de más edad. Y ya trabajando, viendo siempre a los vecinos, uno por uno, yendo a las localidades y demás para escuchar las demandas e ir pensando en soluciones a los problemas de los vecinos.