El 20 de junio se celebró un nuevo aniversario por el Día de la Bandera y el cumpleaños número 117 de la ciudad de Adolfo Gonzales Chaves. Para ello se realizó un acto en el cual portó la bandera Nacional, Ignacio Conde, miembro del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios; la bandera provincial, Blanca Sánchez, de la Sociedad Española; y la bandera distrital, Alberto Suárez, presidente del Club Amigos de las Bochas.

Te puede interesar:

Santillán: “En conjunto con la Provincia, inauguramos esta mega obra que van a poder disfrutar las y los vecinos de Chaves”

La bandera nacional fue izada por el intendente Marcelo Santillán y por la secretaria de Gobierno, Susana Suárez. Finalizado el Himno Nacional, Mailen Roche, integrante del Área de Cultura y Educación dio unas palabras referidas a la fecha: “Hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del hombre que marcó profundamente la historia de nuestra nación, y dejó un inmenso legado que trasciende el tiempo y continúa inspirándonos como argentinos.”

MIRÁ TAMBIÉN Moreira dijo que la candidatura presidencial de Wado de Pedro representa la unidad y los valores del peronismo

“Fue un hombre de principios y valores inquebrantables, cuyo compromiso con la libertad y la justicia forjó el camino hacia la Argentina que conocemos y amamos hoy. Él nos legó un símbolo que representa la esencia de nuestra identidad, y que ondea con orgullo en cada rincón de nuestro país”, añadió.

“Esta bandera que hoy flamea frente a nosotros es la voz silenciosa de aquellos que dieron su vida por un país más justo y soberano. Es el eco de sus luchas y sacrificios, que perdura en cada pliegue de ella y nos recuerda que somos herederos de una historia de valentía y coraje. Cada vez que la observemos, debemos recordar que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Somos herederos de una historia rica y valiosa, y portadores de una responsabilidad hacia las generaciones futuras. Que esta fecha tan importante para todos nos impulse a seguir construyendo un país donde el respeto, la igualdad y la justicia, valores que nos legó Belgrano, sean los pilares fundamentales”, subrayó.

En referencia al aniversario de Adolfo Gonzales Chaves, dentro del mismo acto se dio un en altavoz un audio en el que se escuchó las palabras de Adolfo Gonzales Chaves, bisnieto del fundador de la ciudad, el cual dijo lo siguiente: “Esta es una oportunidad de estar presente de alguna manera en esta fecha conmemorativa de mi ciudad natal; realmente disfruto mucho de estas cosas porque me permiten acercarme”.

“En fechas de aniversarios -como este- siempre me pongo a recordar cosas que me han transmitido mis padres, sobre todo. Y también he leído mucho sobre la historia de la ciudad; cuando me preguntan de dónde soy les digo que ‘de Adolfo Gonzales Chaves’ y me dicen, ‘cómo te llamas igual’ y le digo que ‘sí, e inflo el pecho con mucho orgullo’”, completó