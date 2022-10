Hace seis meses, Grupo La Provincia daba cuenta de que los vecinos del partido bonaerense de Ramallo estaban “enojados” con el intendente municipal, Gustavo Perié, por la falta de gestión en áreas clave, como los servicios básicos, la infraestructura escolar y el asfalto.

En esta ocasión, el presidente del bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante, Leandro Torri, contó que la inseguridad es un problema que preocupa a los vecinos del distrito, y que el jefe comunal no toma medidas para resolver la situación.

–¿Cómo analiza la gestión de Gustavo Perié en la ciudad? En una entrevista anterior, usted dijo que el Ejecutivo local “prefiere jugar a la timba financiera y no atender las necesidades de los vecinos”. ¿Cómo está la situación actualmente?

La situación no ha cambiado. Vemos un Ejecutivo que no está atendiendo las demandas más urgente de los vecinos, que hoy son la salud, la seguridad, la falta de empleo, que es un problema que no sólo existe en Ramallo pero entendemos que Ramallo, por el sitio estratégico donde está ubicado geográficamente, sobre la ruta 9, pasando la vía navegable del río Paraná, con potenciales empresas para instalarse, no estamos aprovechando esa posibilidad.

Como vecinos de Ramallo, necesitamos que el intendente empiece a atender todas estas situaciones para cambiar esta realidad.

–Mencionaba la seguridad. ¿Es una preocupación constante de los vecinos el aumento del delito?

Sí. Nosotros venimos manteniendo reuniones en diferentes barrios de las distintas localidades del partido y es un tema que nos plantean todos los vecinos: que hay hechos de inseguridad, hurtos, robos, y entendemos que hoy, teniendo la Policía a cargo, el intendente municipal es responsable. Entendemos que se deben hacer algunos ajustes para mejorar la situación de seguridad.

–Ramallo solía ser una ciudad tranquila, ¿no?

Sí. Como bloque de concejales del Frente de Todos, hemos pedido convocar a un plenario de comisiones al secretario de Seguridad, pero la mayoría del bloque de Cambiemos, junto con la UCR, ha hecho que sea rechazado. Se ha presentado a comisiones, y cuando hemos pedido las estadísticas en cuanto a los distintos hechos, no nos han podido brindar esa información. Me parece que hay que trabajar y hacer las correcciones para mejorar la situación de todos los vecinos.

–De alguna manera, entonces, ¿el gobierno local oculta información con relación a los índices del delito?

Por lo menos, nosotros entendemos eso. No sólo en cuanto a los delitos. En agosto, la Provincia le transfirió a Ramallo más de 700 millones de pesos en concepto de coparticipación y 77 millones en concepto de Fondo de Financiamiento Educativo (FFE). No nos informan dónde están esos recursos. Porque no los vemos en obras. Analizando la obra educativa, vemos los distintos programas que vienen por fuera del FFE, que son Escuelas a la Obra y demás. Entonces, hemos solicitado esa información y no nos la están brindando.

Nosotros no tenemos la mayoría en el Concejo, pero a veces, cuando en alguna ocasión los pedidos de informes que hacemos son acompañados, tampoco el funcionario de la cartera correspondiente da respuesta a las consultas que presentamos.

–¿Nota cierta falta de diálogo de parte del Ejecutivo? Recientemente, trabajadores de ATE han iniciado medidas de fuerza en la ciudad porque el gobierno local ha decidido cerrar por decreto la negociación paritaria. ¿Nota una falta de ida y vuelta entre las partes?

Lo vemos ya como una modalidad de trabajo, una política de Estado que lleva adelante el intendente. No la compartimos para nada.

–Para finalizar, ¿qué mensaje les quiere dejar a los vecinos de Ramallo?

Desde nuestro espacio político, el Frente de Todos, entendemos que la política es la herramienta de transformación para cambiarles la realidad a los vecinos. Nosotros trabajamos para eso y vamos a seguir haciéndolo para, en el 2023, recuperar el municipio, para gobernarlo como lo hemos gobernado entre 2015 y 2019.

Todas estas situaciones que se han dado, como las obras que se han dejado de hacer (cordón cuneta, servicios esenciales como cloacas o agua), vamos a trabajar para volver a llevar todos esos servicios esenciales y volver a tener seguridad y edificios educativos en condiciones para todos los vecinos de Ramallo.